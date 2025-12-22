|Военные учения НОАК под названием "Совместные операции по пресечению попыток "независимости" Тайваня"
20:21 29.12.2025
Военные учения НОАК направлены против сепаратистских сил, стремящихся к "независимости Тайваня", и вмешательства извне
Пекин, 29 декабря /Синьхуа/ -- Военные учения, проводимые Народно-освободительной армией Китая /НОАК/, нацелены против сепаратистских сил, стремящихся к "независимости Тайваня", и вмешательства извне, заявил в понедельник официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа.
Чэнь Биньхуа отметил, что цель проведения учений заключается в пресечении сговора между силами, выступающими за "независимость Тайваня", и внешними силами, который ставит под серьезную угрозу мир и стабильность в Тайваньском проливе, а также в защите государственного суверенитета и территориальной целостности страны.
Чэнь Биньхуа сделал вышеуказанное заявление в ответ на запрос СМИ прокомментировать учения под кодовым названием "Справедливая миссия 2025" вокруг острова Тайвань, которые начались в понедельник и проводятся разнородными силами Восточной зоны боевого командования НОАК.
Чэнь Биньхуа подчеркнул, что учения призваны защищать коренные интересы китайской нации и жизненные интересы тайваньских соотечественников.
Он заявил, что учения служат серьезным предупреждением сепаратистским силам, стремящимся к "независимости Тайваня", и силам внешнего вмешательства. Любая попытка раскольнических действий, направленных на "независимость Тайваня", будет встречена сокрушительным ударом, заверил он.
Чэнь Биньхуа отметил, что историческая тенденция к воссоединению Родины необратима, добавив, что никто не должен недооценивать твердую решимость, сильную волю и огромные способности китайского народа защищать государственный суверенитет и территориальную целостность страны.
Районы учений НОАК вокруг Тайваня с 2022 по 2025 гг.
• Август 2022 г. - учение в ответ на визит Пелоси на остров
• Май 2024 г. - учение "Совместный меч - 2024А"
• Октябрь 2024 г. - учение "Совместный меч - 2024B"
• Декабрь 2025 г.- учение "Миссия справедливости - 2025"
Удавка сильнее затягивается. Минимальное удаление района нынешних учений от острова составляет 4,7 морских мили (8,7 км).
Восточное командование НОАК на фоне учений выпустило короткометражный ролик с применением ИИ под названием "Совместные операции по пресечению попыток "независимости" Тайваня"
Видео символизирует концепцию роевых, сетевых и межвидовых совместных операций, где беспилотные системы и высокоточные средства действуют как единый организм.