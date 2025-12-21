"Ястребов" сокрушила мания величия: Россия адаптировалась, Европа - нет

05:32 29.12.2025

"Ястребов" сокрушила мания величия: Россия адаптировалась, Европа - нет

Орбан заявил, что антироссийские санкции сокрушили экономику Европы, а не Россию



Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что антироссийские санкции сокрушили европейскую экономику. "Брюссель обещал, что санкции сокрушат Россию. Вместо этого они сокрушили Европу. Цены на энергоносители резко выросли, конкурентоспособность рухнула, и Европа отстает. Такова цена ошибочных решений", - написал он в соцсети X.



Тем временем, Венгрия остается крупным партнером России в области поставок нефти и газа. Подсчитано, что отказ от российского газа обошелся бы Будапешту примерно в 10 миллиардов долларов и привел бы к потере более четырех процентов ВВП страны.



Венгрия это учитывает. Почему в ущерб себе поступает остальная Европа? На этот вопрос "МК" ответил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.



- Сергей Матвеевич, почему рациональные и расчетливые европейцы с самого начала не просчитали свои убытки? Куда смотрели их экономисты?



- С 1990-х годов у них сложилось представление о нас, что Россия – это страна- бензоколонка, Советский Союз был верхней Вольтой с ядерными ракетами, и это представление доминирует до сих пор. Европейские экономисты считали, что Россия во всем зависит о нефтегазовых поставок. Поэтому, обрубить их - и колосс на глиняных ногах, падет.



Не просчитали они и наш ВВП. В европейских странах валовой внутренний продукт на 70 процентов складывается из сферы услуг, а у нас из других реальных секторов экономики: к примеру, тяжелой промышленности, металлургии и ВПК. Они все это уже списали со счетов. И как выяснилось, зря. То, что мы быстро сумели адаптироваться к масштабным санкционным мерам против нас, которые, по сути, означали экономическую войну – стало для них холодным душем. Это стало для них первым сюрпризом. А вторым – то, что мы переориентировали поставки наших энергоресурсов на Восток.



Третьим сюрпризов для европейцев стало то, что оказался на высоте наш военно-промышленный комплекс. Они думали, что со времен Советского Союза у нас уже ничего стоящего в этой области не осталось. Когда Путин в 2018 году объявил о создании в России принципиально новых видов вооружений, европейцы смеялись – мол, мультики. Оказалось, что не мультики.



В итоге экономика России по темпам роста превышает экономику Европы в несколько раз.



Плюс успехи России на фронте: Европа думала, что с помощью массированных поставок вооружений Украине получится отбросить армию России к границам 1991 года. Тоже не вышло.



Поэтому теперь европейские ястребы просто не знают, что делать дальше. Европа хотела сделать Россию страной-изгоем, а в итоге стала изгоем сама, и осталась на вторых и третьих ролях в решении украинского конфликта. В Европе вдруг осознали, что надо искать дипломатические пути, а не разжигать русофобию. Но сменить линию поведения они уже не могут.



- Почему?



- Европа сама загнала себя в угол, из которого не может выйти без потери лица. Признать, что они во всем были не правы, они просто не в состоянии. Поэтому и продолжают политику, ведущую к самоубийству.



- Неужели они не понимали, что, лишив себя дешевых российских энергоресурсов, обрушат собственную экономику?



- Они явно страдают манией величия, превознося свой "райский сад". Мы тоже их переоценили. Мы считали, что они все знают наперед, а оказалось, что это миф. Оказалось, что адекватного восприятия реальности у них нет. Когда они протрезвеют от русофобии, и снова поймут, что мы соседи, можно будет заново выстраивать взаимоотношения. Но это будет не скоро.



Владимир Кожемякин