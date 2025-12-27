Русские волки порвали финских оленей: малые страны продают НАТО свою географию, - Александр Широкорад

00:19 28.12.2025

Александр Широкорад: "Русские волки" порвали "финских оленей" - но до Стубба знамение не дошло

Тетешкаясь с планами очередного вторжения в Россию, финны наивно полагают, что с третьего раза может получиться



Александр Широкорад

27 декабря 2025



В ночь с 30 ноября 2023 года вся 1300-километровая граница между Финляндией и Россией оказалась на замке - власти страны закрыли последний из восьми имевшихся между двумя странами сухопутных контрольно-пропускных пунктов, самый северный погранпереход Райа-Йоосеппи.



Причина - "агрессия" России против маленькой миролюбивой Финляндии. Для начала Кремль напустил на финнов сотни мигрантов. Но финны героически закрыли границу. И тогда Путин вызвал к себе волков и отдал приказ - многотысячными стаями пересечь финскую границу в малонаселенных районах на севере Карелии и в Лапландии. Был такой приказ или нет - но с января по ноябрь 2025 года волки съели свыше двух тысяч финских северных оленей. Чьи волки - у финского руководства никаких сомнений нема.



К сожалению, я не шучу. Просто поражает дебилизация всей страны, проведенная за последние 5 лет в Финляндии. Называя целый народ "дебилами", можно получить обвинение в расизме. Но судите сами. Из Швеции в Финляндию постоянно едут тысячи мигрантов из Африки и арабских стран. И финны их встречают вполне радушно. Почему же такие персонажи, едущие с востока, объявляются агрессорами?



В подмосковных поселках впервые за столетие замечены медведи. Но если кто-то заявит, что это происки финского генштаба, им займутся психиатры.



А насчет "дебилизации всей страны" - вспомним историю Германии. В 1927 году коммунистов и социал-демократов там было на порядок больше, чем нацистов. А уже через 10 лет вся Германия кричала "Хайль!"



Закрывая границу с Россией, Финляндия выстрелила себе в ногу, причем несколько раз подряд. Товарооборот между Россией и Финляндией в 2024 году составил чуть более одного миллиарда евро, что в 11 раз меньше уровня 2021 года.



К концу 2023 года взаимная торговля с Россией, некогда одним из ключевых партнеров, рухнула на 93% по сравнению с докризисным 2021 годом. Число финских компаний, ведущих экспортную деятельность на российском направлении, сократилось катастрофически: с почти четырех тысяч в 2013 году до сотни в 2024 году.



В 2023 году финны разорвали контракт с Газпромом и решили втридорога покупать американский сжиженный газ. Они же объявили о "своей независимости" от поставок топлива для АЭС "Ловииса", построенной в 1977 году "Атомэнергоэкспортом". Решено покупать топливо у фирмы "Вестингауз", что вызвало целый ряд проблем.



В 2013 году на берегу Ботнического залива началось строительство АЭС "Ханхикиви-1". Но поскольку головной организацией строительства АЭС был "Росатом", стройку прекратили, а в сентябре 2024 года начался снос уже построенных зданий АЭС.



Главная финская авиакомпания Finnair процветала за счет полетов в Азию через воздушное пространство РФ. Теперь время полета из Хельсинки в Токио через Северный полюс увеличилось с 9 до 13 часов. Finnair находится на грани краха.



С 1991 года Финляндия вложила фантастические суммы в "финляндизацию" российской Карелии. В создание и поддержание на плаву националистический карельских организаций, совместные конференции, обучение в Финляндии карельских студентов и другие мероприятия вбуханы десятки миллионов долларов. И все в одночасье рухнуло!



Закрытие границы привело к прекращению поездок в Карелию, прервались финансовые потоки. Ну а наиболее активные сторонники "финляндизации" Карелии после вступления Финляндии в НАТО и поддержки ею ВСУ вполне попадают под статьи об иноагентах.



Нет худа без добра - сейчас финны сами дали России возможность раз и навсегда покончить со сторонниками "финляндизации" Карелии.



Но вернемся к дебилизации всей страны. Опросы населения показывают, что подавляющее большинство финнов, несмотря на убытки, одобряют "выстрелы в ногу", проведенный правительством Финляндии. Почему?



История в десятках случаев показывает, что уровень национализма и спеси у малых народов куда выше, чем у больших. Главное, надо умело возбудить эмоции - "Нас обобрали еще в 1917 году, не дали ни Кемской, ни Вологодской волостей! А в 1940 году отобрали еще и Карельский перешеек!"



Сразу после заключения мира в марте 1940 года политическое и военное руководство Финляндии заразилось идеей "малой войны".



Напав на СССР в июле 1941 года, Маннергейм и компания были абсолютно уверены, что играют в беспроигрышную лотерею и останутся в прибытке при любом исходе войны.



Победит Гитлер - Великая Финляндия получит Карелию, Вологодскую область, Республику Коми, а на юге граница пройдет по Неве по развалинам бывшего Ленинграда.



Разобьют Гитлера - финны сохранят себе Карелию, отсидевшись за Линией VT, которую они построили в 1942-1943 годах. Линия VT по своим оборонительными возможностям в разы превосходила знамению Линию Маннергейма. По мнению финского командования, ослабленная в войне с Германией Красная Армия не сможет форсировать линию VT, а США вместе с Англией уговорят Сталина оставить Финляндию в покое.



Во многом так и вышло. Красная Армия до перемирия 19 сентября 1944 года не стала брать укрепления Линии VT в Карелии, этого не потребовалось. Но, тем не менее, Карелию финнам пришлось отдать. Однако наказание Финляндии свелось к сравнительно небольшим репарациям, да и они были выплачены не полностью, и в подавляющем большинстве случаев уплата шла промышленной продукцией. Благодаря этому, а также многочисленным торговым заказам СССР и расцвела финская промышленность.



И вот сейчас финское правительство думает о "малой войне" с Россией. Финские генералы бахвалятся, что у них только в ВВС 55 истребителей-бомбардировщиков "Хорнет" F/А-18С, 7 - F/A-18D и 64 истребителя-бомбардировщика 5-го поколения F-35А. Да, это действительно сила. А финские сухопутные войска вооружены самым современным оружием, включая дальнобойные ракеты.



Вот финны и надеются на то, что российская армия, занятая СВО, не сможет дать им надлежащий отпор, и финны легко оккупируют Карелию, как это они сделали в 1941 году.



Что же делать? Во-первых, перестать врать и честно рассказать россиянам, что в Ленинграде в ходе блокады погибло свыше миллиона мирных жителей. Причем от голода погибло около 97%. И в гибели их равно виноваты Финляндия и Германия - блокадное кольцо из одной половины состоять не может, а вся северная дуга от Финского залива до Ладоги удерживалась финской армией.



Ну, а финнам и прочей "коалиции желающих" следует честно сказать, что СВО - последний неядерный вооруженный конфликт, который ведет Россия.



И если на нее нападут финны, то автоматически по болевым точкам Финляндии будут нанесены десятки ядерных ударов. Для начала "слабенькими" тактическими спецзарядами, для вразумления.