Путин утвердил 19 апреля Днем памяти жертв геноцида советского народа

01:50 30.12.2025

Путин подписал закон о Дне памяти жертв геноцида советского народа



МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении новой памятной даты России - 19 апреля - Дня памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны.



Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.



Проект закона был внесен в Госдуму группой депутатов в ноябре. Они предложили сделать 19 апреля Днем памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период войны 1941–1945 годов.



Как отмечалось в пояснительной записке, увековечение вводимой памятной даты будет иметь важное значение для противодействия фальсификации истории. Там также говорилось, что сохранение правды о подвиге советского народа во время Великой Отечественной войны является священным долгом потомков победителей перед прошлыми, нынешними и будущими поколениями.



Председатель Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, отмечал, что более 13 миллионов гражданского населения СССР стали жертвами немецко-фашистской оккупации. По его словам, миллионы мирных людей были убиты, заживо сожжены, замучены в концлагерях, ни одна страна в годы Второй мировой войны не понесла таких жертв, которые выпали на долю советского народа. Володин подчеркивал, что необходимо сохранить память о подвиге дедов и прадедов, спасших весь мир от нацистов, а также не дать другим забыть правду о злодеяниях фашистов и героизме советского народа.



***



19 апреля – особая дата в сохранении исторической правды о преступлениях нацистов. В этот день в 1943 году был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР № 39 "О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников родины из числа советских граждан и для их пособников". Появление этого документа было первым фактом признания целенаправленной и масштабной политики нацистов и их пособников по уничтожению мирного населения на оккупированной территории и наказуемости таких преступлений. Этот Указ Президиума Верховного Совета СССР стал правовым основанием большой работы по установлению и расследованию преступлений нацистов против советского народа, которая велась с ноября 1942 г. Чрезвычайной государственной комиссией по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков.



Ранее 19 апреля отмечалось в России как "День единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны", но теперь статус даты закреплен на государственном законодательном уровне.