ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 29.12.2025
18:14  Набор умений для эры ИИ-ассистентов. Почему критического мышления больше недостаточно
17:05  ProFinance: Добыча нефти в Казахстане упала после атаки украинского беспилотника на крупный терминал
16:08  Центральная Азия - понятие достаточно веселое, - Данияр Ашимбаев
15:05  Результат встречи Трампа с Зеленским: договорились договариваться, - Дмитрий Шевченко
12:05  Президент Сердар Бердымухамедов утвердил девиз 2026 года – "Независимый нейтральный Туркменистан – родина целеустремленных крылатых скакунов"
07:02  Podrobno.uz: Как в Узбекистане создавали первый персональный компьютер Согдиана-1
06:43  Почему обостряется ситуация на границе Афганистана и Таджикистана, - Степан Никольский
05:32  "Ястребов" сокрушила мания величия: Россия адаптировалась, Европа - нет
00:17  Фонд Ибн Сины поддержал издание "Избранных трудов по этнографии туркмен" Г.И. Карпова
00:05  В Гуляйполе ВС РФ взяли батальонный КП ВСУ с документами и оборудованием, – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 28.12.2025
22:40  Латинская Америка в годы Второй мировой войны: о помощи малых стран Антигитлеровской коалиции
20:37  10 самых важных дат истории Уральска, - П.В.Густерин
19:02  Подтвержденные запасы золота Кыргызстана приближаются к 1 килотонне, - минприроды Медер Машиев
18:16  МОНЦАМЭ: Главные события 2025 года в Монголии
12:15  Саммиты в формате "С5+1" придали импульс консолидации стран Центральной Азии
06:43  Иран не откажется от права на мирный атом и намерен расширить сотрудничество с РФ
02:00  Трое иностранцев, прикуривших от узбекской купюры 2000 сумов, получили штраф по 24 тыс.юаней каждый
01:32  Станцию метро Калкаман в Алматы закончат строить к середине 2026 года
00:19  Русские волки порвали финских оленей: малые страны продают НАТО свою географию, - Александр Широкорад
Суббота, 27.12.2025
22:55  Ракета "Союз-2.1б" с космодрома Восточный выведет на орбиту 50 спутников, включая три иранских
16:20  Токио засылает гонцов в Москву с "роскошным подарком"
14:27  Известия: О причинах и последствиях обострения на таджикско-афганской границе
12:14  2026 год прогнозируется как период жесткой конкуренции в области искусственного интеллекта
06:39  Россия и Казахстан завершают подготовку комплекса Байтерек и готовят к старту "Союз 5"
03:20  БРИКС – ШОС – Глобальный Юг: связующая роль Нового банка развития
02:10  НГ: Центральная Азия меняет логистику и оказывается в тренде у мировых транспортных игроков
00:05  Русские войска овладели центром Гуляйполя, ВСУ начали покидать город – итоговая сводка Readovka за 26 декабря
Пятница, 26.12.2025
23:01  МИД Азербайджана: Непосредственные отношения с Центральной Азией имеют для нас первостепенное значение
21:14  Президент Шавкат Мирзиеева выступил с посланием к Олий Мажлису и народу Узбекистана
12:54  Президент Садыр Жапаров выступил с обращением на IV Народном Курултае
02:18  Вашингтон делает Астану ключевым партнером США в атомной энергетике
01:36  Акрамжон Неъматов: ЦА все чаще выступает как пространство возможностей
01:00  ГКНБ: "Талибан" проявляет повторяющуюся безответственность. Два таджикских пограничника погибли на границе с Афганистаном
00:50  Денежные власти ряда стран втягиваются в азартную игру с криптовалютами, - Валентин Катасонов
00:05  ВС РФ возобновили штурм Константиновки – итоговая сводка Readovka за 25 декабря
Четверг, 25.12.2025
20:29  Трамп, который смог: итоги 2025 года для США, - Александр Яковенко
16:28  ФСК: Как ШОС стабилизирует Ближний Восток
12:22  НГ: "Талибану" пытаются противопоставить "Национальное единство"
03:55  Случилось немыслимое. США санкциями принуждают Европу к свободе слова
02:59  В ОДКБ подтвердили укрепление таджикско-афганской граница и опровергли информацию об обращении Душанбе за помощью
01:20  Anorbank: доля основного владельца сократилась вдвое после его похищения в Париже
00:50  Вредный акт незалежных дронов. Экспорт нефти из Казахстана упал до 14-месячного минимума
00:05  ВС РФ возобновили активные действия к северу от Сум – итоговая сводка Readovka за 24 декабря
Среда, 24.12.2025
20:37  Кыргызстан: Каныбек Досмамбетов назначен министром здравоохранения, Гульзат Исаматова - и.о. министра науки
16:44  Победитель в третьей мировой войне определен. Но это неточно, - Виктория Никифорова
12:38  В Улан-Баторе состоялось заседание Межправительственной комиссии Россия – Монголия
04:31  В Росатоме рассказали, как обеспечат устойчивость АЭС в Узбекистане к землетрясениям
03:22  Урок географии для Европы: как Казахстан вызволил активы из плена Euroclear
02:46  Вэнс раскрыл страшный секрет украинских властей из лучших побуждений, - Дмитрий Бавырин
01:36  Зачем США гигантские линкоры класса Трамп - для акций устрашения или для парадов?
00:05  ВС РФ сломили оборону ВСУ в Гуляйполе – итоговая сводка Readovka за 23 декабря
Вторник, 23.12.2025
23:06  Как Владимир Путин принял коллег в Санкт-Петербурге, - Андрей Колесников
21:19  Свобода слова в "демократической" Европе, которая никому не нужна, - Алексей Белов
16:02  10 самых важных дат истории Атырау, - П.В.Густерин
10:59  Сообщения об участии президентов Казахстана и Узбекистана в заседании Высшего Евразийского экономического совета
03:38  Министр обороны Узбекистана доложил Сенату о боеготовности Вооруженных Сил
02:26  Почему в новой Стратегии нацбезопасности США нет Центральной Азии? - Николай Кузьмин
01:06  Итоги экономического взаимодействия стран ЕАЭС, неформальный саммит о будущем СНГ
00:05  ВС РФ вошли в Краснопольский район Сумской области – итоговая сводка Readovka за 22 декабря
Понедельник, 22.12.2025
23:17  НГ: 2026 год начнется по наихудшему сценарию из четырех возможных
21:14  Завтра: Как Европа готовится воевать с Россией?
    Туркменистан   | 
Президент Сердар Бердымухамедов утвердил девиз 2026 года – "Независимый нейтральный Туркменистан – родина целеустремленных крылатых скакунов"
12:05 29.12.2025

Расширенное заседание Кабинета Министров Туркменистана
26.12.2025

26.12.2025 Президент Сердар Бердымухамедов провел расширенное заседание Кабинета Министров и Государственного совета безопасности, в котором приняли участие также хякимы велаятов и города Ашхабад.

Открывая заседание, глава государства предоставил слово Председателю Меджлиса Туркменистана Д.Гулмановой.

Руководитель национального Парламента прежде всего от имени депутатов поздравила Президента Сердара Бердымухамедова и Нацио­нального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Героя-Аркадага с приближающимся Новым годом и адресовала искренние пожелания крепкого здоровья, долголетия, выразив уверенность, что в 2026 году под руководством главы государства в нашей мирной стране, где царят изобилие и достаток, будут достигнуты большие успехи и прогресс.

Затем Председатель Меджлиса проинформировала о результатах работы по определению девиза и эмблемы будущего года.

Как отмечалось, руководствуясь мудрыми высказываниями Героя-Аркадага о том, что предстоящий год – Год лошади, является символичным для туркменского народа, который на протяжении многовековой истории отводил большую роль ахалтекинским скакунам, а также в целях прославления достижений во всех сферах суверенной Отчизны, под мудрым руководством Аркадаглы Героя Сердара уверенно следующей со стремительностью скакуна к вершинам прогресса, и на основе предложений, поступивших от представителей народа, крупных общественных организаций страны, трудовых коллективов и граждан, подготовлено Постановление Меджлиса об объявлении 2026 года годом "Независимый нейтральный Туркменистан – родина целеустремленных крылатых скакунов".

В данной связи на рассмотрение главы Туркменистана была представлена эмблема предстоящего года.

Обращаясь к участникам заседания, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что в нашей стране провозглашается девиз и утверждается эмблема каждого нового года с тем, чтобы именовать его по-современному.

Членами Меджлиса Туркменистана совместно с народом представлены предложения о девизе и эмблеме следующего года, сказал глава государства. Одобрив их, Президент Сердар Бердымухамедов утвердил девиз 2026 года – "Независимый нейтральный Туркменистан – родина целеустремленных крылатых скакунов".

Это решение было встречено бурными аплодисментами.

Затем слово было предоставлено заместителю Председателя Кабинета Министров, министру иностранных дел Р.Мередову, который отметил, что ключевыми векторами политики Президента Сердара Бердымухамедова выступают упрочение священной независимости и государственности Отчизны, ее правовых основ, комплексное укреп­ление экономической мощи страны и последовательное улучшение благосостояния и социально-бытовых условий жизни народа.

Под руководством главы государства проводится большая работа, нацеленная на активизацию внешней политики Туркменистана, дальнейшее повышение авторитета нашего государства на международной арене. Яркое свидетельство тому – масштабная деятельность, осуществленная в 2025 году.

Все это – свидетельство того, что благородные начинания, реализованные на протяжении многих лет Героем-Аркадагом, сегодня находят достойное продолжение под руководством Президента Сердара Бердымухамедова, а также практического воплощения в жизнь нацио­нального принципа "преемственности", характерного менталитету туркменского народа.

В предстоящем году будет проделана необходимая работа для успешного выполнения поставленных задач, заверил вице-премьер, министр иностранных дел, от имени участников заседания сердечно поздравив главу государства и Героя-Аркадага с провозглашением девиза 2026 года – "Независимый нейтральный Туркменистан – родина целеустремленных крылатых скакунов".

Как отмечалось, в 2025 году – Международном году мира и доверия – во внешнеполитической сфере проведены важные мероприятия различного уровня, нацеленные на обеспечение международного мира, безопасности и устойчивого развития, решение социальных и гуманитарных вопросов.

В нынешнем году по инициативе Президента Туркменистана Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций приняты значимые международные документы. Особо выделив в их числе утвержденные резолюции "Ключевая роль надежной и устойчивой энергетической связуемости в обеспечении устойчивого развития" и "Десятилетие Организации Объединенных Наций по устойчивому транспорту (2026–2035 годы)", вице-премьер, министр иностранных дел сердечно поздравил главу государства с этой внешнеполитической победой нашей страны.

Также заместитель Председателя Кабинета Министров, министр иностранных дел отметил, что Президент Сердар Бердымухамедов наградил юбилейной медалью "Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 30 ýyllygyna" и памятным знаком членов Правительства, граждан страны, работающих в различных отраслях, а также иностранных граждан, вносящих вклад в развитие международного сотрудничества Туркменистана с мировым сообществом, и еще раз выразил глубокую признательность главе государства за оказанное большое уважение и доверие.

В завершение выступления заместитель Председателя Кабинета Министров, министр иностранных дел сердечно поздравил Президента Сердара Бердымухамедова и Национального Лидера туркменского народа Героя-Аркадага с наступающим, 2026 годом, адресовав пожелания крепкого здоровья, благополучия, счастья и больших успехов.

Обращаясь к участникам заседания, глава государства подчеркнул, что 2025 год – "Международный год мира и доверия", начался с принятия Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций Резолюции "Постоянный нейтралитет Туркменистана". В течение текущего года было проведено большое число международных мероприятий, приняты документы особого значения.

Недавно, поступила еще одна добрая весть. На 64-м пленарном заседании 80-й сессии Генассамблеи ООН по инициативе Туркменистана единогласно приняты резолюции "Десятилетие Организации Объединенных Наций по устойчивому транспорту (2026–2035 годы)" и "Ключевая роль надежной и устойчивой энергетической связуемости в обеспечении устойчивого развития", сказал Президент Сердар Бердымухамедов, сердечно поблагодарив от имени туркменского народа все государства, единогласно поддержавшие нашу страну.

Наша страна и в будущем продолжит работу по развитию эффективного сотрудничества с Организацией Объединенных Наций, отметил глава Туркменистана, поздравив участников заседания с поступившей доброй вестью – принятием важных резолюций.

Как подчеркивалось, 2025 год подходит к концу. Нынешний год навсегда будет вписан в историю независимой нейтральной Отчизны.

В уходящий Международный год мира и доверия в нашей стране реализованы исторические преобразования, продолжил глава государства. Более благополучной и счастливой стала жизнь народа. На международном уровне отмечена 30-я годовщина постоянного нейтралитета Отчизны.

В уходящем году проведено 44 заседания Кабинета Министров, 11 заседаний Государственного совета безопасности, а также 24 различных государственных совещания, в ходе которых рассмотрены ключевые вопросы внутренней и внешней политики страны.

Осуществляется целенаправленная деятельность по развитию национальной экономики, во всех отраслях достигаются высокие темпы роста. Своевременно профинансированы заработная плата, пенсии, государственные пособия и студенческие стипендии.

Наряду с этим, как отмечалось, приняты новые законы, обеспечивающие процветание нашего государства.

Во всех регионах страны продолжается строительство производственных и социально-культурных объектов, крупных жилых комплексов, с удовлетворением констатировал Президент Сердар Бердымухамедов, поручив руководителям, принимающим участие в заседании, в дни празднования Нового года организовать дежурства всех структрур, обеспечивающих бесперебойную деятельность служб коммунального хозяйства, электро- и водоснабжения, ремонтных учреждений.

Глава государства также расподрядился обеспечить изобилие различных товаров на рынках и в магазинах, а для хорошего отдыха людей организовать культурные мероприятия, надлежащее функционирование общественного транспорта в городах и селах. Вмес­те с тем было поручено держать под контролем строгое соблюдение в праздничные дни правопорядка во всех местах.

Подводя итоги расширенного заседания Кабинета Министров и Государственного совета безо­пасности, Президент Сердар Бердымухамедов сердечно поздравил всех с наступающим Новым, 2026 годом, пожелав больших успехов в работе во имя дальнейшего улучшения социально-бытовых условий жизни населения и развития суверенной Отчизны в следующем году.

Источник - Туркменистан: Золотой век
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1766999100


