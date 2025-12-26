Станцию метро Калкаман в Алматы закончат строить к середине 2026 года

01:32 28.12.2025

Дархан Сатыбалды ознакомился с ходом строительства новой станции метро "Калкаман"

26 декабря 2025



Во время рабочего объезда аким Алматы Дархан Сатыбалды ознакомился с ходом строительства станции метро "Калкаман", а также с выполнением работ на перегонном участке, соединяющем действующую станцию "Бауыржан Момышулы" со строящейся станцией.



