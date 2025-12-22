|Центральная Азия - понятие достаточно веселое, - Данияр Ашимбаев
16:08 29.12.2025
Вообще Центральная Азия - понятие достаточно веселое.
В географии и истории в понятие "Центральная Азия" наши республики вообще не входят. Это - Монголия, Синьцзян, Тува.
В западной понимании Центральная Азия - это пять республик плюс Афганистан, СУАР и, может, северо-восточный Иран.
В советский период было принято название "Казахстан и Средняя Азия", потому что при всем желании грань была очень четкой.
Ранее шло деление на Туркестан и Степной край, еще раньше - на Мавераннахр и кочевые степи.
А какие еще методологии?
Четыре тюркских республики и ираноязычный Таджикистан.
Тюркские республики делятся на три диалектных группы - кипчакскую (казахи и киргизы), карлукскую (узбеки) и огузскую (туркмены).
С точки зрения антропологии узбеки и таджики - это один расовый тип, казахи и киргизы - второй, а туркмены - третий.
Этнографически казахи, киргизы и туркмены - кочевники, номады (точнее их потомки), а узбеки и таджики - оседлые, сарты. Это, кстати, очень хорошо видно и по религиозной традиции. Кочевники ислам воспринимали в адаптированной версии, в отличие от оседлого населения региона. У них, напротив, до последнего был распространен шаманизм и мистицизм, зачастую - в форме исламского суфизма. У сартов и примыкающих номадов аналогичным образом активно живут зороастрийские и более ранние арийские традиции.
Отметим, что у бывших кочевников сохранились по сей день остатки родовой и племенной структуры.
Традиционный, досоветский образ жизни определялся прежде всего географией и климатом, которые оказывали и оказывают существенное влияние на менталитет.
Да, глядя на глобус, кажется, что Центральная Азия - это один регион, исторически предназначенный для консолидации и интеграции. А исторически, политически и экономические - единой картины не получается.
На Центральную Азию не натягивается никакая единая матрица. Соседи, друзья и конкуренты, а вот интеграция получается только в составе более крупного государства. Хотя даже монголы поделили ЦАР между Джучи, Хулагу и Чагатаем, а Российская империя - между Туркестанским и Степным генерал-губернаторствами.