Воскресенье, 28.12.2025
01:32  Станцию метро Калкаман в Алматы закончат строить к середине 2026 года
00:19  Русские волки порвали финских оленей: малые страны продают НАТО свою географию, - Александр Широкорад
Суббота, 27.12.2025
22:55  Ракета "Союз-2.1б" с космодрома Восточный выведет на орбиту 50 спутников, включая три иранских
16:20  Токио засылает гонцов в Москву с "роскошным подарком"
14:27  Известия: О причинах и последствиях обострения на таджикско-афганской границе
12:14  2026 год прогнозируется как период жесткой конкуренции в области искусственного интеллекта
06:39  Россия и Казахстан завершают подготовку комплекса Байтерек и готовят к старту "Союз 5"
03:20  БРИКС – ШОС – Глобальный Юг: связующая роль Нового банка развития
02:10  НГ: Центральная Азия меняет логистику и оказывается в тренде у мировых транспортных игроков
00:05  Русские войска овладели центром Гуляйполя, ВСУ начали покидать город – итоговая сводка Readovka за 26 декабря
Пятница, 26.12.2025
23:01  МИД Азербайджана: Непосредственные отношения с Центральной Азией имеют для нас первостепенное значение
21:14  Президент Шавкат Мирзиеева выступил с посланием к Олий Мажлису и народу Узбекистана
12:54  Президент Садыр Жапаров выступил с обращением на IV Народном Курултае
02:18  Вашингтон делает Астану ключевым партнером США в атомной энергетике
01:36  Акрамжон Неъматов: ЦА все чаще выступает как пространство возможностей
01:00  ГКНБ: "Талибан" проявляет повторяющуюся безответственность. Два таджикских пограничника погибли на границе с Афганистаном
00:50  Денежные власти ряда стран втягиваются в азартную игру с криптовалютами, - Валентин Катасонов
00:05  ВС РФ возобновили штурм Константиновки – итоговая сводка Readovka за 25 декабря
Четверг, 25.12.2025
20:29  Трамп, который смог: итоги 2025 года для США, - Александр Яковенко
16:28  ФСК: Как ШОС стабилизирует Ближний Восток
12:22  НГ: "Талибану" пытаются противопоставить "Национальное единство"
03:55  Случилось немыслимое. США санкциями принуждают Европу к свободе слова
02:59  В ОДКБ подтвердили укрепление таджикско-афганской граница и опровергли информацию об обращении Душанбе за помощью
01:20  Anorbank: доля основного владельца сократилась вдвое после его похищения в Париже
00:50  Вредный акт незалежных дронов. Экспорт нефти из Казахстана упал до 14-месячного минимума
00:05  ВС РФ возобновили активные действия к северу от Сум – итоговая сводка Readovka за 24 декабря
Среда, 24.12.2025
20:37  Кыргызстан: Каныбек Досмамбетов назначен министром здравоохранения, Гульзат Исаматова - и.о. министра науки
16:44  Победитель в третьей мировой войне определен. Но это неточно, - Виктория Никифорова
12:38  В Улан-Баторе состоялось заседание Межправительственной комиссии Россия – Монголия
04:31  В Росатоме рассказали, как обеспечат устойчивость АЭС в Узбекистане к землетрясениям
03:22  Урок географии для Европы: как Казахстан вызволил активы из плена Euroclear
02:46  Вэнс раскрыл страшный секрет украинских властей из лучших побуждений, - Дмитрий Бавырин
01:36  Зачем США гигантские линкоры класса Трамп - для акций устрашения или для парадов?
00:05  ВС РФ сломили оборону ВСУ в Гуляйполе – итоговая сводка Readovka за 23 декабря
Вторник, 23.12.2025
23:06  Как Владимир Путин принял коллег в Санкт-Петербурге, - Андрей Колесников
21:19  Свобода слова в "демократической" Европе, которая никому не нужна, - Алексей Белов
16:02  10 самых важных дат истории Атырау, - П.В.Густерин
10:59  Сообщения об участии президентов Казахстана и Узбекистана в заседании Высшего Евразийского экономического совета
03:38  Министр обороны Узбекистана доложил Сенату о боеготовности Вооруженных Сил
02:26  Почему в новой Стратегии нацбезопасности США нет Центральной Азии? - Николай Кузьмин
01:06  Итоги экономического взаимодействия стран ЕАЭС, неформальный саммит о будущем СНГ
00:05  ВС РФ вошли в Краснопольский район Сумской области – итоговая сводка Readovka за 22 декабря
Понедельник, 22.12.2025
23:17  НГ: 2026 год начнется по наихудшему сценарию из четырех возможных
21:14  Завтра: Как Европа готовится воевать с Россией?
18:47  "Русский фактор" в Туркмении, - Александр Шустов
01:33  Япония с 3 трлн иен вступила в битву за Центральную Азию, - Виктория Панфилова
00:26  Высший Евразийский экономический совет в Санкт-Петербурге. Какие документы были подписаны
00:05  Русская армия наступает на Славянском направлении – итоговая сводка за прошедшую неделю
Воскресенье, 21.12.2025
22:04  Путин рассказал, за что Жапаров, Рахмон и Мирзиеев получили премию Толстого
18:06  Блеф и политический театр. Саммит ЕС по грабежу российских денег сравнили с "Канатчиковой дачей"
12:28  Президент Касым-Жомарт Токаев выступил на первом саммите Диалога "Центральная Азия – Япония"
11:33  В Грузии новый Избирательный кодекс: голосование будет только внутри страны, зарубежных участков не будет
03:39  Великая зеленая стена. Китайская программа по посадке 78 млрд деревьев дала эффект, но есть нюансы...
01:20  Россия за октябрь-ноябрь поставила Китаю золота почти на $2 млрд
00:05  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 20 декабря
Суббота, 20.12.2025
22:16  Банк России назвал майнинг одним из факторов укрепления нацвалюты
17:29  Кандалы с клеймом Вашингтона: Афганистан и его соседи не дают покоя новым колонизаторам, - Сергей Кожемякин
16:23  Россия и США выиграют от проекта тоннеля между странами. Цена вопроса $15 млрд
16:05  Следующий саммит "Центральная Азия – Япония" пройдет в Казахстане
13:55  ЕС выдал гарантию на продолжение вооруженного конфликта на Украине, - Валентин Катасонов
04:30  Экспансия Турции. Какую угрозу несет пантюркизм России и Центральной Азии, - Кирилл Озимко
Русские волки порвали финских оленей: малые страны продают НАТО свою географию, - Александр Широкорад
00:19 28.12.2025

Александр Широкорад: "Русские волки" порвали "финских оленей" - но до Стубба знамение не дошло
Тетешкаясь с планами очередного вторжения в Россию, финны наивно полагают, что с третьего раза может получиться

Александр Широкорад
27 декабря 2025

В ночь с 30 ноября 2023 года вся 1300-километровая граница между Финляндией и Россией оказалась на замке - власти страны закрыли последний из восьми имевшихся между двумя странами сухопутных контрольно-пропускных пунктов, самый северный погранпереход Райа-Йоосеппи.

Причина - "агрессия" России против маленькой миролюбивой Финляндии. Для начала Кремль напустил на финнов сотни мигрантов. Но финны героически закрыли границу. И тогда Путин вызвал к себе волков и отдал приказ - многотысячными стаями пересечь финскую границу в малонаселенных районах на севере Карелии и в Лапландии. Был такой приказ или нет - но с января по ноябрь 2025 года волки съели свыше двух тысяч финских северных оленей. Чьи волки - у финского руководства никаких сомнений нема.

К сожалению, я не шучу. Просто поражает дебилизация всей страны, проведенная за последние 5 лет в Финляндии. Называя целый народ "дебилами", можно получить обвинение в расизме. Но судите сами. Из Швеции в Финляндию постоянно едут тысячи мигрантов из Африки и арабских стран. И финны их встречают вполне радушно. Почему же такие персонажи, едущие с востока, объявляются агрессорами?

В подмосковных поселках впервые за столетие замечены медведи. Но если кто-то заявит, что это происки финского генштаба, им займутся психиатры.

А насчет "дебилизации всей страны" - вспомним историю Германии. В 1927 году коммунистов и социал-демократов там было на порядок больше, чем нацистов. А уже через 10 лет вся Германия кричала "Хайль!"

Закрывая границу с Россией, Финляндия выстрелила себе в ногу, причем несколько раз подряд. Товарооборот между Россией и Финляндией в 2024 году составил чуть более одного миллиарда евро, что в 11 раз меньше уровня 2021 года.

К концу 2023 года взаимная торговля с Россией, некогда одним из ключевых партнеров, рухнула на 93% по сравнению с докризисным 2021 годом. Число финских компаний, ведущих экспортную деятельность на российском направлении, сократилось катастрофически: с почти четырех тысяч в 2013 году до сотни в 2024 году.

В 2023 году финны разорвали контракт с Газпромом и решили втридорога покупать американский сжиженный газ. Они же объявили о "своей независимости" от поставок топлива для АЭС "Ловииса", построенной в 1977 году "Атомэнергоэкспортом". Решено покупать топливо у фирмы "Вестингауз", что вызвало целый ряд проблем.

В 2013 году на берегу Ботнического залива началось строительство АЭС "Ханхикиви-1". Но поскольку головной организацией строительства АЭС был "Росатом", стройку прекратили, а в сентябре 2024 года начался снос уже построенных зданий АЭС.

Главная финская авиакомпания Finnair процветала за счет полетов в Азию через воздушное пространство РФ. Теперь время полета из Хельсинки в Токио через Северный полюс увеличилось с 9 до 13 часов. Finnair находится на грани краха.

С 1991 года Финляндия вложила фантастические суммы в "финляндизацию" российской Карелии. В создание и поддержание на плаву националистический карельских организаций, совместные конференции, обучение в Финляндии карельских студентов и другие мероприятия вбуханы десятки миллионов долларов. И все в одночасье рухнуло!

Закрытие границы привело к прекращению поездок в Карелию, прервались финансовые потоки. Ну а наиболее активные сторонники "финляндизации" Карелии после вступления Финляндии в НАТО и поддержки ею ВСУ вполне попадают под статьи об иноагентах.

Нет худа без добра - сейчас финны сами дали России возможность раз и навсегда покончить со сторонниками "финляндизации" Карелии.

Но вернемся к дебилизации всей страны. Опросы населения показывают, что подавляющее большинство финнов, несмотря на убытки, одобряют "выстрелы в ногу", проведенный правительством Финляндии. Почему?

История в десятках случаев показывает, что уровень национализма и спеси у малых народов куда выше, чем у больших. Главное, надо умело возбудить эмоции - "Нас обобрали еще в 1917 году, не дали ни Кемской, ни Вологодской волостей! А в 1940 году отобрали еще и Карельский перешеек!"

Сразу после заключения мира в марте 1940 года политическое и военное руководство Финляндии заразилось идеей "малой войны".

Напав на СССР в июле 1941 года, Маннергейм и компания были абсолютно уверены, что играют в беспроигрышную лотерею и останутся в прибытке при любом исходе войны.

Победит Гитлер - Великая Финляндия получит Карелию, Вологодскую область, Республику Коми, а на юге граница пройдет по Неве по развалинам бывшего Ленинграда.

Разобьют Гитлера - финны сохранят себе Карелию, отсидевшись за Линией VT, которую они построили в 1942-1943 годах. Линия VT по своим оборонительными возможностям в разы превосходила знамению Линию Маннергейма. По мнению финского командования, ослабленная в войне с Германией Красная Армия не сможет форсировать линию VT, а США вместе с Англией уговорят Сталина оставить Финляндию в покое.

Во многом так и вышло. Красная Армия до перемирия 19 сентября 1944 года не стала брать укрепления Линии VT в Карелии, этого не потребовалось. Но, тем не менее, Карелию финнам пришлось отдать. Однако наказание Финляндии свелось к сравнительно небольшим репарациям, да и они были выплачены не полностью, и в подавляющем большинстве случаев уплата шла промышленной продукцией. Благодаря этому, а также многочисленным торговым заказам СССР и расцвела финская промышленность.

И вот сейчас финское правительство думает о "малой войне" с Россией. Финские генералы бахвалятся, что у них только в ВВС 55 истребителей-бомбардировщиков "Хорнет" F/А-18С, 7 - F/A-18D и 64 истребителя-бомбардировщика 5-го поколения F-35А. Да, это действительно сила. А финские сухопутные войска вооружены самым современным оружием, включая дальнобойные ракеты.

Вот финны и надеются на то, что российская армия, занятая СВО, не сможет дать им надлежащий отпор, и финны легко оккупируют Карелию, как это они сделали в 1941 году.

Что же делать? Во-первых, перестать врать и честно рассказать россиянам, что в Ленинграде в ходе блокады погибло свыше миллиона мирных жителей. Причем от голода погибло около 97%. И в гибели их равно виноваты Финляндия и Германия - блокадное кольцо из одной половины состоять не может, а вся северная дуга от Финского залива до Ладоги удерживалась финской армией.

Ну, а финнам и прочей "коалиции желающих" следует честно сказать, что СВО - последний неядерный вооруженный конфликт, который ведет Россия.

И если на нее нападут финны, то автоматически по болевым точкам Финляндии будут нанесены десятки ядерных ударов. Для начала "слабенькими" тактическими спецзарядами, для вразумления.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1766870340


