Вторник, 30.12.2025
02:16  Цифровой юань – как альтернатива системе СВИФТ, - Валентин Катасонов
01:50  Путин утвердил 19 апреля Днем памяти жертв геноцида советского народа
01:26  СП: Афганистанские моджахеды от голода бегут на север, Душанбе отстреливается, 201-я дивизия передергивает затвор
00:46  Военкор Коц: Россия может ответить Киеву оружием, какого мир еще не видел
00:05  ВС РФ начали операцию против Ореховского укрепрайона ВСУ. Трамп был шокирован попыткой атаки ВСУ на резиденцию Путина
Понедельник, 29.12.2025
20:21  Военные учения НОАК под названием "Совместные операции по пресечению попыток "независимости" Тайваня"
18:14  Набор умений для эры ИИ-ассистентов. Почему критического мышления больше недостаточно
17:05  ProFinance: Добыча нефти в Казахстане упала после атаки украинского беспилотника на крупный терминал
16:08  Центральная Азия - понятие достаточно веселое, - Данияр Ашимбаев
15:05  Результат встречи Трампа с Зеленским: договорились договариваться, - Дмитрий Шевченко
12:05  Президент Сердар Бердымухамедов утвердил девиз 2026 года – "Независимый нейтральный Туркменистан – родина целеустремленных крылатых скакунов"
07:02  Podrobno.uz: Как в Узбекистане создавали первый персональный компьютер Согдиана-1
06:43  Почему обостряется ситуация на границе Афганистана и Таджикистана, - Степан Никольский
05:32  "Ястребов" сокрушила мания величия: Россия адаптировалась, Европа - нет
00:17  Фонд Ибн Сины поддержал издание "Избранных трудов по этнографии туркмен" Г.И. Карпова
00:05  В Гуляйполе ВС РФ взяли батальонный КП ВСУ с документами и оборудованием, – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 28.12.2025
22:40  Латинская Америка в годы Второй мировой войны: о помощи малых стран Антигитлеровской коалиции
20:37  10 самых важных дат истории Уральска, - П.В.Густерин
19:02  Подтвержденные запасы золота Кыргызстана приближаются к 1 килотонне, - минприроды Медер Машиев
18:16  МОНЦАМЭ: Главные события 2025 года в Монголии
12:15  Саммиты в формате "С5+1" придали импульс консолидации стран Центральной Азии
06:43  Иран не откажется от права на мирный атом и намерен расширить сотрудничество с РФ
02:00  Трое иностранцев, прикуривших от узбекской купюры 2000 сумов, получили штраф по 24 тыс.юаней каждый
01:32  Станцию метро Калкаман в Алматы закончат строить к середине 2026 года
00:19  Русские волки порвали финских оленей: малые страны продают НАТО свою географию, - Александр Широкорад
Суббота, 27.12.2025
22:55  Ракета "Союз-2.1б" с космодрома Восточный выведет на орбиту 50 спутников, включая три иранских
16:20  Токио засылает гонцов в Москву с "роскошным подарком"
14:27  Известия: О причинах и последствиях обострения на таджикско-афганской границе
12:14  2026 год прогнозируется как период жесткой конкуренции в области искусственного интеллекта
06:39  Россия и Казахстан завершают подготовку комплекса Байтерек и готовят к старту "Союз 5"
03:20  БРИКС – ШОС – Глобальный Юг: связующая роль Нового банка развития
02:10  НГ: Центральная Азия меняет логистику и оказывается в тренде у мировых транспортных игроков
00:05  Русские войска овладели центром Гуляйполя, ВСУ начали покидать город – итоговая сводка Readovka за 26 декабря
Пятница, 26.12.2025
23:01  МИД Азербайджана: Непосредственные отношения с Центральной Азией имеют для нас первостепенное значение
21:14  Президент Шавкат Мирзиеева выступил с посланием к Олий Мажлису и народу Узбекистана
12:54  Президент Садыр Жапаров выступил с обращением на IV Народном Курултае
02:18  Вашингтон делает Астану ключевым партнером США в атомной энергетике
01:36  Акрамжон Неъматов: ЦА все чаще выступает как пространство возможностей
01:00  ГКНБ: "Талибан" проявляет повторяющуюся безответственность. Два таджикских пограничника погибли на границе с Афганистаном
00:50  Денежные власти ряда стран втягиваются в азартную игру с криптовалютами, - Валентин Катасонов
00:05  ВС РФ возобновили штурм Константиновки – итоговая сводка Readovka за 25 декабря
Четверг, 25.12.2025
20:29  Трамп, который смог: итоги 2025 года для США, - Александр Яковенко
16:28  ФСК: Как ШОС стабилизирует Ближний Восток
12:22  НГ: "Талибану" пытаются противопоставить "Национальное единство"
03:55  Случилось немыслимое. США санкциями принуждают Европу к свободе слова
02:59  В ОДКБ подтвердили укрепление таджикско-афганской граница и опровергли информацию об обращении Душанбе за помощью
01:20  Anorbank: доля основного владельца сократилась вдвое после его похищения в Париже
00:50  Вредный акт незалежных дронов. Экспорт нефти из Казахстана упал до 14-месячного минимума
00:05  ВС РФ возобновили активные действия к северу от Сум – итоговая сводка Readovka за 24 декабря
Среда, 24.12.2025
20:37  Кыргызстан: Каныбек Досмамбетов назначен министром здравоохранения, Гульзат Исаматова - и.о. министра науки
16:44  Победитель в третьей мировой войне определен. Но это неточно, - Виктория Никифорова
12:38  В Улан-Баторе состоялось заседание Межправительственной комиссии Россия – Монголия
04:31  В Росатоме рассказали, как обеспечат устойчивость АЭС в Узбекистане к землетрясениям
03:22  Урок географии для Европы: как Казахстан вызволил активы из плена Euroclear
02:46  Вэнс раскрыл страшный секрет украинских властей из лучших побуждений, - Дмитрий Бавырин
01:36  Зачем США гигантские линкоры класса Трамп - для акций устрашения или для парадов?
00:05  ВС РФ сломили оборону ВСУ в Гуляйполе – итоговая сводка Readovka за 23 декабря
Вторник, 23.12.2025
23:06  Как Владимир Путин принял коллег в Санкт-Петербурге, - Андрей Колесников
21:19  Свобода слова в "демократической" Европе, которая никому не нужна, - Алексей Белов
16:02  10 самых важных дат истории Атырау, - П.В.Густерин
10:59  Сообщения об участии президентов Казахстана и Узбекистана в заседании Высшего Евразийского экономического совета
    ЦентрАзия   |   Афганистан   |   Таджикистан   | 
01:26 30.12.2025

Афганистан: Моджахеды от голода бегут на север, Душанбе отстреливается, 201-я дивизия передергивает затвор
Обстановка на границе Таджикистана накаляется

Сергей Аксенов
29 декабря 2025

Вместо того, чтобы выражать обеспокоенность по поводу угроз безопасности, исходящих с территории Афганистана, соседние государства должны сотрудничать с Кабулом. С таким призывом обратился пресс-секретарь верховного лидера страны Забиулла Моджахед на фоне обострения обстановки в регионе, которое касается и России.

Поводом послужили три атаки на Таджикистан, которые были проведены с территории Афганистана в декабре. В результате этих нападений погибли не менее 10 человек. Так, уничтоженные при последней атаке боевики имели при себе винтовки М-16 и автоматы Калашникова, пистолеты с глушителями, ручные гранаты и взрывчатку.

Афганское издание опубликовало фото тел убитых боевиков и написало, что они принадлежали к одному из "джамаатов", который состоит из этнических таджиков и других выходцев из Центральной Азии. В Душанбе нарушителей назвали террористами, упрекнули афганские власти в бездействии и потребовали принести извинения.

В ответ глава МИД правительства "Талибана" * Амирхан Муттаки объявил о начале расследования инцидентов. Интересно, что сделал он это в ходе официального мероприятия в столице Исламского Эмирата, приуроченного к 46-й годовщине ввода советских войск в Афганистан. Память о "шурави" жива и среди нового официоза.

К чему трансграничные инциденты могут привести на новом историческом этапе покажет время. Но сразу после декабрьских атак появились сообщения о том, что Душанбе запросил помощь ОДКБ. И хотя в организации это не подтвердили, есть основания полагать, что нет дыма без огня. Атаки то были.

(Теоретически контингент ОДКБ в случае помощи Таджикистану может быть аналогичен группировке, которую вводили в январе 2022 года в Казахстан. Ее основой были российские военные - несколько тысяч человек. Остальные четыре страны - Белоруссия, Армения, Киргизия и Таджикистан, прислали от роты до батальона).

При этом в Таджикистане еще с советских времен расквартирована на постоянной основе 201-я мотострелковая дивизия. Имея численность 6−7 тысяч военнослужащих и тяжелое вооружение эта воинская часть остается ведущей силой в регионе, достаточной, чтобы в случае нужды поставить заслон не очень значительным силам моджахедов.

Вероятно, именно этим обстоятельством - желанием прикрыть границы России на дальних подступах, и объясняются эксклюзивные отношения президентов РФ и Таджикистана. Одолев в гражданской войне 90-х исламскую оппозицию, Рахмон защищает себя руками Москвы. Но и Москва тоже имеет здесь свой интерес.

Сотрудничество в военной сфере дополнено экономическими контактами. Миллионы таджиков работают в России, формируя почти половину бюджета своей родины.

Между странами существует соглашение о двойном гражданстве, облегчающее экспорт в РФ рабочей силы. А имена персонажей ТВ - Равшан и Джамшут, стали нарицательными.

Темная сторона этого процесса известна - периодически случаются большие и малые трагедии вроде теракта в Крокус-Сити или недавней резни в школе Одинцово. Россияне в тревоге. Но это плата за системное обеспечение безопасности страны с южного направления, видимо, думают и в Москве, и в Душанбе.

При нынешнем уровне угроз эта схема худо-бедно работала. Но происходящие сейчас в Афганистане процессы таковы, что в скором времени могут потребоваться дополнительные усилия. Хотя бы потому что сам факт существования через границу по реке Пяндж теократического государства возбуждающе действует на таджикскую молодежь.

Причем, большая часть этнических таджиков проживает именно в Афганистане - 11−13 млн человек против 9 млн живущих "под Душанбе".

С учетом регулярного отъезда в Россию, эта цифра вряд ли растет. Таким образом афганские таджики, не имеющие своего национального государства, легко могут обосновать претензии на соседнюю территорию.

Кроме того, наряду с националистическим - пуштунским - изоляционистским движением "Талибан" в стране набирают силу джихадистские группировки, ориентированные на экспансию и построение Всемирного халифата - новое издание ИГИЛ**. Вдохновленные успехом в Сирии, они неизбежно начнут новый этап своей борьбы.

Тем более со строительством Исламского Эмирата у талибов получается не очень. Попытка создать государство на основе строгих религиозных принципах плохо "бьется" с реальностью. Масса всевозможных запретов позволяет жить в ладу с совестью, но уничтожает последние признаки цивилизации.

Так, ограничения на работу женщин в медицинской сфере привели к нехватке врачей. Запрет на оказание помощи женщинам врачами-мужчинами, повысил среди них смертность.

Главный экспортный товар, выращиваемый на маковых полях, под запретом. Правильно, но сокращение программ помощи от "проклятых колониалистов" привело к крайней бедности.

По данным ООН, более чем 17 млн афганцев не хватает продовольствия, 4,9 млн женщин и детей нуждаются в лечении от недоедания. "Пик детской смертности в стране обычно приходится на декабрь и январь, а в этом году ситуация будет особенно критической", - прогнозирует директор Всемирной продовольственной программы ООН в Афганистане.

Миллионы афганских беженцев, которые до недавнего времени жили в Иране, после столкновения Тегерана с Тель-Авивом депортированы на родину. Вытесняют афганцев и из соседнего Пакистана, на границе с которым тоже нередко идут бои.

А рядом, на севере, благословенный Таджикистан. Нужно только перейти границу и взять свое…

Как будет купировать эту опасность Россия?

Пока Москва выбрала путь заигрывания с талибами. Мы первая и единственная страна в мире, которая признала их законной властью. Зовем на всевозможные форумы, где от них, как от экономических субъектов, никакого толку. Выслушиваем предложения об экспорте их гастарбайтеров в наши мусульманские республики и т. п.

Теперь совсем в ином свете предстают мотивы, которыми руководствовался Советский Союз, оказывая поддержку прокоммунистическим силам в Афганистане.

Строил тоннель через перевал Соланг, возводил ГЭС "Наглу", давшую свет для Кабула, завод азотных удобрений в Мазари-Шарифе, домостроительный комбинат - кварталы пятиэтажных "хрущевок" в народе называют "Макрорейян" (от русского "микрорайон"), разрабатывал газопромыслы на севере страны, обеспечивая приток валюты.

А кроме того, СССР решал проблемы ирригации для сельского хозяйства республики, ветеринарии, готовил врачей и учителей, помогал строить армию, наконец. Не зря даже после вывода советских войск власть Наджибуллы продержалась еще три года! В то время как бегство американцев обрушило их креатуру в Кабуле в тот же самый день.

Вся эта нелегкая, недешевая, но системная работа, помимо известного объяснения с точки зрения марксизма - оказания интернационального долга, имело целью создание пояса безопасности у наших южных границ.

Никто границу с Таджикской или Туркменской СССР не переходил и даже подумать о таком не смел. На тот момент Москва справилась.

Могут ли столь же успешно решить подобную задачу нынешние мастера геополитики?

Скорее всего, повторить подобное уже невозможно. СССР экспортировал политическую систему, предполагающую братство народов. Нынешняя Россия исповедует, скорее, национализм, основанный на жестком отстаивании своих интересов против чужих. А значит, конфликты заложены в его основу. Чтобы стало иначе, Россия должна измениться сама.

* Деятельность движения "Талибан" была запрещена в России решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. Однако решением Верховного суда РФ от 17 апреля 2025 г. этот запрет приостановлен.

** 29 декабря 2014 года Верховный суд РФ признал организацию "Исламское государство Ирака и Леванта" террористической организацией и запретил ее деятельность в России

Источник - СвободнаяПресса
