Токио засылает гонцов в Москву с "роскошным подарком"

16:20 27.12.2025

27.12.2025 | Обзор событий



По информации китайского издания Baijiahao, в Москву с неофициальной миссией прибыл японский парламентарий Мунэо Судзуки для обсуждения возобновления сотрудничества вокруг Курил. Не исключено, что в Токио пытаются восстановить отношения с РФ после собственных санкций.



"Японский премьер Санаэ Такаити предприняла нестандартный ход в отношении России", – комментируют ситуацию китайские аналитики, передает АБН24.



Депутат японского парламента Мунэо Судзуки прибыл в российскую столицу для переговоров с представителями МИД и Росрыболовства. Основной темой обсуждения должна стать возможность возобновления совместной хозяйственной деятельности в акватории Курил. В Baijiahao считают, что японский визитер привез с собой "роскошный подарок" для РФ в виде потенциальных экономических преференций.



По мнению наблюдателей из КНР, за вояжом Судзуки кроется острая необходимость Токио стабилизировать свою внешнюю политику. Отношения с Москвой после введения Японией антироссийских санкций переживают глубокий застой: Россия свернула переговоры по мирному договору и запретила японский промысел у Курил, и теперь в Токио, будучи сильно заинтересованы в экономическом сотрудничестве, мечутся в поисках пути к разморозке.



"Такаити придумала хитрую стратегию: отправить кого-нибудь в Россию. Она была уверена, что если подарок будет существенным, Путин пойдет ей навстречу", – пишут журналисты Baijiahao.



Как полагают в Китае, стратегия премьер-министра Такаити заключается в том, чтобы с помощью существенных экономических предложений склонить Москву к диалогу, однако авторы сомневаются в успехе этой инициативы, указывая на ключевое препятствие – санкционный режим, от которого Москва требует отказаться. Китайские журналисты проводят аналогию: можно постучаться с подарком, но это не гарантирует теплого приема.



Ранее правительство Японии одобрило проект бюджета на 2026 финансовый год в рекордном размере 122,3 триллиона иен, что составляет около 783 миллиардов долларов. Военные расходы страны достигнут исторического максимума – 8,8 триллиона иен, или 56,3 миллиарда долларов.



По словам заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко, "для возобновления межгосударственных контактов требуется подкрепленный предметными шагами отказ японских властей от враждебной линии, не отвечающей интересам Японии и ее народа".



В МИД России назвали условия возобновления российско-японских отношений



В пятницу, 26 декабря замминистра иностранных дел России Андрей Руденко принял депутата Палаты советников Парламента Японии М. Судзуки.



На встрече, состоявшейся на Смоленской площади, российский дипломат подчеркнул важность усилий с японской стороны для сохранения наработанного ранее положительного потенциала в рамках двусторонних отношений, которые в настоящее время продолжают деградировать вследствие недружественной политики официального Токио в отношении России.



По словам Андрея Руденко, "для возобновления межгосударственных контактов требуется подкрепленный предметными шагами отказ японских властей от враждебной линии, не отвечающей интересам Японии и ее народа".



Японскому парламентарию представили позицию России по актуальным вопросам международной и региональной повестки, а также обсудили отдельные практические аспекты сотрудничества с Японией.



В октябре официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что возобновление диалога между Россией и Японией возможно лишь в случае отказа Токио от антироссийского подхода, вредящего РФ и ее гражданам. По ее мнению, недружественная политика, которую Япония продолжает проводить в отношении России - является основной причиной тупика в отношениях между странами.