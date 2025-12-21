|В Гуляйполе ВС РФ взяли батальонный КП ВСУ с документами и оборудованием, – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
В Сумской области ВС РФ застали врасплох ВСУ, а украинцы, сбегая из Гуляйполя, и вовсе забыли свою технику – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
На этой неделе ВС РФ прорвали границу на новом участке Сумской области, поставив противника в "вилку". В Гуляйполе взят центральный участок обороны украинского гарнизона, а командование ВСУ при бегстве оставило батальонный КП с документами и оборудованием. Тем временем в Константиновке наши десантники расширяют зону боев, вынуждая противника стягивать пехоту для контратак, которой у него катастрофически не хватает.
Сумское направление
Русская армия открыла новый участок наступления, перейдя границу Краснопольского района Сумской области. Подразделения 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады взяли под полный контроль село Грабовское, хутор Высокое севернее, а также Рясное. Примечательно, что сопротивления практически не было – разведка с дронов зафиксировала полное разложение украинского гарнизона из 119-й бригады ТрО. Военнослужащие ходили в гражданской одежде, давали пострелять местным жителям и были заняты исключительно "борьбой с бытом". Наши штурмовики воспользовались ситуацией и зашли в населенные пункты без особых проблем. Прорыв в этой точке имеет серьезные последствия для всей сумской группировки противника. Активизация севернее областного центра вынуждает командование ВСУ перебрасывать силы из сельского укрепрайона Хотень – Писаревка – Корчаковка – Новая Сечь – Храповщина, а также непосредственно из Сум.
Проблема в том, что взять резервы неоткуда – практически все боеспособные подразделения давно выдернуты на Покровское и Константиновское направления, где у противника осенью начался оперативный кризис. Параллельно ВС РФ возобновили активные действия в Сумском районе. Штурмовикам удалось вернуть контроль над селом Алексеевка, потерянным летом из-за контратак ВСУ, а атаки со стороны Юнаковки приблизили наши войска к восточной оконечности укрепрайона у Храповщины и Марьино. Растянутые и малочисленные украинские силы теперь держат оборону в куда более невыгодных условиях, чем летом, когда им удалось стабилизировать фронт лишь благодаря штурмовым "пожарникам".
Весь Краснопольский участок до недавнего времени был тихим "курортом", куда отправили восстанавливаться разбитую в Кременских лесах 119-ю бригаду ТрО. Киев превратил Сумское направление в "медвежий угол", куда свозят непригодные к бою части, а все боеспособное выдергивают южнее. Теперь эта стратегия аукается – складывающаяся обстановка дает нашим войскам реальные возможности прорвать сельскую оборонительную полосу к северу от Сум. Причем сейчас это куда своевременнее, чем летом: устойчивые морозы не позволят противнику поджечь гигантский лесной массив за линией обороны, чтобы оголить местность под дроны. Разумеется, на данный момент ни о каком штурме целого областного центра речи не идет. Однако для того, чтобы эта возможность появилась в будущем, преодоление полос обороны, организованных украинскими войсками после провала боев в Суджанском районе Курской области весной 2025 года, является обязательным условием.
Южно-Донбасское направление
Части 5-й гвардейской общевойсковой армии решили ключевую задачу в боях за Гуляйполе – ликвидировали центральный участок обороны украинского гарнизона в многоквартирной застройке по улицам Тараса Шевченко и Спартаковской. Украинские войска откатились на западные окраины города, скорая его сдача неминуема. Центр находится в серой зоне, хотя присутствие малых групп вражеской пехоты исключать нельзя.
Отдельного внимания заслуживает уникальный трофей, который достался нашим бойцам. Командование одного из мотопехотных батальонов 102-й бригады ТрО попросту бросило свой командный пункт со всей аппаратурой, личными телефонами, документами, носителями информации и даже оружием. Судя по расположению КП, украинцы были застигнуты врасплох быстрым рывком наших штурмовиков через Гайчур и в панике бежали, опасаясь пленения.
Впрочем, история может оказаться куда интереснее. Украинский ресурс Deep State еще 19 декабря поднимал тревогу насчет 102-й бригады ТрО, сообщая о группе офицеров, поощряющих самовольное оставление части.
"В бригаде не знают обстановку в соседних батальонах, думая, что соседи стоят, а они уже за пределами области", – писали украинцы.
Более того, по их данным, некоторые командиры этой части сознательно "разлагали" мотивированный личный состав, показывая им якобы фейки от ВС РФ и склоняя к дезертирству. По сути, офицеры рассказывали упертым подчиненным правду и намекали на бесполезность сопротивления.
Таким образом, командный пункт одного из батальонов части ТрО, который взяли наши бойцы, может быть ничем иным, как сознательно брошенным с расчетом на то, что ВС РФ все найдут, заберут и изучат. Кроме того, стоит обратить внимание на маленькую деталь на видео – в кабинете украинского комбата висит флаг как раз-таки 102-й бригады ТрО, виден ее порядковый номер. Его также видно и на заставке ноутбука офицера подразделения управления.
Константиновское направление
Подразделения 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии нарастили усилия в Константиновке и расширили зону контроля в черте города. Перед десантниками стоит задача навязать противнику расширение фронта боев внутри самого населенного пункта, чтобы разыграть главную выигрышную комбинацию. Она строится на двух основах: дефиците пехоты у ВСУ, которой для городских боев требуется несравнимо больше, и превосходстве наших штурмовиков в навыках.
Поэтому наши подразделения расширяют географию действий на микрорайоны Старая Сантуриновка, Шанхай (назван в честь прилегающего водоема) и частный сектор у железнодорожного вокзала. Активность русских штурмовиков вынудила украинские войска готовить контрмеры. По данным источников с мест боев, пехота ВСУ накапливается в районе ж/д станции Константиновка и в частном секторе севернее. Противник готовится проводить контратаки, что для него крайне важно – нужно не допустить оперативного кризиса, и шанс есть только сейчас, пока хватает сил и площадь боев ограничена.
Обе стороны резко нарастили присутствие подразделений БПЛА. Противник пытается мешать нашим снабженцам, а мы, в свою очередь, охотимся за "лежками" вражеских дронщиков и наземными беспилотными машинами, которые для ВСУ играют роль подвижных пунктов боепитания. Накал боев будет нарастать по экспоненте. Параллельно повышается активность ВС РФ севернее и южнее Константиновки. Сковывающие бои лишают неприятеля возможности маневрировать силами, что играет на руку штурмовикам 98-й гвардейской ВДД.
