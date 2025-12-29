|Военкор Коц: Россия может ответить Киеву оружием, какого мир еще не видел
00:46 30.12.2025
Россия может ответить Киеву оружием, какого мир еще не видел: "Чтобы удар "Орешника" показался невинным фейерверком"
Александр КОЦ
29 декабря 2025
Возможно, сейчас мы наблюдаем поворотный момент в Специальной военной операции, когда противник своими же руками срывает последние ограничители, которые мы до сих пор почему-то держали опломбированными. Заметили, что все четыре года СВО Россия пыталась играть роль последнего рыцаря планеты, благородного воина, который действует исключительно исходя из кодекса чести? Мы следовали некоему своду правил, который остальной "цивилизованный мир" давно сдал в макулатуру.
У нас взрывали мосты, убивали наших генералов, атаковали наши критическую инфраструктуры и суда в мировом океане. Запад на откровенно заигравшегося в Моссад Зеленского смотрел сквозь пальцы. Война же идет, все средства хороши. Даже когда Киев бьет по международным энергетическим и углеводородным объектам. Мы постепенно отвечали на повышение ставок. Начали выносить украинскую энергетику, пробуем бить по стратегическим мостам, атакуем суда, перевозящие военные грузы… Я много раз писал, что рано или поздно этот хуторской наполеон выйдет из-под контроля и проколется. И вот, пожалуйста.
Атака резиденции полностью развязывает нам руки. "Мы еще не начинали", - как-то сказал российский президент. Пора. Пора перестать церемониться с зарвавшимся наркоманом, который решил подкрепить свои переговоры в Майами ударом по спецобъекту. С учетом скорости и расстояния, дроны запускались часа за три до начала встречи Зеленского с Трампом. Очевидно, к финальной пресс-конференции просроченный лидер Украины собирался всех удивить. Не вышло.
Сейчас весь мир застыл в ожидании "ответки". Какой она будет - решать президенту. Какой ее хотелось бы видеть мне? Главное - убедительной и сокрушительной. Торопиться не надо. Пусть враг слегка успокоится. И в одну прекрасную ночь высокоточные боеприпасы должны влететь в форточку главы ГУР Буданова*, главы СБУ Малюка, главы ВСУ Сырского… Список можно продолжать, но для начала это базовый минимум. Надо перестать стесняться и приступить к уничтожений лиц, принимающих решения на территории Украины. Не думаю, что там найти одноразовых агентов сложнее, чем украинским спецслужбам в России.
Ответной атакой мы можем проверить свои новые вооружения. Владимир Путин говорил, что у нас есть пара козырей, которых мир еще не видел. Самое время их испытать в реальных боевых условиях. Чтобы удар "Орешника" по Южмашу показался всем невинным новогодним фейерверком.
Сейчас Киев, конечно, пошел в отказ. Русские врут, мы не такие! Но у США (да и у Европы) достаточно технических средств, чтобы зафиксировать и активность ПВО, и сам массированный налет. Откуда, вы думаете, украинские мониторинговые ресурсы берут информацию, когда в режиме реального времени рисуют карты полетов ударных беспилотников вглубь российской территории? Из тех же источников, которые есть и у американцев, и у европейцев. Трамп не был бы так категоричен в своих первых комментариях, если бы не имел предварительного подтверждения от своей разведки.
Именно поэтому мы сказали, что не выходим из переговорного процесса с американцами. Это не значит, что Россия собирается обсуждать 20 пунктов Зеленского. И раньше-то не особо горели желанием. Теперь на мирном процессе поставлен крест. Как это соотносится с заявлениями о пересмотре переговорных подходов? Да напрямую. Теперь условия долгосрочного мира будут целиком и полностью зависеть от ноги русского солдата. Как известно, там, где она ступила, то наше. Это и есть пересмотр переговорных позиций. И если раньше для мира достаточно было выйти из четырех областей, то к концу следующего года к ним может добавиться еще две-три. Трамп может помочь окончить войну на наших условиях. Теперь у него аргументов куда больше, как у человека, пережившего два покушения.
* Включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга