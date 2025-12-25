МОНЦАМЭ: Главные события 2025 года в Монголии

18:16 28.12.2025

2025-12-25



Улан-Батор, 25 декабря, 2025 /МОНЦАМЭ/. Национальное информационное агентство МОНЦАМЭ, одно из ведущих средств массовой информации Монголии, подводит итоги 2025 года, освещая наиболее значимые события.



1.Завершено строительство золотой статуи Чингис хаана



В первый день первого весеннего месяца Года Змеи, 1 марта, в Национальном музее "Чингис хаан" состоялась торжественная церемония открытия Ургоо Великого хаана, где были установлены золотая статуя Великого Чингис хаана, Священное Белое знамя и золотая государственная печать Монгольской империи Хасбуу.

Ранее, в первый день Нового года по лунному календарю, традиционная церемония приветствия руководства страны начиналась с чествования Девятиножного белого бунчука, символа национальной гордости. Теперь, начиная с 2025 года, официально установилась традиция проведения государственной церемонии в Ургоо Великого xаана, гордости монгольского народа. Семиметровая позолоченная статуя изображает Великого xаана в молодости, восседающего на троне после основания Великой Монгольской империи.

Национальный музей, построенный в самые сложные периоды пандемии Ковид-19 силами монгольских строителей на основе идей и знаний монгольских ученых, является величайшим культурным достижением страны за последние 30 лет. Сегодня это крупнейший и полный музей, представляющий двухтысячелетнюю историю монгольской государственности и кочевой цивилизации в современном мире.



2. Совершено наибольшее число визитов на высоком уровне



За последние годы внешние связи Монголии значительно расширились, и количество и частота визитов продолжают увеличиваться. В 2025 году состоялось 16 визитов и мероприятий на уровне главы государства, которые закрепили достижения предыдущих лет, расширили сферы взаимодействия и сотрудничества и обеспечили сбалансированную внешнюю политику.

В 2025 году Монголия принимала таких высоких гостей, как Президент Австрийской Республики Александр Ван дер Беллен, Президент Республики Туркменистан Сердар Бердымухамедов, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев, Его Величество Императора Японии Нарухито и Ее Величество Императрицу Масако, а также Генерал-губернатор Австралийского Союза Саманту Мостин.

Кроме того, Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух совершил государственные визиты в Турцию, Чехию, Польшу, Кыргызстан, Таджикистан, Индию, Италию и в Ватикан (Святой Престол). Глава государства также принял участие в качестве наблюдателя в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в праздновании 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве по приглашению своего российского коллеги Владимира Путина и в расширенном заседании Совета глав государств-членов ШОС в Тяньцзине (КНР).

Значительным достижением стала полная реализация цели Монголии по установлению дипломатических отношений со всеми члены ООН, достигнутая 4 июля 2025 года, когда Праламент одобрил постановление об установлении дипломатических отношений с Королевством Эсватини, Барбадосом, Тринидадом и Тобаго и Республикой Ботсвана.



3. Исторические годовщины международного признания независимости Монголии



Ялтинская конференция 1945 года, Освободительная война и всенародный референдум о независимости, ставшие знаковыми событиями в истории XX века, заложили основу для международного признания суверенитета современной Монголии. В 2025 году отмечалось 80-летие этой серии исторических событий.

На состоявшейся в феврале 1945 года Ялтинской конференции по предложению Советского Союза было подтверждено признание статус-кво Монгольской Народной Республики в ее существующих границах, а также ее международно-правовой независимости от своего южного соседа, Китая.

Более 23 тысяч солдат Монгольской Народно-революционной армии сражались плечом к плечу с армией Советского Союза в Освободительной войне 1945 года, обеспечив независимость своей страны и внеся значительный вклад в ее международное признание.

Вскоре после окончания Освободительной войны, 20 октября 1945 года, монгольский народ единогласно проголосовал за независимость на общенациональном референдуме, который впоследствии привел к вступлению страны в ООН в 1961 году.



4. Ням-Осорын Учрал избран Спикером, 34-й Премьер-министр формирует Правительство



В 2025 году новоизбранный лидер правящей Монгольской народной партии Ням-Осорын Учрал был избран Председателем Великого Государственного Хурала (Парламента). Он объявил, что возглавит законодательную власть в осуществлении всеобъемлющих правовых реформ, направленных на укрепление экономической независимости и свободы страны.

Кроме того, после вотума недоверия Лувсаннамрайн Оюун-Эрдэну, который занимал пост Премьер-министра, 13 июня 2025 года Гомбожавын Занданшатар был назначен 34-м Премьер-министром Монголии и сформировал новое правительство.

Бывший парламентарий, министр иностранных дел, спикер парламента и руководитель Администрации президента Занданшатар объявил, что возглавляет Правительство, которое укрепит растущий международный авторитет страны. "Мы будем стремиться к осуществлению цифровой трансформации под лозунгом "Digital first", принимая решения на основе больших данных", - заявил он, обозначив одну из ключевых целей своего Кабинета.



5. Подписано соглашение с группой "Orana" и урегулирован вопрос трансграничной железной дороги



17 января 2025 года Правительство Монголии и французская компания Orano SAS подписали инвестиционное соглашение о разработке уранового месторождения "Зуувч-Овоо".

Проект, который будет реализован на территории сомона Улаанбадрах аймака Дорноговь, стал вторым по величине инвестиционным соглашением Монголии со страной "Третьего соседа" после проекта "Оюу Толгой". Строительство на месторождении начнется в 2026 году, а основной производственный процесс и выпуск первой продукции запланированы в октябре 2028 года. После выхода на полную мощность предприятие будет производить до 2500 тонн закиси-окиси урана (желтого кека) в год, в результате чего общий объем производства за весь срок эксплуатации составит 68900 тонн.

Кроме того, 14 февраля 2025 года было подписано Соглашение между Правительствами Монголии и Китайской Народной Республики о сотрудничестве в расширении мощностей угольного разреза "Таван Толгой", строительстве трансграничной железной дороги и развитии торговли углем.

Этот проект удвоит пропускную способность контрольно-пропускных пунктов (КПП) на монголо-китайской границе и увеличит ежегодный экспорт угля в среднем до 165 млн тонн. Это также проложит путь для соединения железнодорожным транспортом пограничных переходов Шивээхурэн - Сэхээ, Бичигт - Зуунхатавч и Ханги - Мандал.



6. Кредитоспособность Монголии по версии S&P достигла максимума за последние 13 лет



Международное рейтинговое агентство Moody's повысило кредитный рейтинг Монголии на 2025 год до уровня "B1" со "стабильным" прогнозом. Решение о повышении рейтинга на одну ступень по сравнению с 2024 годом бло обусловлено снижением рисков рефинансирования долга и улучшением экономических показателей, которое произошло, несмотря на падение цен на сырьевые товары.

Агентство S&P также повысило кредитный рейтинг Монголии с "B+/позитивный" до "BB-/стабильный". Агентство пришло к выводу, что экономика страны будет стабильно расти в среднесрочной перспективе, а дефицит бюджета останется относительно низким в течение следующих 1–2 лет. По оценке S&P, кредитный рейтинг Монголии достиг самого высокого уровня за последние 13 лет. В то же время Fitch сохранило кредитный рейтинг Монголии на уровне "B+" со "стабильным" прогнозом на 2025 год.

Кроме того, по состоянию на 2 декабря 2025 года валютные резервы Монголии достигли рекордного уровня в 6 млрд долларов США.



7. Укрепление позиции Монголии на международной арене за счет выдающихся спортивных достижений



2025 год стал рекордным для Монголии по количеству туристов и международному признанию, во многом благодаря успехам в спортивной индустрии.

За год Монголия приняла более 820 тысяч туристов - это самый высокий показатель за всю историю страны.

Этому успеху значительной степени способствовали громкие победы на мировой спортивной арене. Например, реалити-шоу Netflix "Physical: Asia", в котором Монголия была представлена с новой точки зрения, возглавило рейтинги просмотров в 46 странах и привлекло многомиллионную аудиторию. Сила, выносливость, талант и единство монгольского народа произвели сильное положительное впечатление на зрителей по всему миру.

Участник этого реалити-шоу Б.Энх-Оргил стал чемпионом Азиатской ассоциации смешанных единоборств "One Championship", повторив успех своего наставника 11 лет спустя.

Монголия также впервые приняла чемпионат мира по баскетболу 3×3 среди взрослых, где наша женская сборная завоевала серебряную медаль, продемонстрировав мастерство, стойкость и зрелищную игру.

В киберспорте команда The MongolZ совершила исторический подвиг: она не только впервые возглавила мировой рейтинг в Азии, но и выиграла чемпионат мира в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).



8. Монголия впервые отметила Всемирный день лошади



Всемирный день лошади впервые был отмечен 11 июля. Проект резолюции об учреждении Всемирного дня лошади был одобрен на пленарном заседании 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 3 июня 2025 года.

Монголия, как кочевая страна с богатыми культурными традициями, связанными с лошадьми, выступила инициатором учреждения этого дня. Президент Монголии инициировал проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, чтобы привлечь внимание мировой общественности к проблемам сокращения популяции лошадей, исчезновения пород и изменения роли лошадей в мире. Ежегодное празднование 11 июля направлено на повышение осведомленности общественности об этих проблемах.

Соавторами резолюции выступили 56 государств. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), в мире насчитывается более 57 миллионов лошадей.



9. "Надпись Хуйс Толгой" и "Полное описание человеческого тела" включены в Реестр программы ЮНЕСКО



На 221-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО, проходившей со 2 по 17 апреля 2025 года в Париже (Франция), Монголия выдвинула два древнемонгольских письменных памятника – надпись Хуйс толгойн бичээс (в переводе на русский: Стела Хуйс Толгой) и "Хүний бүтэн биеийн бүртгэл бичвэр" (в переводе на русский: Полное описание человеческого тела или Учебник человеческого организма), которые были включены в Международный реестр программы "Память мира".

Таким образом, в список документального наследия Монголии включены пять объектов: Лу Алтан товч (по-русски: Золотая сводка Лувсана), Сахиусан дарь эх (по-русски: Сутра Богини Тары), Мэргэд гарвал орон судрын модон бар (по-русски: Ксилографические блоки "К обретению мудрости"), Халхын долоон хошуу, дөрвөн аймгийн ноедын гэрийн үеийн бичмэл (по-русски: Родословное письмо князей семи хошуунов четырех аймаков Халха, начиная с Эзэн Богдо Чингис хана), первая марка Монголии "Элдэв-Очир".

Надпись Хуйс Толгой - древнейший из известных памятников монгольского языка, состоящий из 100 слов, написанных 215 знаками монгольской письменности брахми на каменной стеле, найденной в местности Хуйс толгой сомона Могод аймака Булган. Памятник датируется 601 годом нашей эры.

"Полное описание человеческого тела" - это рукопись по традиционной медицине (как западной, так и восточной), созданная в середине XVIII века. Этот памятник представляет огромную ценность, демонстрируя обширные знания монголов о строении человеческого тела и разработку уникальной терминологии для его описания.

Стоит отметить, что 24 ноября 2025 года в Париже Монголия впервые была избрана членом Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.



10. Окаменелости пахицефалозавра поражают ученых всего мира



Уникальная находка была обнаружена на палеонтологической стоянке "Хурэн Дух" в ходе полевых работ, совместно организованных Институтом палеонтологии Академии наук Монголии и Университетом Северной Каролины (США). Это место расположено в районе раннемеловых пород, возраст которых оценивается в 108–115 миллионов лет.

Находка представляет собой окаменелые останки травоядного динозавра-цератопса длиной около 80 см и весом около 5,85 кг. Учитывая исключительную сохранность этого экземпляра и его морфологические особенности, данный экземпляр был признан одним из самых редких видов динозавров в мире. Исследователи назвали новый таксон пахицефалозавром (Zavacephale Rinpoche). Название представляет собой комбинацию слов, означающих "монолитная голова" и "редкий и драгоценный".

Результаты исследования были опубликованы 17 сентября 2025 года в престижном международном научном журнале Nature (импакт-фактор: 50). Источник - МОНЦАМЭ

