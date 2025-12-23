ВС РФ начали операцию против Ореховского укрепрайона ВСУ. Трамп был шокирован попыткой атаки ВСУ на резиденцию Путина

00:05 30.12.2025

ВС РФ начали наступательную операцию против Ореховского укрепрайона ВСУ – итоговая сводка Readovka за 29 декабря



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 29 декабря в разрезе СВО. Русские войска начали операцию по ликвидации Ореховского укрепрайона ВСУ.



