Россия и Казахстан завершают подготовку комплекса Байтерек и готовят к старту "Союз 5"

06:39 27.12.2025

Первый пуск ракеты "Союз-5" с комплекса "Байтерек" ожидается в I кв. 2026 года



Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Первый тестовый пуск ракеты "Союз 5" с комплекса "Байтерек" на космодроме Байконур перенесен на первый квартал 2026 года, сообщил вице-премьер - министр искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана Жаслан Мадиев.



"Сейчас идет активная подготовка, ракета-носитель уже на территории Казахстана и ожидаем, что в первом квартале следующего года уже будет первый тестовый запуск", - сказал Мадиев в пятницу на брифинге.



Он добавил, что Казахстан ведет активную подготовку стартовой площадки "Байтерек". "Это наша собственная стартовая площадка, с которой будут осуществляться запуски ракет-носителей", - отметил вице-премьер.



