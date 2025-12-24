|Минобороны РФ: Ракетный комплекс "Орешник" заступил на боевое дежурство в Белоруссии (видео)
10:15 30.12.2025
Ракетный комплекс "Орешник" заступил на боевое дежурство в Республике Беларусь
В Республике Беларусь состоялась торжественная церемония заступления на боевое дежурство подразделения, оснащенного подвижным грунтовым ракетным комплексом "Орешник".
В ходе завершения воинского ритуала развода дежурных смен был поднят флаг РВСН.
Cпециалисты боевых расчетов пуска, связи, охраны и энергоснабжения, а также механики-водители агрегатов ракетного комплекса перед заступлением на боевое дежурство прошли переподготовку на современных учебно-тренировочных средствах.
В Республике Беларусь заблаговременно были созданы все условия для несения боевого дежурства и проживания российских военнослужащих.
Личный состав подразделения осваивает новые районы боевого патрулирования.