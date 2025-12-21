 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Понедельник, 29.12.2025
07:02  Podrobno.uz: Как в Узбекистане создавали первый персональный компьютер Согдиана-1
06:43  Почему обостряется ситуация на границе Афганистана и Таджикистана, - Степан Никольский
05:32  "Ястребов" сокрушила мания величия: Россия адаптировалась, Европа - нет
00:17  Фонд Ибн Сины поддержал издание "Избранных трудов по этнографии туркмен" Г.И. Карпова
00:05  В Гуляйполе ВС РФ взяли батальонный КП ВСУ с документами и оборудованием, – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 28.12.2025
22:40  Латинская Америка в годы Второй мировой войны: о помощи малых стран Антигитлеровской коалиции
20:37  10 самых важных дат истории Уральска, - П.В.Густерин
19:02  Подтвержденные запасы золота Кыргызстана приближаются к 1 килотонне, - минприроды Медер Машиев
18:16  МОНЦАМЭ: Главные события 2025 года в Монголии
12:15  Саммиты в формате "С5+1" придали импульс консолидации стран Центральной Азии
06:43  Иран не откажется от права на мирный атом и намерен расширить сотрудничество с РФ
02:00  Трое иностранцев, прикуривших от узбекской купюры 2000 сумов, получили штраф по 24 тыс.юаней каждый
01:32  Станцию метро Калкаман в Алматы закончат строить к середине 2026 года
00:19  Русские волки порвали финских оленей: малые страны продают НАТО свою географию, - Александр Широкорад
Суббота, 27.12.2025
22:55  Ракета "Союз-2.1б" с космодрома Восточный выведет на орбиту 50 спутников, включая три иранских
16:20  Токио засылает гонцов в Москву с "роскошным подарком"
14:27  Известия: О причинах и последствиях обострения на таджикско-афганской границе
12:14  2026 год прогнозируется как период жесткой конкуренции в области искусственного интеллекта
06:39  Россия и Казахстан завершают подготовку комплекса Байтерек и готовят к старту "Союз 5"
03:20  БРИКС – ШОС – Глобальный Юг: связующая роль Нового банка развития
02:10  НГ: Центральная Азия меняет логистику и оказывается в тренде у мировых транспортных игроков
00:05  Русские войска овладели центром Гуляйполя, ВСУ начали покидать город – итоговая сводка Readovka за 26 декабря
Пятница, 26.12.2025
23:01  МИД Азербайджана: Непосредственные отношения с Центральной Азией имеют для нас первостепенное значение
21:14  Президент Шавкат Мирзиеева выступил с посланием к Олий Мажлису и народу Узбекистана
12:54  Президент Садыр Жапаров выступил с обращением на IV Народном Курултае
02:18  Вашингтон делает Астану ключевым партнером США в атомной энергетике
01:36  Акрамжон Неъматов: ЦА все чаще выступает как пространство возможностей
01:00  ГКНБ: "Талибан" проявляет повторяющуюся безответственность. Два таджикских пограничника погибли на границе с Афганистаном
00:50  Денежные власти ряда стран втягиваются в азартную игру с криптовалютами, - Валентин Катасонов
00:05  ВС РФ возобновили штурм Константиновки – итоговая сводка Readovka за 25 декабря
Четверг, 25.12.2025
20:29  Трамп, который смог: итоги 2025 года для США, - Александр Яковенко
16:28  ФСК: Как ШОС стабилизирует Ближний Восток
12:22  НГ: "Талибану" пытаются противопоставить "Национальное единство"
03:55  Случилось немыслимое. США санкциями принуждают Европу к свободе слова
02:59  В ОДКБ подтвердили укрепление таджикско-афганской граница и опровергли информацию об обращении Душанбе за помощью
01:20  Anorbank: доля основного владельца сократилась вдвое после его похищения в Париже
00:50  Вредный акт незалежных дронов. Экспорт нефти из Казахстана упал до 14-месячного минимума
00:05  ВС РФ возобновили активные действия к северу от Сум – итоговая сводка Readovka за 24 декабря
Среда, 24.12.2025
20:37  Кыргызстан: Каныбек Досмамбетов назначен министром здравоохранения, Гульзат Исаматова - и.о. министра науки
16:44  Победитель в третьей мировой войне определен. Но это неточно, - Виктория Никифорова
12:38  В Улан-Баторе состоялось заседание Межправительственной комиссии Россия – Монголия
04:31  В Росатоме рассказали, как обеспечат устойчивость АЭС в Узбекистане к землетрясениям
03:22  Урок географии для Европы: как Казахстан вызволил активы из плена Euroclear
02:46  Вэнс раскрыл страшный секрет украинских властей из лучших побуждений, - Дмитрий Бавырин
01:36  Зачем США гигантские линкоры класса Трамп - для акций устрашения или для парадов?
00:05  ВС РФ сломили оборону ВСУ в Гуляйполе – итоговая сводка Readovka за 23 декабря
Вторник, 23.12.2025
23:06  Как Владимир Путин принял коллег в Санкт-Петербурге, - Андрей Колесников
21:19  Свобода слова в "демократической" Европе, которая никому не нужна, - Алексей Белов
16:02  10 самых важных дат истории Атырау, - П.В.Густерин
10:59  Сообщения об участии президентов Казахстана и Узбекистана в заседании Высшего Евразийского экономического совета
03:38  Министр обороны Узбекистана доложил Сенату о боеготовности Вооруженных Сил
02:26  Почему в новой Стратегии нацбезопасности США нет Центральной Азии? - Николай Кузьмин
01:06  Итоги экономического взаимодействия стран ЕАЭС, неформальный саммит о будущем СНГ
00:05  ВС РФ вошли в Краснопольский район Сумской области – итоговая сводка Readovka за 22 декабря
Понедельник, 22.12.2025
23:17  НГ: 2026 год начнется по наихудшему сценарию из четырех возможных
21:14  Завтра: Как Европа готовится воевать с Россией?
18:47  "Русский фактор" в Туркмении, - Александр Шустов
01:33  Япония с 3 трлн иен вступила в битву за Центральную Азию, - Виктория Панфилова
00:26  Высший Евразийский экономический совет в Санкт-Петербурге. Какие документы были подписаны
00:05  Русская армия наступает на Славянском направлении – итоговая сводка за прошедшую неделю
Воскресенье, 21.12.2025
22:04  Путин рассказал, за что Жапаров, Рахмон и Мирзиеев получили премию Толстого
"Ястребов" сокрушила мания величия: Россия адаптировалась, Европа - нет
05:32 29.12.2025

Орбан заявил, что антироссийские санкции сокрушили экономику Европы, а не Россию

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что антироссийские санкции сокрушили европейскую экономику. "Брюссель обещал, что санкции сокрушат Россию. Вместо этого они сокрушили Европу. Цены на энергоносители резко выросли, конкурентоспособность рухнула, и Европа отстает. Такова цена ошибочных решений", - написал он в соцсети X.

Тем временем, Венгрия остается крупным партнером России в области поставок нефти и газа. Подсчитано, что отказ от российского газа обошелся бы Будапешту примерно в 10 миллиардов долларов и привел бы к потере более четырех процентов ВВП страны.

Венгрия это учитывает. Почему в ущерб себе поступает остальная Европа? На этот вопрос "МК" ответил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.

- Сергей Матвеевич, почему рациональные и расчетливые европейцы с самого начала не просчитали свои убытки? Куда смотрели их экономисты?

- С 1990-х годов у них сложилось представление о нас, что Россия – это страна- бензоколонка, Советский Союз был верхней Вольтой с ядерными ракетами, и это представление доминирует до сих пор. Европейские экономисты считали, что Россия во всем зависит о нефтегазовых поставок. Поэтому, обрубить их - и колосс на глиняных ногах, падет.

Не просчитали они и наш ВВП. В европейских странах валовой внутренний продукт на 70 процентов складывается из сферы услуг, а у нас из других реальных секторов экономики: к примеру, тяжелой промышленности, металлургии и ВПК. Они все это уже списали со счетов. И как выяснилось, зря. То, что мы быстро сумели адаптироваться к масштабным санкционным мерам против нас, которые, по сути, означали экономическую войну – стало для них холодным душем. Это стало для них первым сюрпризом. А вторым – то, что мы переориентировали поставки наших энергоресурсов на Восток.

Третьим сюрпризов для европейцев стало то, что оказался на высоте наш военно-промышленный комплекс. Они думали, что со времен Советского Союза у нас уже ничего стоящего в этой области не осталось. Когда Путин в 2018 году объявил о создании в России принципиально новых видов вооружений, европейцы смеялись – мол, мультики. Оказалось, что не мультики.

В итоге экономика России по темпам роста превышает экономику Европы в несколько раз.

Плюс успехи России на фронте: Европа думала, что с помощью массированных поставок вооружений Украине получится отбросить армию России к границам 1991 года. Тоже не вышло.

Поэтому теперь европейские ястребы просто не знают, что делать дальше. Европа хотела сделать Россию страной-изгоем, а в итоге стала изгоем сама, и осталась на вторых и третьих ролях в решении украинского конфликта. В Европе вдруг осознали, что надо искать дипломатические пути, а не разжигать русофобию. Но сменить линию поведения они уже не могут.

- Почему?

- Европа сама загнала себя в угол, из которого не может выйти без потери лица. Признать, что они во всем были не правы, они просто не в состоянии. Поэтому и продолжают политику, ведущую к самоубийству.

- Неужели они не понимали, что, лишив себя дешевых российских энергоресурсов, обрушат собственную экономику?

- Они явно страдают манией величия, превознося свой "райский сад". Мы тоже их переоценили. Мы считали, что они все знают наперед, а оказалось, что это миф. Оказалось, что адекватного восприятия реальности у них нет. Когда они протрезвеют от русофобии, и снова поймут, что мы соседи, можно будет заново выстраивать взаимоотношения. Но это будет не скоро.

Владимир Кожемякин

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1766975520


