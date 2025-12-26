2026 год прогнозируется как период жесткой конкуренции в области искусственного интеллекта

Год мегапроектов в области искусственного интеллекта

26.12.2025



Вызов для РФ: внедрение актуальной технологии требует инвестиций в развитие энергетики и в строительство мощных дата-центров



2025 год прошел под знаком искусственного интеллекта (ИИ). Начался он с двух мировых сенсаций. Первая – президент США Дональд Трамп объявил о мегапроекте Stargate ("Звездные врата") с объемом инвестиций 500 млрд долл. за четыре года. Вторая – китайские разработчики DeepSeek опровергли обоснованность столь масштабных вложений. Но хоть эксперты и критикуют западных техногигантов за надувание чуть ли не финансового пузыря, применительно к российской ситуации они чаще высказываются как раз о недостаточном объеме инвестиций в индустрию ИИ – и прежде всего в энергетические мощности и дата-центры, без которых технологический суверенитет не обеспечить.



В начале 2025 года Дональд Трамп объявил о мегапроекте Stargate, в рамках которого в течение четырех лет будет проинвестировано 500 млрд долл. в инфраструктуру для ИИ, в том числе в строительство мощнейших дата-центров и разработку суперкомпьютеров.



Первым запланированным объектом стал гигантский вычислительный ИИ-кампус в Абилине, штат Техас, мощностью 1,2 ГВт. Для энергоснабжения объектов StarGate предполагается использовать солнечную, атомную энергию, а также гибридные системы – комбинацию возобновляемых источников и газовых турбин для базовой нагрузки.



В дальнейшем будут возводиться и другие аналогичные ИИ-кампусы, причем не только на территории США, но и, например, в ОАЭ.



Но не успел Трамп объявить об этом мегапроекте, как информационную бомбу под американские "Звездные врата" подложил китайский стартап DeepSeek. Он поставил под сомнение технологическое лидерство США и оправданность столь масштабных инвестиций, которые со стороны все больше казались экспертам финансовым пузырем, манипулятивно надуваемым по принципу Pump&Dump ("памп и дамп", "накачать и сбросить") и способным спровоцировать обвал рынков даже более масштабный, чем кризис доткомов конца 1990-х – начала 2000-х годов. Стоимость обучения и разработки моделей DeepSeek детально не раскрывалась, но, судя по экспертным оценкам, она оказалась радикально ниже, чем у передовиков американской IT-индустрии. И самое главное – для моделей DeepSeek с учетом всех санкционных ограничений вполне подходят чипы меньшей мощности, чем у западных конкурентов: выяснилось, что для качественного рывка не обязательно нужна благосклонность Вашингтона, оседлавшего успех крупнейшего на глобальном рынке американского чипмейкера Nvidia.



В России теперь почти ни одно выступление президента и правительства о перспективах отечественной экономики не проходит без упоминания ИИ. По подсчетам аналитиков консалтинговой компании "Яков и партнеры", за период до 2030-го совокупный эффект от внедрения в экономике России технологий ИИ может составить от 7,9 до 12,8 трлн руб. в год в зависимости от разных сценариев экономического и отраслевого развития.



Однако успехи России в этой области зависят прежде всего от преодоления ограничений физического мира – от своевременного ввода в строй достаточно мощных центров обработки данных (ЦОД) и от доступности необходимых объемов электроэнергии. Применительно к российской ситуации эксперты чаще всего предупреждают пока что о недостаточном объеме таких инвестиций.



Какую бы критику ни навлекал на себя американский мегапроект "Звездные врата", его можно использовать в качестве ориентира для примерной оценки необходимых затрат. Объявленные вложения на уровне 500 млрд долл. за четыре года эквивалентны 40 трлн руб. за четырехлетку, или 10 трлн руб. в год.



Тогда как объем рынка, например, коммерческих ЦОД в России по итогам 2024 года составлял чуть более 110 млрд руб. По итогам 2025-го он ожидается на уровне 130 млрд руб., а к концу 2026 года должен приблизиться к 160 млрд руб., следовало из экспертных расчетов. И даже если учесть еще кэптивные дата-центры (построенные по заказу крупных корпораций и ведомств под собственные нужды), объем инвестиций и рынка все равно будет несопоставим.



По оценкам Института экономики роста им. П.А. Столыпина, мощность крупнейших российских ЦОД втрое ниже по сравнению с крупнейшими объектами Китая и США. Доля России в мире по мощности существующих дата-центров составляет пока лишь около 1–1,5%.



По прогнозу института, общая мощность российских ЦОД к 2030 году может увеличиться почти втрое по сравнению с уровнем 2024-го – с 1,44 до 4 ГВт. Но даже такой внушительный рост будет означать отставание от глобальных лидеров индустрии. Консенсус-прогноз консалтинговых агентств предполагает среднегодовой темп роста мировых мощностей дата-центров более чем на 38%, а ожидаемый рост российского рынка медленнее – 22,5% в среднем в год.



Все очевиднее становятся и риски расширения региональных энергодефицитов в стране, а это, в свою очередь, вводит в повестку дня вопрос о масштабном обновлении и расширении энергетической инфраструктуры с опорой на климатические и ресурсные преимущества определенных регионов страны.



Тема энергетического обеспечения технологического суверенитета стала одной из ключевых во время выступления президента Владимира Путина на конференции AI Journey ("Путешествие в мир искусственного интеллекта"). Планы размещения дата-центров, по его словам, должны быть четко увязаны с дальнейшим развитием национальной энергетической инфраструктуры – в том числе, как сказал президент, "передовой, современной, экологичной угольной генерации, других чистых источников энергии, включая атомную".



"У нас есть уникальные решения, которые могут быть использованы для энергоснабжения ЦОД. Планируем перейти на серийное производство малых плавучих и наземных атомных станций, а также продолжим строительство ЦОД на базе крупнейших АЭС", – сообщил Путин. За два десятилетия на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке планируется построить 38 атомных энергоблоков. Их суммарная мощность будет сопоставима с мощностью всей действующей сейчас в РФ атомной генерации.