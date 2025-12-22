Военные учения НОАК под названием "Совместные операции по пресечению попыток "независимости" Тайваня"

20:21 29.12.2025

Военные учения НОАК направлены против сепаратистских сил, стремящихся к "независимости Тайваня", и вмешательства извне



Пекин, 29 декабря /Синьхуа/ -- Военные учения, проводимые Народно-освободительной армией Китая /НОАК/, нацелены против сепаратистских сил, стремящихся к "независимости Тайваня", и вмешательства извне, заявил в понедельник официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа.



Чэнь Биньхуа отметил, что цель проведения учений заключается в пресечении сговора между силами, выступающими за "независимость Тайваня", и внешними силами, который ставит под серьезную угрозу мир и стабильность в Тайваньском проливе, а также в защите государственного суверенитета и территориальной целостности страны.



Чэнь Биньхуа сделал вышеуказанное заявление в ответ на запрос СМИ прокомментировать учения под кодовым названием "Справедливая миссия 2025" вокруг острова Тайвань, которые начались в понедельник и проводятся разнородными силами Восточной зоны боевого командования НОАК.



Чэнь Биньхуа подчеркнул, что учения призваны защищать коренные интересы китайской нации и жизненные интересы тайваньских соотечественников.



