Podrobno.uz: Как в Узбекистане создавали первый персональный компьютер Согдиана-1

"Согдиана-1". Как в Узбекистане создавали свой первый персональный компьютер



26 декабря 2025



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Когда сегодня заходит речь об истории IT в Узбекистане, на ум чаще всего приходят события последних десятилетий: запуск первых интернет-провайдеров, развитие мобильной связи и современные цифровые госуслуги. Однако мало кто знает, что еще в конце 1980-х годов в Ташкенте серийно выпускался собственный персональный компьютер. Проект под названием "Согдиана-1" стал одним из самых редких и амбициозных технологических начинаний того времени, представляя собой смелую попытку республики заявить о себе в мире персональных вычислений.



