Ракета "Союз-2.1б" с космодрома Восточный выведет на орбиту 50 спутников, включая три иранских

22:55 27.12.2025

Ракета "Союз-2.1б" с двумя аппаратами ДЗЗ "Аист-2Т" и 50 российскими и зарубежными малыми спутниками стартует с Восточного



Москва. 28 декабря. ИНТЕРФАКС - Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с двумя космическими аппаратами дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Аист-2Т" и 50 российскими и зарубежными малыми спутниками, как ожидается, состоится в воскресенье с космодрома Восточный.



По данным "Роскосмоса", пуск будет осуществлен с площадки 1С космодрома в 16:18 по московскому времени.



