Набор умений для эры ИИ-ассистентов. Почему критического мышления больше недостаточно

18:14 29.12.2025

Эпистемическая грамотность - новая индивидуальная суперкомпетенция и коллективная практика для эры ИИ-ассистентов



В 2026 у человечества появится "ментальный экзоскелет" и вместе с ним – новая тотальная уязвимость

"Когда-то люди решили, что думать за них будут машины, понадеявшись, что станут от этого свободнее. Но вместо этого они просто позволили хозяевам машин поработить их"

Фрэнк Герберт "Дюна"



