00:46 30.12.2025

Россия может ответить Киеву оружием, какого мир еще не видел: "Чтобы удар "Орешника" показался невинным фейерверком"



Александр КОЦ

29 декабря 2025



Возможно, сейчас мы наблюдаем поворотный момент в Специальной военной операции, когда противник своими же руками срывает последние ограничители, которые мы до сих пор почему-то держали опломбированными. Заметили, что все четыре года СВО Россия пыталась играть роль последнего рыцаря планеты, благородного воина, который действует исключительно исходя из кодекса чести? Мы следовали некоему своду правил, который остальной "цивилизованный мир" давно сдал в макулатуру.



