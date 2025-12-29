СП: Афганистанские моджахеды от голода бегут на север, Душанбе отстреливается, 201-я дивизия передергивает затвор

01:26 30.12.2025

Афганистан: Моджахеды от голода бегут на север, Душанбе отстреливается, 201-я дивизия передергивает затвор

Обстановка на границе Таджикистана накаляется



Сергей Аксенов

29 декабря 2025



Вместо того, чтобы выражать обеспокоенность по поводу угроз безопасности, исходящих с территории Афганистана, соседние государства должны сотрудничать с Кабулом. С таким призывом обратился пресс-секретарь верховного лидера страны Забиулла Моджахед на фоне обострения обстановки в регионе, которое касается и России.



Поводом послужили три атаки на Таджикистан, которые были проведены с территории Афганистана в декабре. В результате этих нападений погибли не менее 10 человек. Так, уничтоженные при последней атаке боевики имели при себе винтовки М-16 и автоматы Калашникова, пистолеты с глушителями, ручные гранаты и взрывчатку.



Афганское издание опубликовало фото тел убитых боевиков и написало, что они принадлежали к одному из "джамаатов", который состоит из этнических таджиков и других выходцев из Центральной Азии. В Душанбе нарушителей назвали террористами, упрекнули афганские власти в бездействии и потребовали принести извинения.



В ответ глава МИД правительства "Талибана" * Амирхан Муттаки объявил о начале расследования инцидентов. Интересно, что сделал он это в ходе официального мероприятия в столице Исламского Эмирата, приуроченного к 46-й годовщине ввода советских войск в Афганистан. Память о "шурави" жива и среди нового официоза.



К чему трансграничные инциденты могут привести на новом историческом этапе покажет время. Но сразу после декабрьских атак появились сообщения о том, что Душанбе запросил помощь ОДКБ. И хотя в организации это не подтвердили, есть основания полагать, что нет дыма без огня. Атаки то были.



(Теоретически контингент ОДКБ в случае помощи Таджикистану может быть аналогичен группировке, которую вводили в январе 2022 года в Казахстан. Ее основой были российские военные - несколько тысяч человек. Остальные четыре страны - Белоруссия, Армения, Киргизия и Таджикистан, прислали от роты до батальона).



При этом в Таджикистане еще с советских времен расквартирована на постоянной основе 201-я мотострелковая дивизия. Имея численность 6−7 тысяч военнослужащих и тяжелое вооружение эта воинская часть остается ведущей силой в регионе, достаточной, чтобы в случае нужды поставить заслон не очень значительным силам моджахедов.



Вероятно, именно этим обстоятельством - желанием прикрыть границы России на дальних подступах, и объясняются эксклюзивные отношения президентов РФ и Таджикистана. Одолев в гражданской войне 90-х исламскую оппозицию, Рахмон защищает себя руками Москвы. Но и Москва тоже имеет здесь свой интерес.



Сотрудничество в военной сфере дополнено экономическими контактами. Миллионы таджиков работают в России, формируя почти половину бюджета своей родины.



Между странами существует соглашение о двойном гражданстве, облегчающее экспорт в РФ рабочей силы. А имена персонажей ТВ - Равшан и Джамшут, стали нарицательными.



Темная сторона этого процесса известна - периодически случаются большие и малые трагедии вроде теракта в Крокус-Сити или недавней резни в школе Одинцово. Россияне в тревоге. Но это плата за системное обеспечение безопасности страны с южного направления, видимо, думают и в Москве, и в Душанбе.



При нынешнем уровне угроз эта схема худо-бедно работала. Но происходящие сейчас в Афганистане процессы таковы, что в скором времени могут потребоваться дополнительные усилия. Хотя бы потому что сам факт существования через границу по реке Пяндж теократического государства возбуждающе действует на таджикскую молодежь.



Причем, большая часть этнических таджиков проживает именно в Афганистане - 11−13 млн человек против 9 млн живущих "под Душанбе".



С учетом регулярного отъезда в Россию, эта цифра вряд ли растет. Таким образом афганские таджики, не имеющие своего национального государства, легко могут обосновать претензии на соседнюю территорию.



Кроме того, наряду с националистическим - пуштунским - изоляционистским движением "Талибан" в стране набирают силу джихадистские группировки, ориентированные на экспансию и построение Всемирного халифата - новое издание ИГИЛ**. Вдохновленные успехом в Сирии, они неизбежно начнут новый этап своей борьбы.



Тем более со строительством Исламского Эмирата у талибов получается не очень. Попытка создать государство на основе строгих религиозных принципах плохо "бьется" с реальностью. Масса всевозможных запретов позволяет жить в ладу с совестью, но уничтожает последние признаки цивилизации.



Так, ограничения на работу женщин в медицинской сфере привели к нехватке врачей. Запрет на оказание помощи женщинам врачами-мужчинами, повысил среди них смертность.



Главный экспортный товар, выращиваемый на маковых полях, под запретом. Правильно, но сокращение программ помощи от "проклятых колониалистов" привело к крайней бедности.



По данным ООН, более чем 17 млн афганцев не хватает продовольствия, 4,9 млн женщин и детей нуждаются в лечении от недоедания. "Пик детской смертности в стране обычно приходится на декабрь и январь, а в этом году ситуация будет особенно критической", - прогнозирует директор Всемирной продовольственной программы ООН в Афганистане.



Миллионы афганских беженцев, которые до недавнего времени жили в Иране, после столкновения Тегерана с Тель-Авивом депортированы на родину. Вытесняют афганцев и из соседнего Пакистана, на границе с которым тоже нередко идут бои.



А рядом, на севере, благословенный Таджикистан. Нужно только перейти границу и взять свое…



Как будет купировать эту опасность Россия?



Пока Москва выбрала путь заигрывания с талибами. Мы первая и единственная страна в мире, которая признала их законной властью. Зовем на всевозможные форумы, где от них, как от экономических субъектов, никакого толку. Выслушиваем предложения об экспорте их гастарбайтеров в наши мусульманские республики и т. п.



Теперь совсем в ином свете предстают мотивы, которыми руководствовался Советский Союз, оказывая поддержку прокоммунистическим силам в Афганистане.



Строил тоннель через перевал Соланг, возводил ГЭС "Наглу", давшую свет для Кабула, завод азотных удобрений в Мазари-Шарифе, домостроительный комбинат - кварталы пятиэтажных "хрущевок" в народе называют "Макрорейян" (от русского "микрорайон"), разрабатывал газопромыслы на севере страны, обеспечивая приток валюты.



А кроме того, СССР решал проблемы ирригации для сельского хозяйства республики, ветеринарии, готовил врачей и учителей, помогал строить армию, наконец. Не зря даже после вывода советских войск власть Наджибуллы продержалась еще три года! В то время как бегство американцев обрушило их креатуру в Кабуле в тот же самый день.



Вся эта нелегкая, недешевая, но системная работа, помимо известного объяснения с точки зрения марксизма - оказания интернационального долга, имело целью создание пояса безопасности у наших южных границ.



Никто границу с Таджикской или Туркменской СССР не переходил и даже подумать о таком не смел. На тот момент Москва справилась.



Могут ли столь же успешно решить подобную задачу нынешние мастера геополитики?



Скорее всего, повторить подобное уже невозможно. СССР экспортировал политическую систему, предполагающую братство народов. Нынешняя Россия исповедует, скорее, национализм, основанный на жестком отстаивании своих интересов против чужих. А значит, конфликты заложены в его основу. Чтобы стало иначе, Россия должна измениться сама.



* Деятельность движения "Талибан" была запрещена в России решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. Однако решением Верховного суда РФ от 17 апреля 2025 г. этот запрет приостановлен.



** 29 декабря 2014 года Верховный суд РФ признал организацию "Исламское государство Ирака и Леванта" террористической организацией и запретил ее деятельность в России