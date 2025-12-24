Минобороны РФ: Ракетный комплекс "Орешник" заступил на боевое дежурство в Белоруссии (видео)

10:15 30.12.2025

Ракетный комплекс "Орешник" заступил на боевое дежурство в Республике Беларусь



В Республике Беларусь состоялась торжественная церемония заступления на боевое дежурство подразделения, оснащенного подвижным грунтовым ракетным комплексом "Орешник".



В ходе завершения воинского ритуала развода дежурных смен был поднят флаг РВСН.



Cпециалисты боевых расчетов пуска, связи, охраны и энергоснабжения, а также механики-водители агрегатов ракетного комплекса перед заступлением на боевое дежурство прошли переподготовку на современных учебно-тренировочных средствах.



В Республике Беларусь заблаговременно были созданы все условия для несения боевого дежурства и проживания российских военнослужащих.



Личный состав подразделения осваивает новые районы боевого патрулирования.



