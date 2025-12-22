Центральная Азия - понятие достаточно веселое, - Данияр Ашимбаев

16:08 29.12.2025

Вообще Центральная Азия - понятие достаточно веселое.



В географии и истории в понятие "Центральная Азия" наши республики вообще не входят. Это - Монголия, Синьцзян, Тува.



В западной понимании Центральная Азия - это пять республик плюс Афганистан, СУАР и, может, северо-восточный Иран.



В советский период было принято название "Казахстан и Средняя Азия", потому что при всем желании грань была очень четкой.



Ранее шло деление на Туркестан и Степной край, еще раньше - на Мавераннахр и кочевые степи.



