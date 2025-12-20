|Иран не откажется от права на мирный атом и намерен расширить сотрудничество с РФ
06:43 28.12.2025
Арагчи: Иран не откажется от права на мирный атом и намерен расширить сотрудничество с РФ
Тегеран, 28 декабря 2025. ИРНА – Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в ходе встречи со студентами МГИМО в России заявил, что Исламская Республика твердо придерживается права на использование мирной ядерной энергии и не намерена отступать от этой позиции.
Глава иранского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что ядерная программа страны носит исключительно мирный характер. "Мы никогда не стремились и не будем стремиться к созданию ядерного оружия. В этой связи существует фетва Верховного лидера, которая запрещает производство, хранение и применение ядерного оружия", - отметил министр.
Касаясь двусторонних отношений с Москвой, Арагчи выделил энергетический сектор как одну из наиболее перспективных областей взаимодействия. По его словам, Тегеран и Москва, находясь под "незаконными санкциями США и стран Запада", реализуют ряд стратегических инициатив.
"Наше сотрудничество охватывает сферы продажи нефти, а также транзита и своповых поставок газа. Мы заинтересованы в импорте российского газа для внутреннего потребления и продолжаем работу над совместными проектами по обходу санкционных ограничений", - добавил он, воздержавшись от раскрытия технических деталей.
В завершение встречи министр указал на необходимость укрепления культурно-гуманитарных связей между странами. Он признал, что, несмотря на высокие показатели в политической и экономической сферах, уровень культурного взаимодействия остается недостаточным. В качестве первого шага для сближения молодежи и научных кругов Арагчи предложил активизировать сотрудничество между Факультетом международных отношений МИД Ирана и МГИМО.