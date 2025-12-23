|ВС РФ начали операцию против Ореховского укрепрайона ВСУ. Трамп был шокирован попыткой атаки ВСУ на резиденцию Путина
00:05 30.12.2025
ВС РФ начали наступательную операцию против Ореховского укрепрайона ВСУ – итоговая сводка Readovka за 29 декабря
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 29 декабря в разрезе СВО. Русские войска начали операцию по ликвидации Ореховского укрепрайона ВСУ.
Схлопывание оборонительного периметра
ВС РФ южнее Орехова перешли к решительным действиям и сблизились с Новоандреевкой. Это означает, что вместе с началом ликвидации укрепрайона, состоящего из сел Лукьяновское, Павловка, Магдалиновка, Новояковлевка и поселка Запасное, русская армия демонтирует весь оборонительный периметр неприятеля южнее и восточнее Орехова.
Важно отметить, что данная наступательная операция частей ГрВ "Днепр" ВС РФ началась очень вовремя. Прежде всего потому, что в соседнем секторе силы 29-й и 36-й гвардейских армий плотно обложили Терноватое, подготавливая штурм села. С его овладением линия обороны ВСУ по Гайчуру будет прорвана со всеми тяжелейшими вытекающими для Киева. По этой причине высока вероятность того, что противник введет в бой резерв, чтобы снять угрозу с Терноватого. Резкая активизация русских войск против Ореховского укрепрайона путает все планы Банковой.
Отдельно стоит упомянуть и то, что оперативная картина севернее Степногорска, от которого 7-я гвардейская ДШД пошла далее на север, говорит о том, что предположения редакции Readovka подтвердились. Наши штурмовики начали изолировать весьма важный оборонительный рубеж – заброшенный Таврический горно-обогатительный комбинат и его развитые подземные коммуникации. Именно его наличие в активе украинского командования и мешает подразделениям ВС РФ быстро овладеть сельским укрепрайоном к востоку от него. Единственный способ разобраться с этим де-факто огромным бункером – это отрезать его от сообщения с тылами.
Промежуточной целью наших войск является достижение линии Заречное – Юрковка. В случае успеха русских бойцов ВСУ лишатся главных трасс снабжения Орехова со стороны Запорожья. А полноценных альтернатив шоссе Н-08 нет, так как без него логистическое плечо становится на порядок длиннее, да и активность наших FPV-дронов усложнит доставку грузов.
Вчера, 28 декабря, редакция подвела итоги недели.
Трамп был шокирован и возмущен попыткой атаки ВСУ на резиденцию Путина, - Ушаков
- "Слава Богу, мы не дали "Томагавки" Киеву", - сказал президент США
- Атака беспилотников на госрезиденцию Путина по времени состоялась "фактически сразу после" переговоров США и Украины в Мар-а-Лаго, - уточнил Ушаков
- Путин в этом году провел 17 контактов с американскими представителями, включая 10 разговоров с Трампом.
- Трамп и его советники проинформировали Путина об итогах переговоров с Зеленским.
- США проводила мысль о необходимости для Киева предпринять реальные шаги в направлении окончательного урегулирования конфликта.
- Зеленскому было рекомендовано даже не пытаться получить передышку для своих ВС, а ориентироваться на достижение комплексной договоренности.
- Путин сообщил Трампу, что украинская атака на резиденцию в Новгородской области не останется без ответа.
- Россия изменит позицию по целому ряду достигнутых с США договоренностей по украинскому урегулированию.
- Для атаки на госрезиденцию президента РФ Киев использовал беспилотники дальнего действия.
- Некоторые достигнутые Трампом и Зеленским результаты, по мнению РФ, оставляют Украине поле для уклонения от своих обязательств.