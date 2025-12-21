 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
ЦентрАзия
  Новости и события
Понедельник, 29.12.2025
00:17  Фонд Ибн Сины поддержал издание "Избранных трудов по этнографии туркмен" Г.И. Карпова
00:05  В Гуляйполе ВС РФ взяли батальонный КП ВСУ с документами и оборудованием, – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 28.12.2025
22:40  Латинская Америка в годы Второй мировой войны: о помощи малых стран Антигитлеровской коалиции
20:37  10 самых важных дат истории Уральска, - П.В.Густерин
19:02  Подтвержденные запасы золота Кыргызстана приближаются к 1 килотонне, - минприроды Медер Машиев
18:16  МОНЦАМЭ: Главные события 2025 года в Монголии
12:15  Саммиты в формате "С5+1" придали импульс консолидации стран Центральной Азии
06:43  Иран не откажется от права на мирный атом и намерен расширить сотрудничество с РФ
02:00  Трое иностранцев, прикуривших от узбекской купюры 2000 сумов, получили штраф по 24 тыс.юаней каждый
01:32  Станцию метро Калкаман в Алматы закончат строить к середине 2026 года
00:19  Русские волки порвали финских оленей: малые страны продают НАТО свою географию, - Александр Широкорад
Суббота, 27.12.2025
22:55  Ракета "Союз-2.1б" с космодрома Восточный выведет на орбиту 50 спутников, включая три иранских
16:20  Токио засылает гонцов в Москву с "роскошным подарком"
14:27  Известия: О причинах и последствиях обострения на таджикско-афганской границе
12:14  2026 год прогнозируется как период жесткой конкуренции в области искусственного интеллекта
06:39  Россия и Казахстан завершают подготовку комплекса Байтерек и готовят к старту "Союз 5"
03:20  БРИКС – ШОС – Глобальный Юг: связующая роль Нового банка развития
02:10  НГ: Центральная Азия меняет логистику и оказывается в тренде у мировых транспортных игроков
00:05  Русские войска овладели центром Гуляйполя, ВСУ начали покидать город – итоговая сводка Readovka за 26 декабря
Пятница, 26.12.2025
23:01  МИД Азербайджана: Непосредственные отношения с Центральной Азией имеют для нас первостепенное значение
21:14  Президент Шавкат Мирзиеева выступил с посланием к Олий Мажлису и народу Узбекистана
12:54  Президент Садыр Жапаров выступил с обращением на IV Народном Курултае
02:18  Вашингтон делает Астану ключевым партнером США в атомной энергетике
01:36  Акрамжон Неъматов: ЦА все чаще выступает как пространство возможностей
01:00  ГКНБ: "Талибан" проявляет повторяющуюся безответственность. Два таджикских пограничника погибли на границе с Афганистаном
00:50  Денежные власти ряда стран втягиваются в азартную игру с криптовалютами, - Валентин Катасонов
00:05  ВС РФ возобновили штурм Константиновки – итоговая сводка Readovka за 25 декабря
Четверг, 25.12.2025
20:29  Трамп, который смог: итоги 2025 года для США, - Александр Яковенко
16:28  ФСК: Как ШОС стабилизирует Ближний Восток
12:22  НГ: "Талибану" пытаются противопоставить "Национальное единство"
03:55  Случилось немыслимое. США санкциями принуждают Европу к свободе слова
02:59  В ОДКБ подтвердили укрепление таджикско-афганской граница и опровергли информацию об обращении Душанбе за помощью
01:20  Anorbank: доля основного владельца сократилась вдвое после его похищения в Париже
00:50  Вредный акт незалежных дронов. Экспорт нефти из Казахстана упал до 14-месячного минимума
00:05  ВС РФ возобновили активные действия к северу от Сум – итоговая сводка Readovka за 24 декабря
Среда, 24.12.2025
20:37  Кыргызстан: Каныбек Досмамбетов назначен министром здравоохранения, Гульзат Исаматова - и.о. министра науки
16:44  Победитель в третьей мировой войне определен. Но это неточно, - Виктория Никифорова
12:38  В Улан-Баторе состоялось заседание Межправительственной комиссии Россия – Монголия
04:31  В Росатоме рассказали, как обеспечат устойчивость АЭС в Узбекистане к землетрясениям
03:22  Урок географии для Европы: как Казахстан вызволил активы из плена Euroclear
02:46  Вэнс раскрыл страшный секрет украинских властей из лучших побуждений, - Дмитрий Бавырин
01:36  Зачем США гигантские линкоры класса Трамп - для акций устрашения или для парадов?
00:05  ВС РФ сломили оборону ВСУ в Гуляйполе – итоговая сводка Readovka за 23 декабря
Вторник, 23.12.2025
23:06  Как Владимир Путин принял коллег в Санкт-Петербурге, - Андрей Колесников
21:19  Свобода слова в "демократической" Европе, которая никому не нужна, - Алексей Белов
16:02  10 самых важных дат истории Атырау, - П.В.Густерин
10:59  Сообщения об участии президентов Казахстана и Узбекистана в заседании Высшего Евразийского экономического совета
03:38  Министр обороны Узбекистана доложил Сенату о боеготовности Вооруженных Сил
02:26  Почему в новой Стратегии нацбезопасности США нет Центральной Азии? - Николай Кузьмин
01:06  Итоги экономического взаимодействия стран ЕАЭС, неформальный саммит о будущем СНГ
00:05  ВС РФ вошли в Краснопольский район Сумской области – итоговая сводка Readovka за 22 декабря
Понедельник, 22.12.2025
23:17  НГ: 2026 год начнется по наихудшему сценарию из четырех возможных
21:14  Завтра: Как Европа готовится воевать с Россией?
18:47  "Русский фактор" в Туркмении, - Александр Шустов
01:33  Япония с 3 трлн иен вступила в битву за Центральную Азию, - Виктория Панфилова
00:26  Высший Евразийский экономический совет в Санкт-Петербурге. Какие документы были подписаны
00:05  Русская армия наступает на Славянском направлении – итоговая сводка за прошедшую неделю
Воскресенье, 21.12.2025
22:04  Путин рассказал, за что Жапаров, Рахмон и Мирзиеев получили премию Толстого
18:06  Блеф и политический театр. Саммит ЕС по грабежу российских денег сравнили с "Канатчиковой дачей"
12:28  Президент Касым-Жомарт Токаев выступил на первом саммите Диалога "Центральная Азия – Япония"
11:33  В Грузии новый Избирательный кодекс: голосование будет только внутри страны, зарубежных участков не будет
В Гуляйполе ВС РФ взяли батальонный КП ВСУ с документами и оборудованием, – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
00:05 29.12.2025

В Сумской области ВС РФ застали врасплох ВСУ, а украинцы, сбегая из Гуляйполя, и вовсе забыли свою технику – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю

Марат Быков

СВО

На этой неделе ВС РФ прорвали границу на новом участке Сумской области, поставив противника в "вилку". В Гуляйполе взят центральный участок обороны украинского гарнизона, а командование ВСУ при бегстве оставило батальонный КП с документами и оборудованием. Тем временем в Константиновке наши десантники расширяют зону боев, вынуждая противника стягивать пехоту для контратак, которой у него катастрофически не хватает.



Сумское направление

Русская армия открыла новый участок наступления, перейдя границу Краснопольского района Сумской области. Подразделения 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады взяли под полный контроль село Грабовское, хутор Высокое севернее, а также Рясное. Примечательно, что сопротивления практически не было – разведка с дронов зафиксировала полное разложение украинского гарнизона из 119-й бригады ТрО. Военнослужащие ходили в гражданской одежде, давали пострелять местным жителям и были заняты исключительно "борьбой с бытом". Наши штурмовики воспользовались ситуацией и зашли в населенные пункты без особых проблем. Прорыв в этой точке имеет серьезные последствия для всей сумской группировки противника. Активизация севернее областного центра вынуждает командование ВСУ перебрасывать силы из сельского укрепрайона Хотень – Писаревка – Корчаковка – Новая Сечь – Храповщина, а также непосредственно из Сум.

Проблема в том, что взять резервы неоткуда – практически все боеспособные подразделения давно выдернуты на Покровское и Константиновское направления, где у противника осенью начался оперативный кризис. Параллельно ВС РФ возобновили активные действия в Сумском районе. Штурмовикам удалось вернуть контроль над селом Алексеевка, потерянным летом из-за контратак ВСУ, а атаки со стороны Юнаковки приблизили наши войска к восточной оконечности укрепрайона у Храповщины и Марьино. Растянутые и малочисленные украинские силы теперь держат оборону в куда более невыгодных условиях, чем летом, когда им удалось стабилизировать фронт лишь благодаря штурмовым "пожарникам".

Весь Краснопольский участок до недавнего времени был тихим "курортом", куда отправили восстанавливаться разбитую в Кременских лесах 119-ю бригаду ТрО. Киев превратил Сумское направление в "медвежий угол", куда свозят непригодные к бою части, а все боеспособное выдергивают южнее. Теперь эта стратегия аукается – складывающаяся обстановка дает нашим войскам реальные возможности прорвать сельскую оборонительную полосу к северу от Сум. Причем сейчас это куда своевременнее, чем летом: устойчивые морозы не позволят противнику поджечь гигантский лесной массив за линией обороны, чтобы оголить местность под дроны. Разумеется, на данный момент ни о каком штурме целого областного центра речи не идет. Однако для того, чтобы эта возможность появилась в будущем, преодоление полос обороны, организованных украинскими войсками после провала боев в Суджанском районе Курской области весной 2025 года, является обязательным условием.

Южно-Донбасское направление

Части 5-й гвардейской общевойсковой армии решили ключевую задачу в боях за Гуляйполе – ликвидировали центральный участок обороны украинского гарнизона в многоквартирной застройке по улицам Тараса Шевченко и Спартаковской. Украинские войска откатились на западные окраины города, скорая его сдача неминуема. Центр находится в серой зоне, хотя присутствие малых групп вражеской пехоты исключать нельзя.

Отдельного внимания заслуживает уникальный трофей, который достался нашим бойцам. Командование одного из мотопехотных батальонов 102-й бригады ТрО попросту бросило свой командный пункт со всей аппаратурой, личными телефонами, документами, носителями информации и даже оружием. Судя по расположению КП, украинцы были застигнуты врасплох быстрым рывком наших штурмовиков через Гайчур и в панике бежали, опасаясь пленения.

Впрочем, история может оказаться куда интереснее. Украинский ресурс Deep State еще 19 декабря поднимал тревогу насчет 102-й бригады ТрО, сообщая о группе офицеров, поощряющих самовольное оставление части.

"В бригаде не знают обстановку в соседних батальонах, думая, что соседи стоят, а они уже за пределами области", – писали украинцы.

Более того, по их данным, некоторые командиры этой части сознательно "разлагали" мотивированный личный состав, показывая им якобы фейки от ВС РФ и склоняя к дезертирству. По сути, офицеры рассказывали упертым подчиненным правду и намекали на бесполезность сопротивления.

Таким образом, командный пункт одного из батальонов части ТрО, который взяли наши бойцы, может быть ничем иным, как сознательно брошенным с расчетом на то, что ВС РФ все найдут, заберут и изучат. Кроме того, стоит обратить внимание на маленькую деталь на видео – в кабинете украинского комбата висит флаг как раз-таки 102-й бригады ТрО, виден ее порядковый номер. Его также видно и на заставке ноутбука офицера подразделения управления.

Константиновское направление

Подразделения 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии нарастили усилия в Константиновке и расширили зону контроля в черте города. Перед десантниками стоит задача навязать противнику расширение фронта боев внутри самого населенного пункта, чтобы разыграть главную выигрышную комбинацию. Она строится на двух основах: дефиците пехоты у ВСУ, которой для городских боев требуется несравнимо больше, и превосходстве наших штурмовиков в навыках.

Поэтому наши подразделения расширяют географию действий на микрорайоны Старая Сантуриновка, Шанхай (назван в честь прилегающего водоема) и частный сектор у железнодорожного вокзала. Активность русских штурмовиков вынудила украинские войска готовить контрмеры. По данным источников с мест боев, пехота ВСУ накапливается в районе ж/д станции Константиновка и в частном секторе севернее. Противник готовится проводить контратаки, что для него крайне важно – нужно не допустить оперативного кризиса, и шанс есть только сейчас, пока хватает сил и площадь боев ограничена.

Обе стороны резко нарастили присутствие подразделений БПЛА. Противник пытается мешать нашим снабженцам, а мы, в свою очередь, охотимся за "лежками" вражеских дронщиков и наземными беспилотными машинами, которые для ВСУ играют роль подвижных пунктов боепитания. Накал боев будет нарастать по экспоненте. Параллельно повышается активность ВС РФ севернее и южнее Константиновки. Сковывающие бои лишают неприятеля возможности маневрировать силами, что играет на руку штурмовикам 98-й гвардейской ВДД.

Накануне, 27 декабря, в редакционной колонке Readovka вышел материал, посвященный произошедшим за последнюю неделю событиям – гибели генерал-лейтенанта Фанила Сарварова и двух сотрудников ГАИ, а также обеспечению безопасности представителей военного руководства на фоне повторяющихся терактов.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1766955900


