Саммиты в формате "С5+1" придали импульс консолидации стран Центральной Азии

12:15 28.12.2025

США и ЕС придали импульс консолидации стран Центральной Азии

26.12.2025



В регионе постарались стабилизировать энергетическую систему и обеспечить надежное водоснабжение населения



2025 год ознаменовался активизацией процессов региональной консолидации в Центральной Азии (ЦА). Импульсом к этому послужили многочисленные встречи на высшем уровне, включая саммиты в формате "С5+1" с Евросоюзом, Россией и США, а также Консультативную встречу глав государств Центральной Азии с участием Азербайджана. Ряд стран, в частности Таджикистан и Туркменистан, ранее не присоединившиеся к "Договору о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке", активно восполняют пробелы в правовой базе, подключаясь к уже действующим для других государств региона соглашениям.



В перспективе после присоединения Туркменистана к упомянутому договору ожидается выход на подписание всеобъемлющего регионального соглашения по логистике. Согласно заявлениям, на его подписание выразил готовность прибыть госсекретарь США Марко Рубио при условии всеобъемлющего характера документа, что может открыть путь к возможному визиту президента Дональда Трампа в 2026 году. В качестве потенциальных площадок для приема столь высокопоставленного представителя конкурируют Казахстан и Узбекистан. Рубио, в свою очередь, отметил, что страны ЦА обладают значительными возможностями для развития бизнеса и налаживания партнерских связей. Тем более что США пообещали Казахстану и Узбекистану инвестиции в десятки миллиардов долларов на развитие самых разных проектов – от добычи редкоземельных металлов до автомобилестроения и фармацевтики.



Для полной реализации этого потенциала государствам Центральной Азии предстоит решить ряд ключевых проблем, касающихся развития транспортной инфраструктуры, энергетической безопасности и рационального использования водных ресурсов. Следует отметить достигнутую договоренность между тремя странами региона об обмене электроэнергией и водными ресурсами. Это соглашение призвано стабилизировать энергетическую систему и обеспечить надежное водоснабжение Казахстана, Узбекистана и Киргизии.



Согласно подписанному в ноябре протоколу, зимой Казахстан и Узбекистан поставляют Киргизии электричество, чтобы Бишкек мог сократить зимнюю выработку на ГЭС и накопить воду в Токтогульском водохранилище, а летом Киргизия отдает воду для полива сельхозземель этим двум странам. Это решит проблемы энергетической безопасности и водного дефицита в регионе.



Еще больше внимания уделяется транспортной связности региона с Европой. ЕС готова инвестировать 10 млрд евро в развитие Транскаспийского транспортного международного маршрута, который необходим для усиления экономической интеграции между ЦА и Европой, а также диверсификации транспортных путей.



Параллельно Иран, Китай, Казахстан, Узбекистан, Туркмения и Турция подписали в Стамбуле Соглашение о расширении железнодорожных грузовых перевозок по южной ветке Евразийского транзитного коридора. Документ предусматривает единые тарифы, сокращение времени следования контейнерных поездов и снижение таможенных расходов для увеличения доли маршрута в торговле между Китаем и Европой.