Президент Сердар Бердымухамедов утвердил девиз 2026 года – "Независимый нейтральный Туркменистан – родина целеустремленных крылатых скакунов"

12:05 29.12.2025

Расширенное заседание Кабинета Министров Туркменистана

26.12.2025



26.12.2025 Президент Сердар Бердымухамедов провел расширенное заседание Кабинета Министров и Государственного совета безопасности, в котором приняли участие также хякимы велаятов и города Ашхабад.



Открывая заседание, глава государства предоставил слово Председателю Меджлиса Туркменистана Д.Гулмановой.



Руководитель национального Парламента прежде всего от имени депутатов поздравила Президента Сердара Бердымухамедова и Нацио­нального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Героя-Аркадага с приближающимся Новым годом и адресовала искренние пожелания крепкого здоровья, долголетия, выразив уверенность, что в 2026 году под руководством главы государства в нашей мирной стране, где царят изобилие и достаток, будут достигнуты большие успехи и прогресс.



Затем Председатель Меджлиса проинформировала о результатах работы по определению девиза и эмблемы будущего года.



Как отмечалось, руководствуясь мудрыми высказываниями Героя-Аркадага о том, что предстоящий год – Год лошади, является символичным для туркменского народа, который на протяжении многовековой истории отводил большую роль ахалтекинским скакунам, а также в целях прославления достижений во всех сферах суверенной Отчизны, под мудрым руководством Аркадаглы Героя Сердара уверенно следующей со стремительностью скакуна к вершинам прогресса, и на основе предложений, поступивших от представителей народа, крупных общественных организаций страны, трудовых коллективов и граждан, подготовлено Постановление Меджлиса об объявлении 2026 года годом "Независимый нейтральный Туркменистан – родина целеустремленных крылатых скакунов".



В данной связи на рассмотрение главы Туркменистана была представлена эмблема предстоящего года.



Обращаясь к участникам заседания, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что в нашей стране провозглашается девиз и утверждается эмблема каждого нового года с тем, чтобы именовать его по-современному.



Членами Меджлиса Туркменистана совместно с народом представлены предложения о девизе и эмблеме следующего года, сказал глава государства. Одобрив их, Президент Сердар Бердымухамедов утвердил девиз 2026 года – "Независимый нейтральный Туркменистан – родина целеустремленных крылатых скакунов".



Это решение было встречено бурными аплодисментами.



Затем слово было предоставлено заместителю Председателя Кабинета Министров, министру иностранных дел Р.Мередову, который отметил, что ключевыми векторами политики Президента Сердара Бердымухамедова выступают упрочение священной независимости и государственности Отчизны, ее правовых основ, комплексное укреп­ление экономической мощи страны и последовательное улучшение благосостояния и социально-бытовых условий жизни народа.



Под руководством главы государства проводится большая работа, нацеленная на активизацию внешней политики Туркменистана, дальнейшее повышение авторитета нашего государства на международной арене. Яркое свидетельство тому – масштабная деятельность, осуществленная в 2025 году.



Все это – свидетельство того, что благородные начинания, реализованные на протяжении многих лет Героем-Аркадагом, сегодня находят достойное продолжение под руководством Президента Сердара Бердымухамедова, а также практического воплощения в жизнь нацио­нального принципа "преемственности", характерного менталитету туркменского народа.



В предстоящем году будет проделана необходимая работа для успешного выполнения поставленных задач, заверил вице-премьер, министр иностранных дел, от имени участников заседания сердечно поздравив главу государства и Героя-Аркадага с провозглашением девиза 2026 года – "Независимый нейтральный Туркменистан – родина целеустремленных крылатых скакунов".



Как отмечалось, в 2025 году – Международном году мира и доверия – во внешнеполитической сфере проведены важные мероприятия различного уровня, нацеленные на обеспечение международного мира, безопасности и устойчивого развития, решение социальных и гуманитарных вопросов.



В нынешнем году по инициативе Президента Туркменистана Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций приняты значимые международные документы. Особо выделив в их числе утвержденные резолюции "Ключевая роль надежной и устойчивой энергетической связуемости в обеспечении устойчивого развития" и "Десятилетие Организации Объединенных Наций по устойчивому транспорту (2026–2035 годы)", вице-премьер, министр иностранных дел сердечно поздравил главу государства с этой внешнеполитической победой нашей страны.



Также заместитель Председателя Кабинета Министров, министр иностранных дел отметил, что Президент Сердар Бердымухамедов наградил юбилейной медалью "Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 30 ýyllygyna" и памятным знаком членов Правительства, граждан страны, работающих в различных отраслях, а также иностранных граждан, вносящих вклад в развитие международного сотрудничества Туркменистана с мировым сообществом, и еще раз выразил глубокую признательность главе государства за оказанное большое уважение и доверие.



В завершение выступления заместитель Председателя Кабинета Министров, министр иностранных дел сердечно поздравил Президента Сердара Бердымухамедова и Национального Лидера туркменского народа Героя-Аркадага с наступающим, 2026 годом, адресовав пожелания крепкого здоровья, благополучия, счастья и больших успехов.



Обращаясь к участникам заседания, глава государства подчеркнул, что 2025 год – "Международный год мира и доверия", начался с принятия Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций Резолюции "Постоянный нейтралитет Туркменистана". В течение текущего года было проведено большое число международных мероприятий, приняты документы особого значения.



Недавно, поступила еще одна добрая весть. На 64-м пленарном заседании 80-й сессии Генассамблеи ООН по инициативе Туркменистана единогласно приняты резолюции "Десятилетие Организации Объединенных Наций по устойчивому транспорту (2026–2035 годы)" и "Ключевая роль надежной и устойчивой энергетической связуемости в обеспечении устойчивого развития", сказал Президент Сердар Бердымухамедов, сердечно поблагодарив от имени туркменского народа все государства, единогласно поддержавшие нашу страну.



Наша страна и в будущем продолжит работу по развитию эффективного сотрудничества с Организацией Объединенных Наций, отметил глава Туркменистана, поздравив участников заседания с поступившей доброй вестью – принятием важных резолюций.



Как подчеркивалось, 2025 год подходит к концу. Нынешний год навсегда будет вписан в историю независимой нейтральной Отчизны.



В уходящий Международный год мира и доверия в нашей стране реализованы исторические преобразования, продолжил глава государства. Более благополучной и счастливой стала жизнь народа. На международном уровне отмечена 30-я годовщина постоянного нейтралитета Отчизны.



В уходящем году проведено 44 заседания Кабинета Министров, 11 заседаний Государственного совета безопасности, а также 24 различных государственных совещания, в ходе которых рассмотрены ключевые вопросы внутренней и внешней политики страны.



Осуществляется целенаправленная деятельность по развитию национальной экономики, во всех отраслях достигаются высокие темпы роста. Своевременно профинансированы заработная плата, пенсии, государственные пособия и студенческие стипендии.



Наряду с этим, как отмечалось, приняты новые законы, обеспечивающие процветание нашего государства.



Во всех регионах страны продолжается строительство производственных и социально-культурных объектов, крупных жилых комплексов, с удовлетворением констатировал Президент Сердар Бердымухамедов, поручив руководителям, принимающим участие в заседании, в дни празднования Нового года организовать дежурства всех структрур, обеспечивающих бесперебойную деятельность служб коммунального хозяйства, электро- и водоснабжения, ремонтных учреждений.



Глава государства также расподрядился обеспечить изобилие различных товаров на рынках и в магазинах, а для хорошего отдыха людей организовать культурные мероприятия, надлежащее функционирование общественного транспорта в городах и селах. Вмес­те с тем было поручено держать под контролем строгое соблюдение в праздничные дни правопорядка во всех местах.



Подводя итоги расширенного заседания Кабинета Министров и Государственного совета безо­пасности, Президент Сердар Бердымухамедов сердечно поздравил всех с наступающим Новым, 2026 годом, пожелав больших успехов в работе во имя дальнейшего улучшения социально-бытовых условий жизни населения и развития суверенной Отчизны в следующем году.