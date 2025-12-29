 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Вторник, 30.12.2025
02:16  Цифровой юань – как альтернатива системе СВИФТ, - Валентин Катасонов
01:50  Путин утвердил 19 апреля Днем памяти жертв геноцида советского народа
01:26  СП: Афганистанские моджахеды от голода бегут на север, Душанбе отстреливается, 201-я дивизия передергивает затвор
00:46  Военкор Коц: Россия может ответить Киеву оружием, какого мир еще не видел
00:05  ВС РФ начали операцию против Ореховского укрепрайона ВСУ. Трамп был шокирован попыткой атаки ВСУ на резиденцию Путина
Понедельник, 29.12.2025
20:21  Военные учения НОАК под названием "Совместные операции по пресечению попыток "независимости" Тайваня"
18:14  Набор умений для эры ИИ-ассистентов. Почему критического мышления больше недостаточно
17:05  ProFinance: Добыча нефти в Казахстане упала после атаки украинского беспилотника на крупный терминал
16:08  Центральная Азия - понятие достаточно веселое, - Данияр Ашимбаев
15:05  Результат встречи Трампа с Зеленским: договорились договариваться, - Дмитрий Шевченко
12:05  Президент Сердар Бердымухамедов утвердил девиз 2026 года – "Независимый нейтральный Туркменистан – родина целеустремленных крылатых скакунов"
07:02  Podrobno.uz: Как в Узбекистане создавали первый персональный компьютер Согдиана-1
06:43  Почему обостряется ситуация на границе Афганистана и Таджикистана, - Степан Никольский
05:32  "Ястребов" сокрушила мания величия: Россия адаптировалась, Европа - нет
00:17  Фонд Ибн Сины поддержал издание "Избранных трудов по этнографии туркмен" Г.И. Карпова
00:05  В Гуляйполе ВС РФ взяли батальонный КП ВСУ с документами и оборудованием, – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 28.12.2025
22:40  Латинская Америка в годы Второй мировой войны: о помощи малых стран Антигитлеровской коалиции
20:37  10 самых важных дат истории Уральска, - П.В.Густерин
19:02  Подтвержденные запасы золота Кыргызстана приближаются к 1 килотонне, - минприроды Медер Машиев
18:16  МОНЦАМЭ: Главные события 2025 года в Монголии
12:15  Саммиты в формате "С5+1" придали импульс консолидации стран Центральной Азии
06:43  Иран не откажется от права на мирный атом и намерен расширить сотрудничество с РФ
02:00  Трое иностранцев, прикуривших от узбекской купюры 2000 сумов, получили штраф по 24 тыс.юаней каждый
01:32  Станцию метро Калкаман в Алматы закончат строить к середине 2026 года
00:19  Русские волки порвали финских оленей: малые страны продают НАТО свою географию, - Александр Широкорад
Суббота, 27.12.2025
22:55  Ракета "Союз-2.1б" с космодрома Восточный выведет на орбиту 50 спутников, включая три иранских
16:20  Токио засылает гонцов в Москву с "роскошным подарком"
14:27  Известия: О причинах и последствиях обострения на таджикско-афганской границе
12:14  2026 год прогнозируется как период жесткой конкуренции в области искусственного интеллекта
06:39  Россия и Казахстан завершают подготовку комплекса Байтерек и готовят к старту "Союз 5"
03:20  БРИКС – ШОС – Глобальный Юг: связующая роль Нового банка развития
02:10  НГ: Центральная Азия меняет логистику и оказывается в тренде у мировых транспортных игроков
00:05  Русские войска овладели центром Гуляйполя, ВСУ начали покидать город – итоговая сводка Readovka за 26 декабря
Пятница, 26.12.2025
23:01  МИД Азербайджана: Непосредственные отношения с Центральной Азией имеют для нас первостепенное значение
21:14  Президент Шавкат Мирзиеева выступил с посланием к Олий Мажлису и народу Узбекистана
12:54  Президент Садыр Жапаров выступил с обращением на IV Народном Курултае
02:18  Вашингтон делает Астану ключевым партнером США в атомной энергетике
01:36  Акрамжон Неъматов: ЦА все чаще выступает как пространство возможностей
01:00  ГКНБ: "Талибан" проявляет повторяющуюся безответственность. Два таджикских пограничника погибли на границе с Афганистаном
00:50  Денежные власти ряда стран втягиваются в азартную игру с криптовалютами, - Валентин Катасонов
00:05  ВС РФ возобновили штурм Константиновки – итоговая сводка Readovka за 25 декабря
Четверг, 25.12.2025
20:29  Трамп, который смог: итоги 2025 года для США, - Александр Яковенко
16:28  ФСК: Как ШОС стабилизирует Ближний Восток
12:22  НГ: "Талибану" пытаются противопоставить "Национальное единство"
03:55  Случилось немыслимое. США санкциями принуждают Европу к свободе слова
02:59  В ОДКБ подтвердили укрепление таджикско-афганской граница и опровергли информацию об обращении Душанбе за помощью
01:20  Anorbank: доля основного владельца сократилась вдвое после его похищения в Париже
00:50  Вредный акт незалежных дронов. Экспорт нефти из Казахстана упал до 14-месячного минимума
00:05  ВС РФ возобновили активные действия к северу от Сум – итоговая сводка Readovka за 24 декабря
Среда, 24.12.2025
20:37  Кыргызстан: Каныбек Досмамбетов назначен министром здравоохранения, Гульзат Исаматова - и.о. министра науки
16:44  Победитель в третьей мировой войне определен. Но это неточно, - Виктория Никифорова
12:38  В Улан-Баторе состоялось заседание Межправительственной комиссии Россия – Монголия
04:31  В Росатоме рассказали, как обеспечат устойчивость АЭС в Узбекистане к землетрясениям
03:22  Урок географии для Европы: как Казахстан вызволил активы из плена Euroclear
02:46  Вэнс раскрыл страшный секрет украинских властей из лучших побуждений, - Дмитрий Бавырин
01:36  Зачем США гигантские линкоры класса Трамп - для акций устрашения или для парадов?
00:05  ВС РФ сломили оборону ВСУ в Гуляйполе – итоговая сводка Readovka за 23 декабря
Вторник, 23.12.2025
23:06  Как Владимир Путин принял коллег в Санкт-Петербурге, - Андрей Колесников
21:19  Свобода слова в "демократической" Европе, которая никому не нужна, - Алексей Белов
16:02  10 самых важных дат истории Атырау, - П.В.Густерин
10:59  Сообщения об участии президентов Казахстана и Узбекистана в заседании Высшего Евразийского экономического совета
Военкор Коц: Россия может ответить Киеву оружием, какого мир еще не видел
00:46 30.12.2025

Россия может ответить Киеву оружием, какого мир еще не видел: "Чтобы удар "Орешника" показался невинным фейерверком"

Александр КОЦ
29 декабря 2025

Возможно, сейчас мы наблюдаем поворотный момент в Специальной военной операции, когда противник своими же руками срывает последние ограничители, которые мы до сих пор почему-то держали опломбированными. Заметили, что все четыре года СВО Россия пыталась играть роль последнего рыцаря планеты, благородного воина, который действует исключительно исходя из кодекса чести? Мы следовали некоему своду правил, который остальной "цивилизованный мир" давно сдал в макулатуру.



У нас взрывали мосты, убивали наших генералов, атаковали наши критическую инфраструктуры и суда в мировом океане. Запад на откровенно заигравшегося в Моссад Зеленского смотрел сквозь пальцы. Война же идет, все средства хороши. Даже когда Киев бьет по международным энергетическим и углеводородным объектам. Мы постепенно отвечали на повышение ставок. Начали выносить украинскую энергетику, пробуем бить по стратегическим мостам, атакуем суда, перевозящие военные грузы… Я много раз писал, что рано или поздно этот хуторской наполеон выйдет из-под контроля и проколется. И вот, пожалуйста.

Атака резиденции полностью развязывает нам руки. "Мы еще не начинали", - как-то сказал российский президент. Пора. Пора перестать церемониться с зарвавшимся наркоманом, который решил подкрепить свои переговоры в Майами ударом по спецобъекту. С учетом скорости и расстояния, дроны запускались часа за три до начала встречи Зеленского с Трампом. Очевидно, к финальной пресс-конференции просроченный лидер Украины собирался всех удивить. Не вышло.

Сейчас весь мир застыл в ожидании "ответки". Какой она будет - решать президенту. Какой ее хотелось бы видеть мне? Главное - убедительной и сокрушительной. Торопиться не надо. Пусть враг слегка успокоится. И в одну прекрасную ночь высокоточные боеприпасы должны влететь в форточку главы ГУР Буданова*, главы СБУ Малюка, главы ВСУ Сырского… Список можно продолжать, но для начала это базовый минимум. Надо перестать стесняться и приступить к уничтожений лиц, принимающих решения на территории Украины. Не думаю, что там найти одноразовых агентов сложнее, чем украинским спецслужбам в России.

Ответной атакой мы можем проверить свои новые вооружения. Владимир Путин говорил, что у нас есть пара козырей, которых мир еще не видел. Самое время их испытать в реальных боевых условиях. Чтобы удар "Орешника" по Южмашу показался всем невинным новогодним фейерверком.

Сейчас Киев, конечно, пошел в отказ. Русские врут, мы не такие! Но у США (да и у Европы) достаточно технических средств, чтобы зафиксировать и активность ПВО, и сам массированный налет. Откуда, вы думаете, украинские мониторинговые ресурсы берут информацию, когда в режиме реального времени рисуют карты полетов ударных беспилотников вглубь российской территории? Из тех же источников, которые есть и у американцев, и у европейцев. Трамп не был бы так категоричен в своих первых комментариях, если бы не имел предварительного подтверждения от своей разведки.

Именно поэтому мы сказали, что не выходим из переговорного процесса с американцами. Это не значит, что Россия собирается обсуждать 20 пунктов Зеленского. И раньше-то не особо горели желанием. Теперь на мирном процессе поставлен крест. Как это соотносится с заявлениями о пересмотре переговорных подходов? Да напрямую. Теперь условия долгосрочного мира будут целиком и полностью зависеть от ноги русского солдата. Как известно, там, где она ступила, то наше. Это и есть пересмотр переговорных позиций. И если раньше для мира достаточно было выйти из четырех областей, то к концу следующего года к ним может добавиться еще две-три. Трамп может помочь окончить войну на наших условиях. Теперь у него аргументов куда больше, как у человека, пережившего два покушения.

* Включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Источник - КП
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1767044760


