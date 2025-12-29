|Алмазбек Атамбаев лишен государственных наград Кыргызстана
10:00 30.12.2025
29.12.2025
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому, во исполнение приговора Первомайского районного суда города Бишкек от 3 июня 2025 года, в соответствии с частями 1, 2, 4 статьи 27 Закона Кыргызской Республики "О государственных наградах, почетных званиях и государственных премиях Кыргызской Республики", статьей 71 Конституции Кыргызской Республики постановляется:
1. Лишить Атамбаева Алмазбека Шаршеновича следующих государственных наград Кыргызской Республики:
1) высшая степень отличия Кыргызской Республики "Кыргыз Республикасынын Баатыры";
2) орден "Манас" II степени;
3) орден "Данакер";
4) медаль "Данк".
2. Аннулировать:
1) Указ Президента Кыргызской Республики "О награждении медалью "Данк" Атамбаева А.Ш." от 22 апреля 1999 года № 106;
2) Указ Президента Кыргызской Республики "О награждении орденом "Данакер" Атамбаева А.Ш." от 27 ноября 2007 года № 518;
3) абзац третий Указа Президента Кыргызской Республики "О награждении государственными наградами государственных и общественных деятелей республики" от 30 ноября 2011 года № 311;
4) Указ Президента Кыргызской Республики "О присвоении высшей степени отличия "Кыргыз Республикасынын Баатыры" А.Ш. Атамбаеву" от 27 ноября 2017 года № 1.
3. Службе судебных исполнителей при Генеральной прокуратуре Кыргызской Республики в установленном порядке принять меры по изъятию государственных наград Кыргызской Республики и документов к ним, указанных в пункте 1 настоящего Указа, для последующей передачи в фонд государственных наград.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня подписания.
БИШКЕК, 29 декабря (Синьхуа) -- Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев был лишен ряда государственных наград указом президента, подписанным действующим президентом Садыром Жапаровым, сообщила в понедельник президентская служба.
Согласно официальному сайту президента, указ был издан на основании решения Первомайского районного суда Бишкека от 3 июня 2025 года и в соответствии с национальным законодательством.
В результате Атамбаев был лишен звания "Герой Кыргызской Республики", ордена "Манас" второй степени, ордена "Данакер" (Миротворец) и медали "Данк" (Слава).
Указ также отменил ряд более ранних президентских указов, изданных в 1999, 2007 и 2017 годах, а также соответствующее положение указа 2011 года о награждении Атамбаева государственными наградами.
69-летний Атамбаев дважды занимал пост премьер-министра Кыргызстана и был президентом с декабря 2011 года по ноябрь 2017 года.