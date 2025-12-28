Латинская Америка в годы Второй мировой войны: о помощи малых стран Антигитлеровской коалиции

Гондурасский каучук использовался при производстве шин получивших широкую известность в СССР "Виллисов" и "Студебеккеров"



28.12.2025 | Алексей ЧИЧКИН



В ходе прошедшего в июне 2025 г. Петербургского международного экономического форума министру стратегического планирования Республики Гондурас Рикардо Сальгадо Бонийя от имени Волгоградского госуниверситета была вручена Благодарственную грамота-табличка "От Сталинграда – Гондурасу". "В благодарность за помощь ВВС Гондураса военно-морскому флоту Советского Союза. От Сталинграда – Гондурасу – к 80-летию Победы", – гласит памятная надпись. В ответном слове гондурасский министр отметил, что "Сталинград навечно в мировой истории, как в российско-гондурасских взаимоотношениях, олицетворяя собой беспримерный подвиг советских народов в борьбе с фашизмом". Аналогичная грамота-табличка была передана в Тегусигальпе в конце сентября с. г. музею истории ВВС Гондураса.



Далекая латиноамериканская страна объявила войну Германии, Японии и Италии 8-12 декабря 1941 г., что отнюдь не стало формальным шагом солидарности с США сразу после Перл-Харбора. 8-10 декабря 1941 г. президент Гондураса Тибурсио Кариас Андино отправил телеграммы о вступлении страны в войну президенту США Ф. Д. Рузвельту и "Его превосходительству дону Хосе Сталину". В телеграмме в Москву глава Гондураса выразил уверенность, что "советские народы неминуемо одержат победу на агрессорами, чему будут всячески способствовать союзники СССР, включая Республику Гондурас". Как известно, страны Центральной Америки присоединились и к Гаванской, и к Панамской декларациям Панамериканского союза, предполагавшим повышение степени союзнических обязательств в случае агрессии против одного из государств-участников. Именно это юридическое обязательство и предопределило вступление государств Центральной Америки в войну на стороне США после нападения японцев. Такой ценой правители многих стран региона получали от администрации Рузвельта своеобразную "индульгенцию" на продолжение авторитарного правления. Многим, в том числе Гондурасу, это сулило немалые выгоды, в том числе за счет подрядов на обслуживание американской армии. В частности, гондурасский каучук американцы использовали при производстве шин для внедорожников "Виллис", коими к концу войны во многом пользовался командный состав Красной армии и для грузовиков "Студебеккер", на которые к концу войны ставили почти все знаменитые "Катюши" (1).



А на рубеже 1942-43 гг. на пике Сталинградской битвы не менее 15-ти (в целом) истребителей и боевых вертолетов ВВС Гондураса, в которых доминировали американские модели, особенно "аэрокобры", прикрывали в Тихом океане, вблизи южной Аляски и Алеутских островов, а также у тихоокеанского побережья Панамского канала, отряд подлодок советского Тихоокеанского флота.



Вплоть до начала 1970-х годов торговый флот Гондураса оставался не столь значительным. Тем не менее, его суда участвовал в перевозках в СССР ленд-лизовских грузов. В архивах Мурманского морского торгового порта имеются документы о заходах в порт в 1942 г. (по данным гондурасской стороны – и в следующем, 1943-м) гондурасских транспортных судов "Манна" и "Макавао". Это были суда под гондурасским флагом, доставившие военно-технические и продовольственные грузы (в основном тростниковый сахар и мясомолочные консервы) для СССР.



Указанные транспорты были построены в 1920-1921 годах в Нью-Джерси и принадлежали Гавайской (США) судоходной компании "Matson Line". Они работали в основном на линии США / Канада – Австралия – французская Новая Каледония – Новая Зеландия (по обоим направлениям). Гондурас же был выбран страной регистрации (1940 г.) этих судов из-за действующих там поныне налоговых льгот для регистрации иностранного торгового морского флота. Аналогичные льготы поныне действовали и в других странах Центральной Америки, где зарегистрированные суда также участвовали в ленд-лизовских поставках в Советский Союз.



По данным "Мурманского Вестника" (22 апреля с.г.), "Третий конвой в составе девяти судов прибыл 9 февраля: он состоял из советских, английских и панамских кораблей. В их трюмах содержалось более 29 тысяч тонн различных грузов. 23 февраля прибыл четвертый караван – еще 13 судов. В его составе кроме английских и американских были корабли под флагами Гондураса и Панамы. Это еще в целом 32 тысячи тонн груза".



Отмечаются те же факты и в госархиве Мурманской области: "...Наибольшее количество судов в военные годы приходило в порты Мурманск и Кандалакшу (южнее Мурманска. – Прим. Ред.) под английским, а также под американским флагами; были суда под панамским, гондурасским, датским, польским флагами. С прибывших судов выгружали танки, станки, автомашины, военно-стратегическое сырье, продовольствие. За границу отправляли лес, апатит, магнетит, хром, воск, асбест, растительное масло, пушнину".



Как отмечает Посол РФ в Гондурасе, Никарагуа и Сальвадоре Михаил Леденев, Гондурас, будучи одним из 26 государств – участников антигитлеровской коалиции, подписавших 1 января 1942 года Декларацию Объединенных Наций, "стал государством – соучредителем ООН. Помощь в священной для советского народа войне оказывалась и словом, и делом. Суда Гондураса поставляли в Советский Союз преимущественно продовольствие и стратегические запасы (это в основном натуральный каучук, включая гондурасский, и железную руду) по ленд-лизу, а суда под флагом этой страны "Мана" и "Макавао" приходили в Мурманск в составе Северных конвоев. Более того, в 1942 году ВВС Гондураса прикрывали отряд подлодок Тихоокеанского флота, который шел с советского Дальнего Востока в Заполярье через Панамский канал на пике Сталинградской битвы".



Таким образом, многие центральноамериканские страны внесли свой посильный вклад в поддержку героической борьбы СССР с фашизмом, в обеспечение Великой Победы.



Примечание

(1) Брилев С. Наши военные союзники из Гондураса // Латинская Америка. 2012. № 8. С. 37-48.