Российскому природному газу в Центральной Азии альтернативы нет и не предвидится, - Дмитрий Нефедов

10:33 30.12.2025

Внутренние возможности добычи газа в Казахстане и Узбекистане не успевают за растущим спросом



30.12.2025 | Дмитрий НЕФЕДОВ



Многочисленные прогнозы, впервые обозначенные транснациональными компаниями и прикормленными западными экспертами в первой половине 1990-х годов относительно "практически неисчерпаемости" ресурсов природного газа в Казахстане, Узбекистане и Туркменистане, похоже, терпят фиаско. Более того, почти во всех странах региона (за исключением, возможно, Туркменистана) к концу уходящего года нарастает угроза растущего дефицита газа. По данным Международного энергетического агентства (МЭА) и местных специалистов, к 2030 / 2032 гг. дефицит газа может достигнуть 25-27 млрд кубометров, что почти вдвое превышает текущие объемы совокупного импорта голубого топлива.



Несмотря на растущие потоки легальной, нелегальной трудовой и семейной эмиграции, население государств Центральной Азии, не имеющих прямого доступа к международным морским транспортным маршрутам, возрастает более чем на 1 млн чел. ежегодно, причем более 75% этого прироста приходится на Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан. Генерация электроэнергии в регионе минимум на 70% зависит от газа, спрос на который быстро растет не только по причине роста как населения, так и производства во многих промышленных отраслях.



Так что вовсе неудивительно, что местными энергоресурсами, в отличие от 1960–1990-х гг. обеспечивать растущий спрос все более проблематично, а там более с учетом экспортных обязательств (в частности, в Китай, на чем мы еще остановимся ниже). Соответственно, возможно это только за счет российских поставок, хотя примерно до середины 2010-х гг. Российская Федерация почти 50 лет импортировала газ из Узбекистана и Туркменистана...



Кыргызстан и Таджикистан издавна являются нетто-импортерами газа, поскольку их собственная добыча практически отсутствует (на севере и юго-западе Таджикистана добыча ввиду ограниченности находящихся там газоресурсов традиционно составляет не более 10% от потребления). Узбекистан же добывает с начала 2020-х гг. меньше газа, чем потребляет: в 2024 г. добыча составила 44,6 млрд кубометров при потреблении в 46,8 млрд кубометров. В Казахстане добыча газа растет (в 2024 году – на 6,4%, или до 59,2 млрд кубометров), однако медленнее роста спроса, и значительная часть добычи (около 30 млрд кубометров в 2024 году) используется для поддержания нефтедобычи в большинстве нефтескважин путем закачки газа обратно в пласт. Потому на внутренний рынок и экспорт остается по факту менее половины добычи. Аналогичные пропорции сохранялись в государствах Центральной Азии в 2025 г.



Собственные возможности добычи газа в Казахстане и Узбекистане "не успевают за растущим спросом, Россия имеет очевидные преимущества для удовлетворения этого дефицита: это наличие ресурсов и существующая инфраструктура, требующая сравнительно небольшой модернизации", отмечает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности РФ. В 2024 году поставки в Узбекистан составили 5,64 млрд кубометров.



В свою очередь, Евгения Попова, руководитель проектов компании "Имплемента", поясняет, что в настоящее время поставки российского газа предусматриваются прежде всего для покрытия внутренних нужд Узбекистана и Казахстана. В перспективе же могут быть организованы своповые трубопроводные поставки РФ в Китай через Узбекистан и Казахстан. Каким образом? Известно, что почти 85% добываемого на месторождениях Туркменистана газа с начала 2010-х гг. законтрактовано Китаем по долгосрочным соглашениям (вплоть до 2036 года). По имеющейся информации, с начала 2020-х гг. Ашхабаду все затруднительнее обеспечивать оговоренный с Пекином объем газопоставок в Поднебесную. Соответственно, три "нитки" магистрального газопровод Центральноя Азия – КНР, проходящего через Узбекистан и Казахстан, частично могут использоваться для своповых поставок российского газа.



В середине 2024 года "Газпром" заключил 15-летний контракт с Казахстаном на транзит газа в Узбекистан и Кыргызстан объемом (в целом) до 12 млрд кубометров в год. В дальнейшем не исключаются поставки в 13,3-15,5 млрд кубов по продленному контракту.



Пока из трех ниток только одна в газопроводе Средняя Азия – Центр, действующего с середины 1970-х гг., переоборудована под реверс газа из России. Две нитки газопровод Бухара – Урал под реверс пока не приспособлены. Технически же возможный объем поставок из РФ в этом направлении составляет ежегодно 12-15 млрд кубометров. Доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов уверен, что фактический потенциал российского экспорта газа в ЦА значительно превышает 25 млрд кубометров в год, но инфраструктурные возможности для таких объемов пока ограничены, хотя предстоящий спрос в том регионе на такие объемы из РФ вполне реален.



К 2030 году "Газпром" может нарастить поставки природного газа в Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан до 19–20 млрд куб м в год, полагают аналитики Центра экономического прогнозирования Газпромбанка. Основной прирост придется на Узбекистан: импорт российского газа в крупнейшую по населению страну Центральной Азии может вырасти с текущих 3 млрд куб. метров до 12 млрд куб. м в год, то есть без малого в 4 раза.



Рост интереса к рынкам Центральной Азии обусловлен необходимостью поиска новых направлений сбыта на фоне сокращения экспорта в Европу. Не исключено, что к началу 2030-х – до середины 2030-х придется построить либо реверсные ответвления от упомянутых действующих артерий в страны Центральной Азии, либо (при быстром увеличении поставок) новые участки экспортных газопроводов. К примеру, не исключается сооружение ветки в северо-восточный Казахстан (и далее) от трубопровода "Сила Сибири – 2" в целях существенного увеличения поставок. Согласно вышеупомянутому прогнозу, в 2026 году поставки российского газа через территорию Казахстана могут составить до 10 млрд кубов. В начале октября председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр подписали меморандум о строительстве нового магистрального газопровода из России в Казахстан. Еще один документ – Соглашение об основных условиях долгосрочной переработки казахстанского газа в России – переводит в практическую плоскость договоренности о переработке газа Карачаганакского месторождения на мощностях Оренбургского газоперерабатывающего завода, который будет для этого модернизирован. В ходе рабочей встречи главы "Газпрома" с министром энергетики Киргизии Таалайбеком Ибраевым, согласно официальному пресс-релизу, обсуждались "текущие и перспективные вопросы сотрудничества в газовой сфере. В частности, речь шла о поставках российского газа в республику и работе ОсОО "Газпром Кыргызстан" по подготовке газотранспортной и газораспределительной систем Кыргызстана к осенне-зимнему периоду". Кроме того, Миллер переговорил с министром нефти и газа Пакистана Али Первезом Маликом: "Стороны рассмотрели перспективные направления сотрудничества в газовой отрасли. В присутствии Алексея Миллера и Али Первеза Малика подписан меморандум о взаимопонимании с Oil and Gas Development Company Limited (Пакистан)".



Таким образом, текущая динамика указывает на формирование нового стабильного направления российского газового экспорта, способного изменить баланс энергоснабжения в Центральной Азии к концу десятилетия. В январе-августе 2025 гг. экспорт российского газа в регион вырос на 15%, и это вовсе не предел. Российский природный газ становится стратегическим звеном политико-экономического присутствия РФ в Центральной Азии, в чем в полной мере заинтересованы и страны региона.