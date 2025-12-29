Цифровой юань – как альтернатива системе СВИФТ, - Валентин Катасонов

02:16 30.12.2025 Цифровой юань – как альтернатива системе СВИФТ

Проект Renminbi Digital открывает новые возможности для расчетов по внешней торговле



29.12.2025 | Валентин КАТАСОНОВ



Китай уже десять лет назад стал первой экономикой мира. Если оценивать размеры экономики с помощью показателя валового внутреннего продукта (ВВП) на основе паритета покупательной способности национальной валюты к доллару США. По итогам прошлого года доля Китая в мировом ВВП, по оценкам Международного валютного фонда (МВФ), составила 19,31%; США, занимающие сегодня второе место в рейтинге мировых экономик, имели долю, равную 14,80%. По итогам 2025 года, согласно предварительным оценкам, отрыв Китая от США по этому показателю станет еще большим: 19,63% против 14,65%.



Укрепляются позиции Китая в мировой торговле. Так, в 2010 году доля Поднебесной в мировом экспорте равнялась 10,4%. В 2020 году показатель увеличился до 14,5%. По итогам 2024 года – 15,1%. Ожидается, что, несмотря на протекционистские акции 47-го президента США в отношении китайских товаров, по итогам 2025 года доля Китая в мировом экспорте может несколько подрасти по сравнению с предыдущим.



Казалось бы, и позиции китайской валюты – юаня – должны укрепляться вместе с экономическими позициями Поднебесной. Но, согласно официальной статистике, позиции китайского юаня весьма скромные. Система информационного обеспечения международных платежей СВИФТ (создана в 1973 году) ведет ежемесячный учет своих операций в разрезе валют. На конец текущего 2025 года львиная доля всех операций совершается в долларах США – 46,77%. Далее следуют валюты (%): евро – 23,83; британский фунт стерлингов – 7,72; японская иена – 3,57; канадский доллар – 3,19; китайский юань – 2,94; гонконгский доллар – 1,92. Итак, китайский юань оказался лишь на шестом месте – после канадского доллара и перед долларом гонконгским.



Для сравнения приведу цифры на конец 2023 года (%): доллар США – 47,54; евро – 22,41; британский фунт стерлингов – 6,32; китайский юань – 4,14; японская иена – 3,83; канадский доллар – 2,45; гонконгский доллар – 1,58. Позиции американского доллара за два года умеренно снизились, а евро – умеренного укрепились. А вот позиции китайского юаня достаточно заметно ослабли. И с четвертого места в рейтинге СВИФТ китайская валюта опустилась на шестое.



Объяснение изменениям в валютной структуре операций СВИФТ можно дать следующее: многие страны, не входящие в группу коллективного Запада, стали осуществлять свои платежные операции в обход сложившейся системы. Против России с конца февраля 2022 года страны Запада стали вводить жесткие санкции. В том числе блокировали операции через систему СВИФТ, запретили западным банкам открывать корсчета российских кредитных организаций, замораживали средства российских юридических и физических лиц РФ на счетах своих банков и проч.



Страны, находящиеся за пределами западного блока, стали опасаться подобных санкций – как прямых, так и вторичных (последние принимаются в наказание за неисполнение запретов и ограничений Запада бизнесом третьих стран).



Незападные страны (в официальных документах РФ – "дружественные страны") стали переходить на прямые расчеты с Россией в национальных валютах без использования системы СВИФТ. По данным на начало ноября 2025 года, Россия и Китай практически полностью перешли на расчеты в национальных валютах - рублях и юанях. Доля расчетов в национальных валютах достигла 99,1 %. По данным на начало 2025 года, 90 % торговых расчетов России и Индии осуществлялось в национальных валютах. По информации на середину текущего года, более половины сделок между Россией и Турцией ведутся в национальных валютах, в основном в рублях и частично в турецких лирах.



Информационное обеспечение операций между Россией и ее торговыми партнерами осуществляется с помощью альтернативных СВИФТ систем. В России такая система называется СПФС (Система передачи финансовых сообщений). Она была запущена еще в середине прошлого десятилетия. К концу 2024 года к системе подключились 584 организации – российские и иностранные. В октябре 2019 года на основе СПФС начато соединение платежных систем России, Индии и Китая. В Индии создается связка с индийской системой SFMS, в Китае - с китайской системой CIPS (Cross-border Interbank Payment System). CIPS уже используют более 1.200 финансовых организаций из 103 стран. Популярность китайской системы объясняется тем, что число операций в юанях стремительно растет во всем мире. К системе присоединились десятки российских банков.



К концу 2019 года была также установлена связь между СПФС и иранской системой SEPAM, что позволяет работать России в обход SWIFT со всеми странами, работающими с SEPAM. В апреле 2025 года японское издание Toyo Keizai сообщило об интеграции системы СПФС и CNAPS (Китайская национальная усовершенствованная платежная система). До этого CNAPS использовалась исключительно для денежных переводов и расчетов между банками внутри страны.



Судя по всему, незападные страны стали более активно использовать национальные валюты не только в торговле с Россией, но также в торговле между собой. Наибольшую активность среди таких незападных стран проявляет Китай. Между прочим, Пекин еще в 2009 году взял курс на снижение зависимости от доллара США и запустил пилотную схему по расчетам в юанях при трансграничной торговле. Китай все более активно внедряет юань в расчетах с такими торговыми партнерами, как Вьетнам, Южная Корея, Индия, Япония и др. Даже в торговле Китая и ЕС небольшая часть расчетов осуществляется с помощью юаня. Лишь в торговле Китая с США, если судить по открытым источникам, прецедентов использования юаня не было.



В 2023 году, по данным Bloomberg, доля юаня в трансграничных расчетах Китая достигла 48%, обогнав доллар, который упал до 47%. Это подтвердило и издание China Daily: китайские компании все чаще используют юань, чтобы снизить валютные риски. А вот оценки Financial Times: по состоянию на август 2024 года доля юаня в трансграничных платежах Китая достигла 53%.



Судя по всему, все большая часть юаневых трансграничных расчетов идет в обход системы СВИФТ. А в дальнейшем для Китая и его торгово-экономических партнеров указанная система может стать пятым колесом в телеге, т. е. абсолютно не нужной. По той причине, что Пекин делает ставку на использование в трансграничных транзакциях цифрового юаня. Разработка цифрового юаня в Китае ведется уже более десяти лет. Если первоначально Пекин говорил о том, что цифровой юань предназначен для использования на внутреннем рынке (как физическими, так и юридическими лицами), то последние два-три года все чаще говорится о его использования для трансграничных расчетов.



Я уже писал о том, что Китай участвует в международном проекте под названием MBridge Китай – самый крупный участник проекта, другими являются Саудовская Аравия, Таиланд, ОАЭ и Гонконг. Проект задуман таким образом, чтобы центральные банки стран-участниц могли проводить трансграничные транзакции с помощью CBDC (цифровых валют центральных банков) в режиме реального времени, что повышает прозрачность для участников и снижает риски.



Но для продвижения цифрового юаня Китай не ограничивается только проектом MBridge. В последние месяцы все больше сообщений о том, что Китай запускает еще один, причем гораздо более масштабный проект. В СМИ его называют проектом Renminbi Digital. В переводе означает "Цифровой юань". Renminbi – внутреннее название китайского юаня; буквальный перевод: "народные деньги". Согласно анонсам Народного банка Китая и Министерства коммерции Китая, целью проекта Renminbi Digital является проведение расчетов между странами в цифровых юанях (e-CNY) без участия международных банковских посредников. Это цифровой эквивалент юаня, который можно использовать в международной торговле и логистике для оплаты товаров, услуг, фрахта или пошлин. Согласно одним источникам, проект уже запущен; согласно другим, запуск запланирован на начало 2026 года. Скорее всего, речь идет о том, что в следующем году уже действовавший в режиме пилота проект будет запущен на полную мощность.



Может быть, в сообщениях о Renminbi Digital есть элемент рекламы, но они убеждают нас в том, что традиционные механизмы международных расчетов, базирующихся на системе СВИФТ и корреспондентских отношений банков, – "каменный век". И будущее – за Renminbi Digital. Скорость транзакций 7 секунд (против 3-5 дней при системе СВИФТ), комиссии снижаются на 98%.



Прошли сообщения, что совокупный объем международных платежей с использованием цифрового юаня и связанной с ним инфраструктуры уже превысил 1,2 трлн долларов. На первом этапе система подключила ключевых торговых партнеров - 10 стран АСЕАН и 6 государств Ближнего Востока, охватывая до 38% мировой торговли.



Британский журнал The Economist назвал запуск Renminbi Digital как "первую битву за Бреттон-Вудс 2.0", имея в виду что начался радикальный пересмотр правил, установленных на международной валютно-финансовой конференции 1944 года.



Российский общественный деятель и предприниматель Борис Титов (в настоящее время специальный представитель Президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития) назвал китайский проект "тихой революцией": – "Довольно тихо, без шума и пыли Китай запустил систему трансграничных расчетов Renminbi Digital – собственную альтернативу СВИФТ".



Согласно последним данным Министерства коммерции КНР, к началу 2026 года систему Renminbi Digital будут тестировать или использовать более 30 стран. Помимо изначально упоминавшихся 16 стран, это также Россия, Казахстан, Беларусь, Турция, Венгрия и др.



Российские СМИ сообщили, что для отечественных компаний Renminbi Digital открывает новые возможности для расчетов по внешней торговле. Renminbi Digital в России пока проходит этап интеграции с банками и платежными шлюзами. Есть уже ряд логистических и торговых компаний, которые провели тестовые расчеты через цифровой юань. Ожидается, что в следующем году количество таких транзакций резко возрастет. Источник - Фонд стратегической культуры

