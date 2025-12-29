Результат встречи Трампа с Зеленским: договорились договариваться, - Дмитрий Шевченко

15:05 29.12.2025

29.12.2025 | Дмитрий ШЕВЧЕНКО



События середины октября повторяются. Трамп снова позвонил в Москву, прежде чем встретиться с Зеленским. Тогда 16 октября российский лидер Владимир Путин более двух с половиной часов объяснял позицию Кремля и, казалось, что выход из украинского конфликта стал ближе. Однако встреча Трампа с Зеленским оказалась бесплодной и обещанного саммита США-РФ в Будапеште не случилось.



Сейчас ситуация существенно изменилось. Причем она стала значительно хуже для киевского режима.



Во-первых, позиции Украины значительно ослаблены коррупционным скандалом. Официальная отставка по факту второго человека в верхушке киевской власти – Ермака с поста главы офиса президента, даже если он и продолжает тянуть за ниточки своих марионеток в Верховной раде, правительстве и других структурах, показала слабость Зеленского.



Как будто специально перед его поездкой в США Национальное антикоррупционное агентство Украины (НАБУ) провело обыски в Верховной раде и офисе партии "Слуга народа". Депутату Юрию Киселю – одному из "близких друзей" Зеленского – и еще двум представителям правящей партии предъявлены подозрения в коррупции, касающиеся взяток за "правильное" голосование в парламенте.



Во-вторых, украинская энергосистема не выдерживает разрушений, которые ей наносят ВС РФ, и балансирует на грани распада. Жители многих городов, включая Киев, большую часть суток сидят в домах без электричества и, соответственно, без лифта, воды и канализации. А в последние дни – с отключенным отоплением, которое и так еле-еле работало.



И если уничтожение энергогенерирующих или распределяющих объектов продолжится такими же темпами, к концу зимы украинские города превратятся в каменные джунгли с замерзшими жителями, часть из которых уже сбежала в села, где есть дома с печным отоплением.



В-третьих, население Украины все больше понимает, что ответственной за все происходящее является именно киевская власть, которая долгое время упорно отказывается от мирного урегулирования. В некоторых городах жители уже выходят протестовать и перекрывают дороги из-за того, что в их домах который день нет ни света, ни воды.



Последние данные социологов группы "Социс" показывают, что по мнению большинства украинцев (около 60%) Зеленский должен понести уголовную или политическую ответственность за коррупцию. При этом 39% считают, что он прямо причастен к схемам "близкого друга" Миндича, а еще 29,3 – что он о ней знал.



В-четвертых, ВС РФ активно продвигаются на многих направлениях и не только по территории Донбасса. Многие укрепленные города обходятся и берутся в клещи. Взяты Димитров (бывший Мирноград), Красноармейск (бывший Покровск), Гуляйполе и другие населенные пункты. Военнослужащие ВСУ массово сдаются в плен или дезертируют с линии фронта, которая постепенно перемещается к Днепру.



Возможно, поэтому разговор 28 декабря между президентами РФ и США длился 1 час 15 минут – вдвое меньше, чем в октябре. Владимиру Путину нет смысла снова распинаться перед Дональдом Трампом, повторяя ему те же аргументы, что и в прошлый раз. Тем более что мяч до сих пор на американской стороне, а звонок состоялся по инициативе Вашингтона.



Как сообщил после разговора помощник Президента РФ Юрий Ушаков, оба лидера придерживаются аналогичных взглядов на то, что временное перемирие приведет лишь к затягиванию конфликта на Украине, и оценили предложения Киева и ЕС по мирному урегулированию как попытку затянуть конфликт. Москва подчеркнула, что для окончательного прекращения боевых действий от Киева требуется "смелое ответственное политическое решение, идущее в русле работы, проводимой по российско-американскому каналу".



Трамп был вынужден признать, что украинский конфликт оказался для него самым трудным. Он предложил продолжить работу по урегулированию в рамках специально создаваемых двух рабочих групп: одна – по проблематике безопасности, а другая – по экономическим вопросам.



Сам разговор носил "дружеский, доброжелательный и деловой характер", и стороны "обменялись теплыми поздравлениями по случаю рождественских и новогодних праздников", а также договорились созвониться по итогам встречи американского лидера с Зеленским.



Для последнего данный разговор – скорее плохая новость, потому что показывает, что Москва и Вашингтон, как говорят, сверяют часы, чтобы совместно заставить Киев пойти на мирное урегулирование. Тем более, что Трамп опять заявил о впечатляющих перспективах экономического сотрудничества США с Россией после завершения украинского конфликта.



В тот же вечер 28 декабря во Флориде перед встречей с Зеленским американский президент сообщил, что урегулирование может пойти "очень быстро", поскольку уже имеются контуры сделки по Украине, а также заявил, что убедился в стремлении России к политико-дипломатическому урегулированию.



Все это было полной неожиданностью для Зеленского, который приехал продвигать свой новый план из 20 пунктов. Он хотел получить согласие США для проведения выборов и референдума на своих условиях. И в первую очередь получить поддержку временного перемирия. По информации The Financial Times, Киев рассчитывал добиться стабильного финансирования ВСУ и усиления системы ПВО, положительного ответа на запрос половины электроэнергии, которую может вырабатывать Запорожская АЭС, а также согласования присутствия европейских военных на Украине.



И это несмотря на то, что глава МИД РФ Сергей Лавров прямо предупредил, что войска европейской "коалиции желающих" станут "законной целью" для России.



Сам Зеленский перед поездкой общими фразами сообщил украинским СМИ, что планирует обсудить с Трампом пять тематических блоков: гарантии безопасности Украина-США; гарантии безопасности с Европой; военное измерение сотрудничества; "план благополучия", включающий привлечение 800 млрд долларов на восстановление Украины; а также "план последовательных действий", чтобы "все планы реально заработали".



Сама встреча стала одной (если не последней) из активных попыток Трампа разрешить украинский конфликт. Ведь Вашингтон сейчас гораздо больше интересуют вопросы противостояния с Венесуэлой и будущего Гренландии.



Кроме привычно прилетевших во Флориду секретаря Совбеза нацбезопасности и обороны Умерова и первого замглавы МИД Кислицы, из высокопоставленных лиц украинская делегация включала начальника Генштаба ВСУ Гнатова и министра экономики Соболева. В свою очередь, Трампа сопровождали госсекретарь Рубио, глава Пентагона Хегсет, спецпосланники Уиткофф и Кушнер, а также председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Кейн и комиссар Федеральной службы по закупкам Грюнбаум.



Не исключено, что присутствие последнего связано с возможным аудитом финансовой помощи, которую оказывала Киеву администрация предыдущего американского президента Байдена, или с решением сложных экономических сделок (вспоминаем про желание Киева получать электроэнергию от Запорожской АЭС).



После двух часов дискуссий состоялся "звонок другу". Трамп проинформировал своих европейских коллег о результатах состоявшихся переговоров, а затем выступил с заявлением перед журналистами, назвав ситуацию на Украине наибольшим военным конфликтом со времен Второй мировой войны.



По его словам, почти 95% вопросов мирного урегулирования практически согласованы, однако территориальные уступки в Донбассе находятся под большим вопросом: "Парламент или референдум должны согласовать этот вопрос", причем "население явно за прекращение боев". Вместе с тем Киев потеряет контроль над Донбассом раньше или позже, поэтому "лучше заключить сделку сейчас".



Американский президент не исключил достижения договоренности по Украине уже через несколько недель и считает возможной "в надлежащее время" встречу Путина и Зеленского, поскольку РФ решительно настроена на урегулирование на Украине. При этом Европа возьмет на себя решение значительной части задач, связанных с обеспечением безопасности Украины, а США – помогут. Трамп также подчеркнул, что "Россия готова участвовать в восстановлении Украины" и хочет видеть ее успешной.



В свою очередь, Зеленский отметил, что вопросы безопасности между Украиной, США и Европой почти согласованы и долго благодарил Трампа за его усилия: 20-пунктный мирный план согласован на 90%, а гарантии безопасности – на 100 %. В то же время он ушел от вопроса будущего части территории Донбасса, находящегося под контролем Киева.



Аналогично Зеленский ответил на вопрос о процедуре принятия решения: "Мы можем провести референдум, а можем и не проводить" (согласно украинской Конституции, уступка территории невозможна без сложной правовой процедуры, включающей проведение референдума).



Как видно, Киев продолжает тактику затягивания переговоров, соглашаясь на те пункты, которые требуют дальнейшего согласования и уточнения, и, в то же время, отказываясь от озвученных требований Москвы, среди которых вывод ВСУ из части Донбасса и возможность голосования для украинских граждан, проживающих в РФ (в том числе с двойным гражданством).



Вопрос, когда это наконец-то поймет Трамп? Источник - Фонд стратегической культуры

