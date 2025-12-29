ProFinance: Добыча нефти в Казахстане упала после атаки украинского беспилотника на крупный терминал

17:05 29.12.2025

Добыча нефти в Казахстане упала после атаки украинского беспилотника на крупный терминал



29.12.2025



Добыча нефти в Казахстане снизилась на 6% в период с 1 по 28 декабря по сравнению со средним показателем за ноябрь. Добыча на месторождении Тенгиз снизилась на 10% до 719 816 баррелей в сутки. 29 ноября удар украинского беспилотника повредил терминал КТК



Объекты морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (CPC) в Южной Озереевке вблизи черноморского порта Новороссийск, Россия, 21 сентября 2021 г. Caspian Pipeline Consortium (CPC)/Handout via REUTERS.



