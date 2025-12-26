БРИКС – ШОС – Глобальный Юг: связующая роль Нового банка развития

03:20 27.12.2025

Удельный вес национальных валют в кредитной деятельности НБР постоянно растет



26.12.2025 | Дмитрий НЕФЕДОВ



В начале декабря стало известно об инвестировании Индонезией примерно 1 миллиарда американских долларов в Новый банк развития (НБР) в качестве своего первого взноса присоединения к учрежденному 10 лет назад государствами БРИКС институту. По словам министра-координатора по экономическим вопросам Индонезии Аирлангга Хартарто данное решение демонстрирует активную роль республики в укреплении сотрудничества между странами Глобального Юга. По его словам, вовлечение в НБР расширит доступ государства к рынкам и углубит сотрудничество с крупнейшими развивающимися экономиками.



В период российского председательства в БРИКС в 2024 году Индонезия направила официальный запрос на вхождение в объединение, и с 1 января 2025 года страна присоединилась межгосударственному объединению в качестве полноправного участника.



Напомним, идея создания НБР впервые была озвучена на IV Саммите БРИКС в Дели в 2012 году. Соглашение о создании было подписано в ходе VI Саммита БРИКС в Форталезе (Бразилия) в 2014 году. 27 февраля 2025 г. министр иностранных дел КНР Ван И и мэр Шанхая Ян Сюн подписали с главой НБР Кундапуром Ваманом Каматхом соответственно Соглашение о штаб-квартире Нового банка развития и Меморандум о взаимопонимании по организации штаб-квартиры Нового банка развития, целью которого является финансирование инфраструктурных проектов и поддержка проектов устойчивого развития в развивающихся странах и внутри объединения.



НБР мобилизует ресурсы для проектов государств Глобального Юга в областях, прежде всего, чистой (неископаемой) энергетики, транспортной инфраструктуры, водоснабжения, ЖКХ, здравоохранения, защиты окружающей среды. При этом НБР дает кредиты на льготных для стран-заемщиков условиях, в том числе в национальных валютах стран-заемщиков: удельный вес таких валют в кредитной деятельности НБР к настоящему времени превышает 35% и можно не сомневаться, что он будет еще больше.



Главная цель НБР – сократить разрыв между доступностью финансовых ресурсов и потребностями членов-основателей (Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки) и других государств – потенциальных инвесторов Нового банка развития (Алжира, Бангладеш, Египта, ОАЭ, Уругвая). Здесь надо заметить, что партнерами по диалогу с ШОС-БРИКС ныне являются все упомянутые новые инвесторы НБР.



Совокупная кредитная сумма одобренных Новым банком развития проектов уже почти достигла 40 млрд долл. (свыше 3,16 трлн руб. по текущему курсу). Среди приоритетов:



увеличение мощностей по производству чистой энергии на 2,4 тыс. мегаватт,



снижение выбросов углекислого газа на 14,7 млн тонн в год,



строительство 35 тысяч единиц жилья, 43 школ, 1,4 тыс. километров тоннелей и каналов и 40,4 тыс. километров дорог.



В общей сложности НБР одобрил примерно 120 подобных проектов, главными бенефициарами которых стали Китай, Индия и ЮАР.



Проект региональной системы скоростного транспорта Дели – Газиабад – Мератх



Национальный столичный регион Индии буквально задыхался от пробок. Ежедневный пассажиропоток по коридору Дели – Газиабад – Мератх оценивался в 0,69 млн чел., при этом 63% участников движения использовали личные авто. Из-за заторов дорога между Дели и Мератхом в Уттар-Прадеше могла занимать 3-4 часа, а быстрый рост автомобильного движения сделал Нью-Дели и его окрестности одним из наиболее загрязненных регионов мира, и нагрузка на столичный регион Индии продолжает расти: к 2030 году он должен стать самой густонаселенной городской агломерацией в мире. Это серьезный вызов не только для транспортной системы, но систем водоснабжения, электроснабжения обеспечения жильем и т. д.



В 2020 году было подписано соглашение, по которому НБР выделяет Индии 500 млн долларов США (38,5 трлн рублей) на создание региональной системы скоростного транспорта – коридора Дели – Газиабад – Мератх протяженностью 82 километра, из которых 62 километра должны пройти под землей. Скоростные поезда должны сократить время в пути из Дели в Мератх до одного часа. В октябре 2025 года уже был запущен первый участок этой высокоскоростной дороги, задача которой – значительно улучшить инфраструктуру и экологию столичного региона Индии.



СПГ-терминал в портовом районе Нанган в китайском Тяньцзине



В марте 2021 г. НБР одобрил проект финансирования крупного терминала на севере Китая, предназначенного для приема, перегрузки и хранения сжиженного природного газа. Сегодня этот терминал играет важную роль в обеспечении китайского рынка природным газом, который поступает по морю, в том числе из России.



Проект СПГ-терминала в Тяньцзине эксперты называют одним из самых значимых с точки зрения экологии, поскольку переход на газ для Китая связан с использованием чистой энергии и отказом от традиционного использования угля. Новый СПГ-терминал будет способствовать сохранению и наращиванию использования природного газа, а, стало быть, значительному улучшению экологии. Проект этого терминала реализован к концу 2025 г. примерно на 70%.



Проект шестой линии метро Циндао (КНР)



Еще один крупнейший проект в портфеле НБР – шестая линия метро Циндао в Китае, на которую выделено 3,237 млрд юаней (около 34,7 млрд руб.). Первая очередь шестой линии вошла в строй в апреле 2024 года и сразу же получила награду Международной ассоциации тоннелей в номинации "технология зеленого строительства метро в сложных прибрежных геологических условиях".



Первая очередь шестой линии имеет протяженность более 30 километров и включает 21 подземную станцию. Это крупнейшая в Китае линия метро с применением сборных конструкций и первая линия метро с автоматическим управлением из Циндао. Но самое главное, что эта линия призвана решить проблему растущей транспортной загруженности, которая стала серьезной проблемой для роста и развития Нового района Западного побережья крупного портового города Циндао. Три быстро развивающиеся экономические зоны в этой части Китая не были обеспечены экологически чистым общественным транспортом, что создавало проблемы на дорогах и быстрорастущие угрозы для экологии из-за выхлопных газов.



В 2023–2024 гг. НБР одобрил для финансирования 10 проектов на общую сумму 2,06 млрд долларов США (примерно 156,7 млрд рублей). Наибольшее количество одобренных проектов пришлось на Бразилию и Индию. Самую большую долю заняли разработки, направленные на развитие экологически менее ущербной транспортной инфраструктуры. На втором месте – программы по улучшению водоснабжения.



"Я считаю очень интересным индийский проект "Piramal Finance Affordable Housing Project", который обеспечивает доступ к жилью с помощью льготных и доступных кредитов для уязвимых слоев общества, а также бразильский проект "Pará Sanitation Development Project", ориентированный на водоснабжение и санитарию. Очевидно, что движущая сила Нового банка развития – поддержка развития", – подчеркнул в эксклюзивном интервью TV BRICS профессор Европейского университета в Мадриде Гильермо Мигель Рокафорт Перес.



При этом эксперты отмечают высокий уровень одобрения проектов НБР – 62,5 процента, что свидетельствует о целесообразности большого числа таких программ в странах БРИКС и их экономической обоснованности, что учитывается при одобрении проектов в приоритетном порядке.



Направляет НБР финансирование и в Россию. Так, в 2024 году стало известно о выделении 1,2 млрд долл. (около 91,3 млрд руб.) на инфраструктурные проекты в области содействия развитию судебной системы, развития систем водоснабжения и водоотведения, также еще на 2 проекта по развитию малых исторических поселений для повышения их туристического потенциала. Для России, как и для других стран, сотрудничество с НБР означает доступ к долгосрочным финансовым ресурсам на условиях более выгодных, нежели на коммерческом рынке.



Как заявила глава НБР Дилма Руссефф в Санкт-Петербурге 18 июня 2025 г., Банк становится "стратегическим игроком на финансовых рынках Глобального Юга: согласованы расширение стран – участниц и добавление новых членов – партнеров НБР". В частности, две страны "уже были выбраны в качестве новых членов: Узбекистан и Колумбия. И две страны-партнера еще в процессе завершающего рассмотрения: Эфиопия и Индонезия".



Таким образом, НБР с учетом "новых" четырех стран усиливает взаимодействие в рамках ШОС, БРИКС и Глобального Юга в целом в решении проблем комплексного социально-экономического развития вопреки неоколониальному диктату теперь уже бывшего коллективного Запада.