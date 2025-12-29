Алмазбек Атамбаев лишен государственных наград Кыргызстана

10:00 30.12.2025

29.12.2025



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому, во исполнение приговора Первомайского районного суда города Бишкек от 3 июня 2025 года, в соответствии с частями 1, 2, 4 статьи 27 Закона Кыргызской Республики "О государственных наградах, почетных званиях и государственных премиях Кыргызской Республики", статьей 71 Конституции Кыргызской Республики постановляется:



1. Лишить Атамбаева Алмазбека Шаршеновича следующих государственных наград Кыргызской Республики:



1) высшая степень отличия Кыргызской Республики "Кыргыз Республикасынын Баатыры";



2) орден "Манас" II степени;



3) орден "Данакер";



4) медаль "Данк".



