НГ: Центральная Азия меняет логистику и оказывается в тренде у мировых транспортных игроков

02:10 27.12.2025

Центральная Азия меняет логистику и оказывается в тренде у мировых транспортных игроков

России, чтобы сохранить свою роль в регионе, придется соединить Черное море с Каспийским



23.12.2025



Геополитическая турбулентность в мире кардинально меняет инфраструктуру транспортных потоков в Центральной Азии. Страны региона строят новые транспортные коридоры и меняют логистику. Дело в том, что государства Центральной Азии не имеют прямого выхода к международным морским портам, поэтому развитие новых неморских маршрутов обретает особое значение. При этом и сама Центральная Азия представляет интерес для стран Евросоюза, Южного Кавказа, Японии, Китая, Индии. Регион – в тренде, особенно если иметь в виду, что акцент делается на мультимодальных проектах (морском/речном и автомобильном/железнодорожном). То есть задействованы могут быть все виды транспорта.



По сообщениям из Бухареста, готовится к подписанию четырехстороннее соглашение между Румынией, Грузией, Азербайджаном и Туркменистаном о создании и вводе в эксплуатацию международного транспортного маршрута Черное море – Каспийское море. Речь о новом стратегическом транспортном коридоре, призванном связать Центральную Азию с Центральной и Северной Европой, значительно повысив конкурентоспособность транзитного потенциала стран-участниц. Румыния намерена использовать Дунай, что открывает выход на внутренние водные пути Европы. Ключевая цель проекта – создание мультимодального транспортного маршрута, который станет прямым звеном между Южным Кавказом, Центральной Азией/Азиатско-Тихоокеанским регионом и европейским рынком.



Румыния ранее уже реализовала проект черноморского сообщения с Грузией, там работают паромы. Говорят, что успешно. По последней информации, порты Констанца и Поти намерены запустить еще одно паромное грузовое сообщение. А выход на Каспий дает румынскому порту новые возможности в новых регионах.



Конфронтация по линии Россия–Запад создает запрос на альтернативные транспортные маршруты. Центральная Азия, занимающая выгодное географическое положение, рассматривается как естественный транспортный хаб, связывающий основные экономические центры материка. При этом почти каждый из крупных игроков предлагает свою архитектуру транспортных коридоров - в своих геополитических интересах.



Сегодня в качестве стратегического маршрута Западом и Турцией продвигается Срединный коридор, предполагающий комплексное развитие транспортной инфраструктуры Центральной Азии для транзита товаров из Китая в ЕС в обход РФ. Но, несмотря на высокую политическую востребованность, он не стал реальной альтернативой российскому транзиту. Аналитики Всемирного банка сходятся во мнении, что для торговли на большие расстояния Срединный коридор не приоритетен, хотя и способствует активизации региональной торговли между Южным Кавказом и Центральной Азией. РФ почти для всех стран Центральной Азии остается важнейшим рынком сбыта, что диктует их заинтересованность в наличии развитой и эффективной логистической связи с российскими регионами.



Россия также готова диверсифицировать транспортные коридоры в Центральной Азии. Например, рассматривается проект развития коридора Кыргызстан–Узбекистан–Туркменистан–Россия с использованием возможностей морского транзита через Каспий. То, что Туркменистан участвует в двух каспийских проектах, но с разными игроками, вполне может оказаться на руку Москве, статус отношений которой с Ашхабадом – углубленное партнерство. Но чтобы не уступить Бухаресту, активно работающему в регионе, РФ, видимо, придется постараться соединить Черное море с Каспием. Причем любым транспортом.