Podrobno.uz: Как в Узбекистане создавали первый персональный компьютер Согдиана-1

"Согдиана-1". Как в Узбекистане создавали свой первый персональный компьютер
26 декабря 2025
Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Когда сегодня заходит речь об истории IT в Узбекистане, на ум чаще всего приходят события последних десятилетий: запуск первых интернет-провайдеров, развитие мобильной связи и современные цифровые госуслуги. Однако мало кто знает, что еще в конце 1980-х годов в Ташкенте серийно выпускался собственный персональный компьютер. Проект под названием "Согдиана-1" стал одним из самых редких и амбициозных технологических начинаний того времени, представляя собой смелую попытку республики заявить о себе в мире персональных вычислений.
Название устройства отсылает к древней исторической области Центральной Азии – Согдиане, что в переводе трактуется как "очищенная огнем" или "святая". Выбор такого звучного имени в 1989 году был не случаен: компьютер должен был стать не просто очередным дефицитным товаром, а символом вхождения Узбекистана в эру высоких технологий на базе собственной производственной мощи.
Интерес к этой уникальной машине сегодня подогревается редкими энтузиастами. Один из таких исследователей обнаружил экземпляр "Согдианы" на популярном сайте объявлений и связался с владельцем. Оказалось, тот лично купил этот компьютер в Ташкенте еще в 1989 году. Присланные им фотографии и подробности стали настоящим открытием: ведь не каждый день в поле зрения попадает персоналка, полностью разработанная и собранная в Узбекистане.
Если проводить историческую параллель, то "Согдиана" была своего рода локальным "Макинтошем": как и детище Стива Джобса, она родилась из энтузиазма инженеров, получила яркое "нецифровое" имя и должна была принести компьютер в каждый дом.
Техническим фундаментом для "Согдианы-1" послужил популярный в СССР компьютер "Радио-86РК", схемы которого с 1986 года публиковались в журнале "Радио". В те годы тысячи радиолюбителей по всей стране собирали такие машины вручную из дефицитных микросхем, используя обычный телевизор вместо монитора и кассетный магнитофон для загрузки программ. Простота этой архитектуры, состоящей всего из нескольких десятков микросхем, позволила ташкентскому заводу "Алгоритм" быстро наладить промышленный выпуск устройства.
Сам завод "Алгоритм" изначально создавался как часть мощной оборонной промышленности и выпускал компоненты для систем противоракетной обороны. Однако в эпоху Перестройки государство потребовало от военных предприятий осваивать товары народного потребления. На заводе выпускали кухонные ножи и даже электронные экономайзеры для автомобилей, которые, впрочем, не заинтересовали советские автогиганты.
Настоящий цифровой поворот случился благодаря молодому специалисту Сергею Порошину. Будучи заядлым радиолюбителем, Сергей сам собрал домашнюю версию "Радио-86РК" и сумел буквально "пробить" у руководства "Алгоритма" идею наладить серийный выпуск собственного ПК. Сформированный им отдел оптимизировал журнальные схемы под местную элементную базу, и в 1989 году первая узбекская "персоналка" пошла в серию.
По современным меркам характеристики "Согдианы-1" выглядят очень скромно: 8-битный процессор (аналог Intel 8080) и 16 килобайт оперативной памяти. Тем не менее, для конца 1980-х это был полноценный инструмент, пригодный для обучения программированию, простых расчетов и работы с текстами. На этапе становления проект столкнулся с так называемыми "детскими болезнями" (в технике так называют недостатки, которые проявляются у любой новой модели в самом начале производства) – например, первые партии клавиатур были неудобными и часто заедали, что позже пытались исправить поставками комплектующих с других заводов. Однако, несмотря на эти огрехи, заводская модель выигрывала у самодельных компьютеров за счет надежной пайки, наличия официальной гарантии и подробной документации, которая служила пользователю учебником по работе с техникой.
К сожалению, история первого узбекского компьютера оказалась недолгой. В 1991 году, с распадом Советского Союза, оборонные заказы прекратились, а рынок мгновенно заполнили более мощные западные аналоги. Завод "Алгоритм" оказался в тяжелом финансовом положении, и проект "Согдиана-1" был закрыт, так и не успев масштабироваться до по-настоящему массового уровня.
Точное количество выпущенных машин неизвестно, а сохранившиеся экземпляры стали большой редкостью в коллекциях любителей старины. Но память о "Согдиане" важна и сегодня: она напоминает о том, что в Узбекистане уже тогда существовала инженерная школа и производственная база, способная создавать собственные сложные IT-продукты, не ограничиваясь ролью простого потребителя технологий.