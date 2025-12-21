В Гуляйполе ВС РФ взяли батальонный КП ВСУ с документами и оборудованием, – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю

00:05 29.12.2025

В Сумской области ВС РФ застали врасплох ВСУ, а украинцы, сбегая из Гуляйполя, и вовсе забыли свою технику – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю



Марат Быков



СВО



На этой неделе ВС РФ прорвали границу на новом участке Сумской области, поставив противника в "вилку". В Гуляйполе взят центральный участок обороны украинского гарнизона, а командование ВСУ при бегстве оставило батальонный КП с документами и оборудованием. Тем временем в Константиновке наши десантники расширяют зону боев, вынуждая противника стягивать пехоту для контратак, которой у него катастрофически не хватает.



