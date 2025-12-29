 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 29.12.2025
18:14  Набор умений для эры ИИ-ассистентов. Почему критического мышления больше недостаточно
17:05  ProFinance: Добыча нефти в Казахстане упала после атаки украинского беспилотника на крупный терминал
16:08  Центральная Азия - понятие достаточно веселое, - Данияр Ашимбаев
15:05  Результат встречи Трампа с Зеленским: договорились договариваться, - Дмитрий Шевченко
12:05  Президент Сердар Бердымухамедов утвердил девиз 2026 года – "Независимый нейтральный Туркменистан – родина целеустремленных крылатых скакунов"
07:02  Podrobno.uz: Как в Узбекистане создавали первый персональный компьютер Согдиана-1
06:43  Почему обостряется ситуация на границе Афганистана и Таджикистана, - Степан Никольский
05:32  "Ястребов" сокрушила мания величия: Россия адаптировалась, Европа - нет
00:17  Фонд Ибн Сины поддержал издание "Избранных трудов по этнографии туркмен" Г.И. Карпова
00:05  В Гуляйполе ВС РФ взяли батальонный КП ВСУ с документами и оборудованием, – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 28.12.2025
22:40  Латинская Америка в годы Второй мировой войны: о помощи малых стран Антигитлеровской коалиции
20:37  10 самых важных дат истории Уральска, - П.В.Густерин
19:02  Подтвержденные запасы золота Кыргызстана приближаются к 1 килотонне, - минприроды Медер Машиев
18:16  МОНЦАМЭ: Главные события 2025 года в Монголии
12:15  Саммиты в формате "С5+1" придали импульс консолидации стран Центральной Азии
06:43  Иран не откажется от права на мирный атом и намерен расширить сотрудничество с РФ
02:00  Трое иностранцев, прикуривших от узбекской купюры 2000 сумов, получили штраф по 24 тыс.юаней каждый
01:32  Станцию метро Калкаман в Алматы закончат строить к середине 2026 года
00:19  Русские волки порвали финских оленей: малые страны продают НАТО свою географию, - Александр Широкорад
Суббота, 27.12.2025
22:55  Ракета "Союз-2.1б" с космодрома Восточный выведет на орбиту 50 спутников, включая три иранских
16:20  Токио засылает гонцов в Москву с "роскошным подарком"
14:27  Известия: О причинах и последствиях обострения на таджикско-афганской границе
12:14  2026 год прогнозируется как период жесткой конкуренции в области искусственного интеллекта
06:39  Россия и Казахстан завершают подготовку комплекса Байтерек и готовят к старту "Союз 5"
03:20  БРИКС – ШОС – Глобальный Юг: связующая роль Нового банка развития
02:10  НГ: Центральная Азия меняет логистику и оказывается в тренде у мировых транспортных игроков
00:05  Русские войска овладели центром Гуляйполя, ВСУ начали покидать город – итоговая сводка Readovka за 26 декабря
Пятница, 26.12.2025
23:01  МИД Азербайджана: Непосредственные отношения с Центральной Азией имеют для нас первостепенное значение
21:14  Президент Шавкат Мирзиеева выступил с посланием к Олий Мажлису и народу Узбекистана
12:54  Президент Садыр Жапаров выступил с обращением на IV Народном Курултае
02:18  Вашингтон делает Астану ключевым партнером США в атомной энергетике
01:36  Акрамжон Неъматов: ЦА все чаще выступает как пространство возможностей
01:00  ГКНБ: "Талибан" проявляет повторяющуюся безответственность. Два таджикских пограничника погибли на границе с Афганистаном
00:50  Денежные власти ряда стран втягиваются в азартную игру с криптовалютами, - Валентин Катасонов
00:05  ВС РФ возобновили штурм Константиновки – итоговая сводка Readovka за 25 декабря
Четверг, 25.12.2025
20:29  Трамп, который смог: итоги 2025 года для США, - Александр Яковенко
16:28  ФСК: Как ШОС стабилизирует Ближний Восток
12:22  НГ: "Талибану" пытаются противопоставить "Национальное единство"
03:55  Случилось немыслимое. США санкциями принуждают Европу к свободе слова
02:59  В ОДКБ подтвердили укрепление таджикско-афганской граница и опровергли информацию об обращении Душанбе за помощью
01:20  Anorbank: доля основного владельца сократилась вдвое после его похищения в Париже
00:50  Вредный акт незалежных дронов. Экспорт нефти из Казахстана упал до 14-месячного минимума
00:05  ВС РФ возобновили активные действия к северу от Сум – итоговая сводка Readovka за 24 декабря
Среда, 24.12.2025
20:37  Кыргызстан: Каныбек Досмамбетов назначен министром здравоохранения, Гульзат Исаматова - и.о. министра науки
16:44  Победитель в третьей мировой войне определен. Но это неточно, - Виктория Никифорова
12:38  В Улан-Баторе состоялось заседание Межправительственной комиссии Россия – Монголия
04:31  В Росатоме рассказали, как обеспечат устойчивость АЭС в Узбекистане к землетрясениям
03:22  Урок географии для Европы: как Казахстан вызволил активы из плена Euroclear
02:46  Вэнс раскрыл страшный секрет украинских властей из лучших побуждений, - Дмитрий Бавырин
01:36  Зачем США гигантские линкоры класса Трамп - для акций устрашения или для парадов?
00:05  ВС РФ сломили оборону ВСУ в Гуляйполе – итоговая сводка Readovka за 23 декабря
Вторник, 23.12.2025
23:06  Как Владимир Путин принял коллег в Санкт-Петербурге, - Андрей Колесников
21:19  Свобода слова в "демократической" Европе, которая никому не нужна, - Алексей Белов
16:02  10 самых важных дат истории Атырау, - П.В.Густерин
10:59  Сообщения об участии президентов Казахстана и Узбекистана в заседании Высшего Евразийского экономического совета
03:38  Министр обороны Узбекистана доложил Сенату о боеготовности Вооруженных Сил
02:26  Почему в новой Стратегии нацбезопасности США нет Центральной Азии? - Николай Кузьмин
01:06  Итоги экономического взаимодействия стран ЕАЭС, неформальный саммит о будущем СНГ
00:05  ВС РФ вошли в Краснопольский район Сумской области – итоговая сводка Readovka за 22 декабря
Понедельник, 22.12.2025
23:17  НГ: 2026 год начнется по наихудшему сценарию из четырех возможных
21:14  Завтра: Как Европа готовится воевать с Россией?
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Результат встречи Трампа с Зеленским: договорились договариваться, - Дмитрий Шевченко
15:05 29.12.2025

Вашингтон "сверил часы" с Москвой перед общением с Киевом, или Очередная попытка урегулирования
Результат встречи Трампа с Зеленским: договорились договариваться

29.12.2025 | Дмитрий ШЕВЧЕНКО

События середины октября повторяются. Трамп снова позвонил в Москву, прежде чем встретиться с Зеленским. Тогда 16 октября российский лидер Владимир Путин более двух с половиной часов объяснял позицию Кремля и, казалось, что выход из украинского конфликта стал ближе. Однако встреча Трампа с Зеленским оказалась бесплодной и обещанного саммита США-РФ в Будапеште не случилось.

Сейчас ситуация существенно изменилось. Причем она стала значительно хуже для киевского режима.

Во-первых, позиции Украины значительно ослаблены коррупционным скандалом. Официальная отставка по факту второго человека в верхушке киевской власти – Ермака с поста главы офиса президента, даже если он и продолжает тянуть за ниточки своих марионеток в Верховной раде, правительстве и других структурах, показала слабость Зеленского.

Как будто специально перед его поездкой в США Национальное антикоррупционное агентство Украины (НАБУ) провело обыски в Верховной раде и офисе партии "Слуга народа". Депутату Юрию Киселю – одному из "близких друзей" Зеленского – и еще двум представителям правящей партии предъявлены подозрения в коррупции, касающиеся взяток за "правильное" голосование в парламенте.

Во-вторых, украинская энергосистема не выдерживает разрушений, которые ей наносят ВС РФ, и балансирует на грани распада. Жители многих городов, включая Киев, большую часть суток сидят в домах без электричества и, соответственно, без лифта, воды и канализации. А в последние дни – с отключенным отоплением, которое и так еле-еле работало.

И если уничтожение энергогенерирующих или распределяющих объектов продолжится такими же темпами, к концу зимы украинские города превратятся в каменные джунгли с замерзшими жителями, часть из которых уже сбежала в села, где есть дома с печным отоплением.

В-третьих, население Украины все больше понимает, что ответственной за все происходящее является именно киевская власть, которая долгое время упорно отказывается от мирного урегулирования. В некоторых городах жители уже выходят протестовать и перекрывают дороги из-за того, что в их домах который день нет ни света, ни воды.

Последние данные социологов группы "Социс" показывают, что по мнению большинства украинцев (около 60%) Зеленский должен понести уголовную или политическую ответственность за коррупцию. При этом 39% считают, что он прямо причастен к схемам "близкого друга" Миндича, а еще 29,3 – что он о ней знал.

В-четвертых, ВС РФ активно продвигаются на многих направлениях и не только по территории Донбасса. Многие укрепленные города обходятся и берутся в клещи. Взяты Димитров (бывший Мирноград), Красноармейск (бывший Покровск), Гуляйполе и другие населенные пункты. Военнослужащие ВСУ массово сдаются в плен или дезертируют с линии фронта, которая постепенно перемещается к Днепру.

Возможно, поэтому разговор 28 декабря между президентами РФ и США длился 1 час 15 минут – вдвое меньше, чем в октябре. Владимиру Путину нет смысла снова распинаться перед Дональдом Трампом, повторяя ему те же аргументы, что и в прошлый раз. Тем более что мяч до сих пор на американской стороне, а звонок состоялся по инициативе Вашингтона.

Как сообщил после разговора помощник Президента РФ Юрий Ушаков, оба лидера придерживаются аналогичных взглядов на то, что временное перемирие приведет лишь к затягиванию конфликта на Украине, и оценили предложения Киева и ЕС по мирному урегулированию как попытку затянуть конфликт. Москва подчеркнула, что для окончательного прекращения боевых действий от Киева требуется "смелое ответственное политическое решение, идущее в русле работы, проводимой по российско-американскому каналу".

Трамп был вынужден признать, что украинский конфликт оказался для него самым трудным. Он предложил продолжить работу по урегулированию в рамках специально создаваемых двух рабочих групп: одна – по проблематике безопасности, а другая – по экономическим вопросам.

Сам разговор носил "дружеский, доброжелательный и деловой характер", и стороны "обменялись теплыми поздравлениями по случаю рождественских и новогодних праздников", а также договорились созвониться по итогам встречи американского лидера с Зеленским.

Для последнего данный разговор – скорее плохая новость, потому что показывает, что Москва и Вашингтон, как говорят, сверяют часы, чтобы совместно заставить Киев пойти на мирное урегулирование. Тем более, что Трамп опять заявил о впечатляющих перспективах экономического сотрудничества США с Россией после завершения украинского конфликта.

В тот же вечер 28 декабря во Флориде перед встречей с Зеленским американский президент сообщил, что урегулирование может пойти "очень быстро", поскольку уже имеются контуры сделки по Украине, а также заявил, что убедился в стремлении России к политико-дипломатическому урегулированию.

Все это было полной неожиданностью для Зеленского, который приехал продвигать свой новый план из 20 пунктов. Он хотел получить согласие США для проведения выборов и референдума на своих условиях. И в первую очередь получить поддержку временного перемирия. По информации The Financial Times, Киев рассчитывал добиться стабильного финансирования ВСУ и усиления системы ПВО, положительного ответа на запрос половины электроэнергии, которую может вырабатывать Запорожская АЭС, а также согласования присутствия европейских военных на Украине.

И это несмотря на то, что глава МИД РФ Сергей Лавров прямо предупредил, что войска европейской "коалиции желающих" станут "законной целью" для России.

Сам Зеленский перед поездкой общими фразами сообщил украинским СМИ, что планирует обсудить с Трампом пять тематических блоков: гарантии безопасности Украина-США; гарантии безопасности с Европой; военное измерение сотрудничества; "план благополучия", включающий привлечение 800 млрд долларов на восстановление Украины; а также "план последовательных действий", чтобы "все планы реально заработали".

Сама встреча стала одной (если не последней) из активных попыток Трампа разрешить украинский конфликт. Ведь Вашингтон сейчас гораздо больше интересуют вопросы противостояния с Венесуэлой и будущего Гренландии.

Кроме привычно прилетевших во Флориду секретаря Совбеза нацбезопасности и обороны Умерова и первого замглавы МИД Кислицы, из высокопоставленных лиц украинская делегация включала начальника Генштаба ВСУ Гнатова и министра экономики Соболева. В свою очередь, Трампа сопровождали госсекретарь Рубио, глава Пентагона Хегсет, спецпосланники Уиткофф и Кушнер, а также председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Кейн и комиссар Федеральной службы по закупкам Грюнбаум.

Не исключено, что присутствие последнего связано с возможным аудитом финансовой помощи, которую оказывала Киеву администрация предыдущего американского президента Байдена, или с решением сложных экономических сделок (вспоминаем про желание Киева получать электроэнергию от Запорожской АЭС).

После двух часов дискуссий состоялся "звонок другу". Трамп проинформировал своих европейских коллег о результатах состоявшихся переговоров, а затем выступил с заявлением перед журналистами, назвав ситуацию на Украине наибольшим военным конфликтом со времен Второй мировой войны.

По его словам, почти 95% вопросов мирного урегулирования практически согласованы, однако территориальные уступки в Донбассе находятся под большим вопросом: "Парламент или референдум должны согласовать этот вопрос", причем "население явно за прекращение боев". Вместе с тем Киев потеряет контроль над Донбассом раньше или позже, поэтому "лучше заключить сделку сейчас".

Американский президент не исключил достижения договоренности по Украине уже через несколько недель и считает возможной "в надлежащее время" встречу Путина и Зеленского, поскольку РФ решительно настроена на урегулирование на Украине. При этом Европа возьмет на себя решение значительной части задач, связанных с обеспечением безопасности Украины, а США – помогут. Трамп также подчеркнул, что "Россия готова участвовать в восстановлении Украины" и хочет видеть ее успешной.

В свою очередь, Зеленский отметил, что вопросы безопасности между Украиной, США и Европой почти согласованы и долго благодарил Трампа за его усилия: 20-пунктный мирный план согласован на 90%, а гарантии безопасности – на 100 %. В то же время он ушел от вопроса будущего части территории Донбасса, находящегося под контролем Киева.

Аналогично Зеленский ответил на вопрос о процедуре принятия решения: "Мы можем провести референдум, а можем и не проводить" (согласно украинской Конституции, уступка территории невозможна без сложной правовой процедуры, включающей проведение референдума).

Как видно, Киев продолжает тактику затягивания переговоров, соглашаясь на те пункты, которые требуют дальнейшего согласования и уточнения, и, в то же время, отказываясь от озвученных требований Москвы, среди которых вывод ВСУ из части Донбасса и возможность голосования для украинских граждан, проживающих в РФ (в том числе с двойным гражданством).

Вопрос, когда это наконец-то поймет Трамп?

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1767009900


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената высказался о проблеме суицидов среди молодежи
- Мажилис рассмотрит соглашения с Кыргызской Республикой
- Большинство инициативных законопроектов в Мажилисе подготовлено фракцией "AMANAT"
- Государственный советник принял участие в заседании Республиканского координационного совета по военно-патриотическому воспитанию молодежи
- Парламентская реформа и национальный вопрос
- Роман Скляр провел в Китае серию встреч с секретарем Партийного комитета провинции Чжэцзян Ван Хао и ведущими промышленными компаниями
- В Генеральной прокуратуре состоялось рабочее совещание по вопросам защиты прав инвесторов
- В Астане рассмотрены приоритеты комплексного развития социальной сферы
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  