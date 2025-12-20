Иран не откажется от права на мирный атом и намерен расширить сотрудничество с РФ

06:43 28.12.2025

Тегеран, 28 декабря 2025. ИРНА – Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в ходе встречи со студентами МГИМО в России заявил, что Исламская Республика твердо придерживается права на использование мирной ядерной энергии и не намерена отступать от этой позиции.



Глава иранского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что ядерная программа страны носит исключительно мирный характер. "Мы никогда не стремились и не будем стремиться к созданию ядерного оружия. В этой связи существует фетва Верховного лидера, которая запрещает производство, хранение и применение ядерного оружия", - отметил министр.



