00:17 29.12.2025
Фонд Ибн Сины поддержал издание "Избранных трудов по этнографии туркмен" Г.И. Карпова
05.12.2025
Фонд Ибн Сины совместно с Российским фондом фундаментальных исследований поддержал издание работы Г.И. Карпова "Избранные труды по этнографии туркмен". Книга была подготовлена к печати в издательстве "Наука" и опубликована в серии "Этнографическая библиотека".
Собрание трудов известного ученого-туркменоведа, этнографа и историка Г.И. Карпова (1890–1947) содержит уникальные сведения о родо-племенном составе туркмен, этнической истории и социальных отношениях как отдельных туркменских народностей, так и всего туркменского народа. В книге содержится статья о жизненном пути и научном наследии Г.И. Карпова с редкими архивными фотографиями.
По своей источниковой базе, по объему подробной информации работы Г.И. Карпова представляют огромную ценность, однако преобладающая часть его трудов осталась неопубликованной. Настоящее издание вводит многие из этих работ в научный оборот и обеспечивает специалистам доступ к ценнейшим материалам, необходимым для дальнейшей разработки проблем этнографии и этнологии туркмен, для научно обоснованного анализа современных общественных процессов в Туркменистане.
Книга адресована специалистам – этнографам, историкам и востоковедам, а также всем интересующимся этнической историей и культурой Туркменистана и Центральной Азии.