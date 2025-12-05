Фонд Ибн Сины поддержал издание "Избранных трудов по этнографии туркмен" Г.И. Карпова

00:17 29.12.2025

05.12.2025



Фонд Ибн Сины совместно с Российским фондом фундаментальных исследований поддержал издание работы Г.И. Карпова "Избранные труды по этнографии туркмен". Книга была подготовлена к печати в издательстве "Наука" и опубликована в серии "Этнографическая библиотека".



