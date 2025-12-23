 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Вторник, 30.12.2025
00:05  ВС РФ начали операцию против Ореховского укрепрайона ВСУ. Трамп был шокирован попыткой атаки ВСУ на резиденцию Путина
Понедельник, 29.12.2025
20:21  Военные учения НОАК под названием "Совместные операции по пресечению попыток "независимости" Тайваня"
18:14  Набор умений для эры ИИ-ассистентов. Почему критического мышления больше недостаточно
17:05  ProFinance: Добыча нефти в Казахстане упала после атаки украинского беспилотника на крупный терминал
16:08  Центральная Азия - понятие достаточно веселое, - Данияр Ашимбаев
15:05  Результат встречи Трампа с Зеленским: договорились договариваться, - Дмитрий Шевченко
12:05  Президент Сердар Бердымухамедов утвердил девиз 2026 года – "Независимый нейтральный Туркменистан – родина целеустремленных крылатых скакунов"
07:02  Podrobno.uz: Как в Узбекистане создавали первый персональный компьютер Согдиана-1
06:43  Почему обостряется ситуация на границе Афганистана и Таджикистана, - Степан Никольский
05:32  "Ястребов" сокрушила мания величия: Россия адаптировалась, Европа - нет
00:17  Фонд Ибн Сины поддержал издание "Избранных трудов по этнографии туркмен" Г.И. Карпова
00:05  В Гуляйполе ВС РФ взяли батальонный КП ВСУ с документами и оборудованием, – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 28.12.2025
22:40  Латинская Америка в годы Второй мировой войны: о помощи малых стран Антигитлеровской коалиции
20:37  10 самых важных дат истории Уральска, - П.В.Густерин
19:02  Подтвержденные запасы золота Кыргызстана приближаются к 1 килотонне, - минприроды Медер Машиев
18:16  МОНЦАМЭ: Главные события 2025 года в Монголии
12:15  Саммиты в формате "С5+1" придали импульс консолидации стран Центральной Азии
06:43  Иран не откажется от права на мирный атом и намерен расширить сотрудничество с РФ
02:00  Трое иностранцев, прикуривших от узбекской купюры 2000 сумов, получили штраф по 24 тыс.юаней каждый
01:32  Станцию метро Калкаман в Алматы закончат строить к середине 2026 года
00:19  Русские волки порвали финских оленей: малые страны продают НАТО свою географию, - Александр Широкорад
Суббота, 27.12.2025
22:55  Ракета "Союз-2.1б" с космодрома Восточный выведет на орбиту 50 спутников, включая три иранских
16:20  Токио засылает гонцов в Москву с "роскошным подарком"
14:27  Известия: О причинах и последствиях обострения на таджикско-афганской границе
12:14  2026 год прогнозируется как период жесткой конкуренции в области искусственного интеллекта
06:39  Россия и Казахстан завершают подготовку комплекса Байтерек и готовят к старту "Союз 5"
03:20  БРИКС – ШОС – Глобальный Юг: связующая роль Нового банка развития
02:10  НГ: Центральная Азия меняет логистику и оказывается в тренде у мировых транспортных игроков
00:05  Русские войска овладели центром Гуляйполя, ВСУ начали покидать город – итоговая сводка Readovka за 26 декабря
Пятница, 26.12.2025
23:01  МИД Азербайджана: Непосредственные отношения с Центральной Азией имеют для нас первостепенное значение
21:14  Президент Шавкат Мирзиеева выступил с посланием к Олий Мажлису и народу Узбекистана
12:54  Президент Садыр Жапаров выступил с обращением на IV Народном Курултае
02:18  Вашингтон делает Астану ключевым партнером США в атомной энергетике
01:36  Акрамжон Неъматов: ЦА все чаще выступает как пространство возможностей
01:00  ГКНБ: "Талибан" проявляет повторяющуюся безответственность. Два таджикских пограничника погибли на границе с Афганистаном
00:50  Денежные власти ряда стран втягиваются в азартную игру с криптовалютами, - Валентин Катасонов
00:05  ВС РФ возобновили штурм Константиновки – итоговая сводка Readovka за 25 декабря
Четверг, 25.12.2025
20:29  Трамп, который смог: итоги 2025 года для США, - Александр Яковенко
16:28  ФСК: Как ШОС стабилизирует Ближний Восток
12:22  НГ: "Талибану" пытаются противопоставить "Национальное единство"
03:55  Случилось немыслимое. США санкциями принуждают Европу к свободе слова
02:59  В ОДКБ подтвердили укрепление таджикско-афганской граница и опровергли информацию об обращении Душанбе за помощью
01:20  Anorbank: доля основного владельца сократилась вдвое после его похищения в Париже
00:50  Вредный акт незалежных дронов. Экспорт нефти из Казахстана упал до 14-месячного минимума
00:05  ВС РФ возобновили активные действия к северу от Сум – итоговая сводка Readovka за 24 декабря
Среда, 24.12.2025
20:37  Кыргызстан: Каныбек Досмамбетов назначен министром здравоохранения, Гульзат Исаматова - и.о. министра науки
16:44  Победитель в третьей мировой войне определен. Но это неточно, - Виктория Никифорова
12:38  В Улан-Баторе состоялось заседание Межправительственной комиссии Россия – Монголия
04:31  В Росатоме рассказали, как обеспечат устойчивость АЭС в Узбекистане к землетрясениям
03:22  Урок географии для Европы: как Казахстан вызволил активы из плена Euroclear
02:46  Вэнс раскрыл страшный секрет украинских властей из лучших побуждений, - Дмитрий Бавырин
01:36  Зачем США гигантские линкоры класса Трамп - для акций устрашения или для парадов?
00:05  ВС РФ сломили оборону ВСУ в Гуляйполе – итоговая сводка Readovka за 23 декабря
Вторник, 23.12.2025
23:06  Как Владимир Путин принял коллег в Санкт-Петербурге, - Андрей Колесников
21:19  Свобода слова в "демократической" Европе, которая никому не нужна, - Алексей Белов
16:02  10 самых важных дат истории Атырау, - П.В.Густерин
10:59  Сообщения об участии президентов Казахстана и Узбекистана в заседании Высшего Евразийского экономического совета
03:38  Министр обороны Узбекистана доложил Сенату о боеготовности Вооруженных Сил
02:26  Почему в новой Стратегии нацбезопасности США нет Центральной Азии? - Николай Кузьмин
01:06  Итоги экономического взаимодействия стран ЕАЭС, неформальный саммит о будущем СНГ
00:05  ВС РФ вошли в Краснопольский район Сумской области – итоговая сводка Readovka за 22 декабря
ВС РФ начали операцию против Ореховского укрепрайона ВСУ. Трамп был шокирован попыткой атаки ВСУ на резиденцию Путина
00:05 30.12.2025

ВС РФ начали наступательную операцию против Ореховского укрепрайона ВСУ – итоговая сводка Readovka за 29 декабря

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 29 декабря в разрезе СВО. Русские войска начали операцию по ликвидации Ореховского укрепрайона ВСУ.



Схлопывание оборонительного периметра

ВС РФ южнее Орехова перешли к решительным действиям и сблизились с Новоандреевкой. Это означает, что вместе с началом ликвидации укрепрайона, состоящего из сел Лукьяновское, Павловка, Магдалиновка, Новояковлевка и поселка Запасное, русская армия демонтирует весь оборонительный периметр неприятеля южнее и восточнее Орехова.

Важно отметить, что данная наступательная операция частей ГрВ "Днепр" ВС РФ началась очень вовремя. Прежде всего потому, что в соседнем секторе силы 29-й и 36-й гвардейских армий плотно обложили Терноватое, подготавливая штурм села. С его овладением линия обороны ВСУ по Гайчуру будет прорвана со всеми тяжелейшими вытекающими для Киева. По этой причине высока вероятность того, что противник введет в бой резерв, чтобы снять угрозу с Терноватого. Резкая активизация русских войск против Ореховского укрепрайона путает все планы Банковой.

Отдельно стоит упомянуть и то, что оперативная картина севернее Степногорска, от которого 7-я гвардейская ДШД пошла далее на север, говорит о том, что предположения редакции Readovka подтвердились. Наши штурмовики начали изолировать весьма важный оборонительный рубеж – заброшенный Таврический горно-обогатительный комбинат и его развитые подземные коммуникации. Именно его наличие в активе украинского командования и мешает подразделениям ВС РФ быстро овладеть сельским укрепрайоном к востоку от него. Единственный способ разобраться с этим де-факто огромным бункером – это отрезать его от сообщения с тылами.

Промежуточной целью наших войск является достижение линии Заречное – Юрковка. В случае успеха русских бойцов ВСУ лишатся главных трасс снабжения Орехова со стороны Запорожья. А полноценных альтернатив шоссе Н-08 нет, так как без него логистическое плечо становится на порядок длиннее, да и активность наших FPV-дронов усложнит доставку грузов.

Вчера, 28 декабря, редакция подвела итоги недели.

***

Трамп был шокирован и возмущен попыткой атаки ВСУ на резиденцию Путина, - Ушаков



- "Слава Богу, мы не дали "Томагавки" Киеву", - сказал президент США
- Атака беспилотников на госрезиденцию Путина по времени состоялась "фактически сразу после" переговоров США и Украины в Мар-а-Лаго, - уточнил Ушаков
- Путин в этом году провел 17 контактов с американскими представителями, включая 10 разговоров с Трампом.
- Трамп и его советники проинформировали Путина об итогах переговоров с Зеленским.
- США проводила мысль о необходимости для Киева предпринять реальные шаги в направлении окончательного урегулирования конфликта.
- Зеленскому было рекомендовано даже не пытаться получить передышку для своих ВС, а ориентироваться на достижение комплексной договоренности.
- Путин сообщил Трампу, что украинская атака на резиденцию в Новгородской области не останется без ответа.
- Россия изменит позицию по целому ряду достигнутых с США договоренностей по украинскому урегулированию.
- Для атаки на госрезиденцию президента РФ Киев использовал беспилотники дальнего действия.
- Некоторые достигнутые Трампом и Зеленским результаты, по мнению РФ, оставляют Украине поле для уклонения от своих обязательств.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1767042300


