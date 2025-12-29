|ProFinance: Добыча нефти в Казахстане упала после атаки украинского беспилотника на крупный терминал
17:05 29.12.2025
Объекты морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (CPC) в Южной Озереевке вблизи черноморского порта Новороссийск, Россия, 21 сентября 2021 г. Caspian Pipeline Consortium (CPC)/Handout via REUTERS.
Добыча нефти в Казахстане сократилась примерно на 6% в декабре, преимущественно из-за снижения объемов на крупном месторождении Тенгиз, которое принадлежит компании Chevron. Это произошло после того, как украинский беспилотник повредил российский экспортный терминал на Черном море. Об этом сообщил в понедельник отраслевой источник.
В последние месяцы Украина усилила атаки на российскую энергетическую инфраструктуру с целью уменьшить доходы Москвы и ослабить ее военные возможности.
29 ноября беспилотник атаковал нефтетерминал "Южная Озереевка" Каспийского трубопроводного консорциума, через который проходит около 80% казахстанского нефтяного экспорта. Этот инцидент нарушил продажи нефти как из Казахстана, так и из России, что вызвало критику со стороны правительства Казахстана.
Анонимный источник сообщил, что добыча нефти и газового конденсата в Казахстане, 12-м по величине производителе нефти в мире, снизилась на 6% в период с 1 по 28 декабря, по сравнению со средним уровнем ноября. Общий объем добычи составил 1,93 миллиона баррелей в сутки.
На Тенгизском месторождении, расположенном на северо-западе Казахстана и северо-восточном берегу Каспийского моря, добыча сократилась на 10%, достигнув 719 800 баррелей в сутки за тот же период.
Компания Chevron, чье участие в разработке Тенгиза было одобрено Михаилом Горбачевым в 1990 году, начала расширение месторождения в январе прошлого года. Проект стоимостью 48 миллиардов долларов был направлен на увеличение добычи до 1 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что составляет около 1% от мировой добычи. Однако ограничения на экспорт замедлили достижение этой цели.
Министерство энергетики Казахстана и оператор месторождения "Тенгизшевройл" пока не прокомментировали ситуацию.
Сокращение экспорта нефти из Казахстана
Атаки беспилотников в ноябре привели к тому, что экспорт флагманского сорта нефти CPC Blend из Казахстана в декабре оказался самым низким за последние 14 месяцев.
Терминал CPC используется для погрузки нефти с казахстанских месторождений, которые разрабатывают американские и европейские компании, такие как Chevron, Exxon Mobil, Eni и Shell.
Экспорт нефти через этот терминал в декабре снизился на 19% по сравнению со средним показателем ноября и составил 1,082 миллиона баррелей в сутки. Также терминал экспортирует небольшое количество российской нефти.
В связи с этим Казахстан был вынужден перенаправить часть своего экспорта в другие регионы, включая трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан.
Кроме того, поставки нефти по трубопроводу Атырау-Самара в Россию, который является частью маршрута казахстанского экспорта в Германию, увеличились в декабре почти на четверть по сравнению с ноябрем и достигли 255 500 баррелей в сутки.
С 29 ноября терминал CPC работает только с одной точкой швартовки (SPM-1), так как SPM-2 была повреждена в результате атаки беспилотника. SPM-3 была выведена из эксплуатации в середине ноября на техническое обслуживание, которое не могло быть завершено из-за неблагоприятных погодных условий. Обычно в работе задействованы две единицы оборудования, а третья используется как резервная.
Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Thomson Reuters