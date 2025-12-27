Трое иностранцев, прикуривших от узбекской купюры 2000 сумов, получили штраф по 24 тыс.юаней каждый

02:00 28.12.2025

Иностранцы, прикурившие от узбекской купюры, получили крупный штраф. Видео



27 декабря 2025



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. В Узбекистане завершилось разбирательство по резонансному инциденту с участием иностранных граждан, которые сожгли банкноту национальной валюты ради видео в соцсетях. За неуважение к государственным символам каждому из них придется заплатить внушительный штраф.



Ранее в социальных сетях (в частности, в китайском сегменте WeChat) распространилась видеозапись, на которой трое мужчин поджигают купюру номиналом 2 000 сумов и используют ее, чтобы прикурить сигареты. Тогда сообщалось, что фигуранты могут быть работниками одного из предприятий в Ташкентской области.



Инцидент вызвал широкое общественное возмущение, после чего правоохранительные органы начали проверку для установления личностей нарушителей и обстоятельств съемки. Ими оказались иностранные граждане, работающие в Сырдарьинской области.



Суд признал их виновными и назначил каждому из них наказание в виде штрафа в размере 100 базовых расчетных величин (БРВ) – 41,2 миллиона сумов.



Правоохранители напомнили, что на национальной валюте изображен государственный герб, а надругательство над государственными символами является серьезным правонарушением.



"Нарушения закона, вне зависимости от гражданства, не останутся без реагирования", – подчеркнули в ведомстве.



Справка:

- 2 000 узбекских сумов ≈ 1 юань

- 41 200 000 узбекских сумов (100 БРВ) ≈ 24 тыс. юаней