Сбросить бремя иллюзий! Подводя итоги 2025 года, - Сергей Кожемякин

16:05 30.12.2025 Сбросить бремя иллюзий! Подводя итоги 2025 года



Переход капитала в наступление при умелой маскировке - главная тенденция уходящего года. Заострение негативных сторон системы - от экспансии до неравенства и нищеты - сопровождается крайне правой демагогией. Это, однако, не привело к упадку протестной активности в мире.



"Любезные шарлатаны"



Среди катастрофических событий последних десятилетий - не только крушение Советского Союза и кризис мирового коммунистического движения. Не менее разрушителен отказ от классового подхода в общественных науках и в массовом сознании. Откат, поразивший в том числе левый лагерь, существенно ослабил защитные возможности перед лицом все более агрессивного натиска буржуазии. Принимая на веру чужие лозунги, восхищаясь "сильными фигурами", многие разучились видеть за пропагандистской мишурой интересы классов.



Большевики сумели избежать этой болезни. Они не дали обмануть себя ни столыпинскому реформизму, ни патриотическому пылу Первой мировой, ни хлесткому популизму Временного правительства. Пустых иллюзий не питалось и в отношении ситуации за рубежом. Яркий пример - оценка такой, без сомнения, яркой личности, как Теодор Рузвельт.



Эксплуатируя образ "простого парня", последний не уставал говорить о пропитавшем американское общество неравенстве и засилье монополий. За это Рузвельт даже получил прозвище "разрушителя трестов". В действительности крупный капитал за годы его правления только набрал сил, а крупнейшие финансисты вроде Д.П. Моргана и Д.Д. Рокфеллера щедро оплачивали избирательные кампании политика. Схожий курс был взят на международной арене. Рузвельт изображал из себя поборника мира и справедливости (за что в 1906 году получил Нобелевскую премию мира, осуществив мечту Дональда Трампа), на деле проводя "политику большой дубинки" интервенциями, переворотами и демонстрацией силы.



Ленин сразу раскусил сущность Рузвельта и стоявших за ним сил. Их появление, объяснял он, вызвано углублением противоречий капитализма и ростом протестных настроений. Чтобы сохранить власть, капитал прибегал к демагогии и обещаниям реформ. "Рузвельт заведомо нанят миллиардерами-ловкачами для проповеди этого обмана. "Государственный контроль", обещаемый им, превратится - при сохранении капитала за капиталистами - в средство борьбы со стачками и удушения их. Но американский пролетарий уже проснулся и стоит на своем посту. С бодрой иронией встречает он успехи Рузвельта. - Вы увлекли 4 миллиона человек своими посулами реформ, любезный шарлатан Рузвельт? Прекрасно! Завтра эти четыре миллиона увидят, что ваши посулы - обман, а ведь идут эти миллионы за вами только потому, что чувствуют: по-старому жить нельзя", - писал Ленин.



Путь Рузвельта повторяет не менее любезный шарлатан Трамп. Его дифирамбы "простой Америке" обернулись миллиардерами с Уолл-стрит на министерских постах, снижением корпоративных налогов и урезанием социальных трат. А обещания сосредоточиться на внутриамериканских проблемах скрывали подготовку вторжений и открытого вмешательства в дела других государств. Менее чем за год у власти новая администрация успела побомбить Иран, стянуть войска к Венесуэле, добиться нужных себе результатов выборов в Аргентине, Гондурасе и т.д.



Стратегия войны



Верхом лицемерия стала обновленная стратегия национальной безопасности США. Начинающаяся с елейных фраз о "невмешательстве" и "уважении суверенитета", она являет собой образец империалистических претензий. Документ призывает к усилению поддержки Тайваня, наращиванию военных сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе и укреплению антикитайских блоков. Стержень ближневосточной политики - союз с Израилем и ослабление Ирана. Еще более выпукло гегемонистский курс проявляется на латиноамериканском направлении. Администрация Трампа взяла на вооружение самые одиозные концепции прошлого. "Новое издание "Доктрины Монро" - это здравый смысл, восстановление нашей мощи и приоритетов, соответствующих интересам американской безопасности, - отмечается в стратегии. - Соединенные Штаты должны быть ведущей державой западного полушария… Нейтрализация влияния противника - главное условие для сотрудничества с нами". Под противником понимается все тот же Китай.



Зацикленность на КНР отражает главную тревогу американского капитала. Новый виток торговой войны не принес ожидаемых результатов. Падение китайского экспорта в США (на 19 процентов за год) уже компенсировано ростом поставок в Юго-Восточную Азию. В целом по итогам года положительное сальдо торгового баланса Пекина ожидается на уровне 1,2 трлн долл. Это исторический рекорд.



Рекордными, только со знаком минус, стали и потери американской экономики от тарифной политики Трампа. Они уже достигли 100 млрд долл. В результате Вашингтон пошел на попятную в экономике, но усилил политическое давление. В декабре Белый дом объявил о намерении передать Тайваню оружие на сумму 11 млрд долл. Среди них РСЗО HIMARS, самоходные артиллерийские установки и т.д. Укрепляются воинские контингенты США в Японии, Южной Корее, на Филиппинах и в других странах региона. Упомянутая стратегия дает зеленый свет расширению НАТО в направлении АТР. "В течение ближайших десятилетий большинство членов альянса могут перестать быть европейскими", - указывается в ней.



Это полностью срывает с Трампа маску миротворца. Президент и его подголоски с упоением трещат об остановленных войнах, не уточняя, каким способом и с какими последствиями. Так, якобы урегулированный в июле конфликт Таиланда и Камбоджи с новой силой разгорелся в декабре. Столь же лукаво посредничество Вашингтона в конфликтах Руанды и Демократической Республики Конго, Армении и Азербайджана, Пакистана и Индии. Выступая "гарантом мира", США получают доступ к богатым ресурсам, но не устраняют коренные причины разногласий, а в перспективе только обостряют их.



Еще отчетливее гнилая суть дипломатии "по-трамповски" видна на примере Палестины. Так называемое перемирие узаконивает бессрочную оккупацию и снимает с израильского руководства ответственность за геноцид. Под полным контролем интервентов остается 60 процентов сектора Газа, причем политики еврейского государства уже называют линию отвода войск ("желтую линию") "новой границей Израиля". В многострадальном регионе продолжает литься кровь. После объявления о прекращении огня убиты более 400 палестинцев, общее число погибших превысило 70 тыс. - и это без оставшихся под завалами, умерших от голода и инфекций.



На Западном берегу реки Иордан жители все так же изгоняются из своих домов, Израиль продолжает оккупацию ряда районов на юге Ливана и 800 квадратных километров сирийской территории, а Трамп пытается выбить для своего протеже Нетаньяху помилование за коррупционные преступления.



Войны - неотъемлемая часть капитализма, и в обозримом будущем их будет становиться все больше. По подсчетам Уппсальского университета, число вооруженных конфликтов является максимальным с 1946 года - начала ведения им статистики. За последний год зафиксирован 61 конфликт, в том числе 11 полноценных войн, с двукратным увеличением за десять лет. Рекорды бьет и торговля оружием. За десятилетие прибыль ста ведущих компаний выросла на 26 процентов, до 679 млрд долл.



Между тем, напоминают в ООН, для полной ликвидации голода на Земле хватило бы менее одного процента мировых военных расходов. Но происходит обратное. Количество голодающих в мире растет уже шесть лет подряд, причем число страдающих от катастрофического голода за год удвоилось. Эксперты прогнозируют дальнейшее ухудшение ситуации в 16 странах: Судане, Йемене, Мали, Гаити, Сирии и других. Если же говорить о недостаточном питании в целом, его испытывает почти треть населения планеты - 2,3 млрд человек. Это на 683 млн больше, чем в 2015 году. Даже в США распространенность недоедания среди взрослых достигла 16 процентов.



У буржуазных лидеров - другие фавориты. Число долларовых миллиардеров в мире за год увеличилось на 9 процентов, до 2919, а их совокупное состояние - на 13 процентов, до 15,8 трлн долл. Все чаще богатства приобретаются по наследству, формируя олигархические династии.



"Братство рабочих - и никаких прочих"



Социологические исследования знакомят нас и с другой информацией. Свыше 60 процентов населения планеты боятся потерять работу и остаться без средств к существованию. Половина жителей не доверяют своим правительствам. Чтобы число недовольных не увеличилось, а недоверие не переросло в открытые выступления, правящие классы прибегают к превентивным мерам. Развязывание конфликтов - один из способов. Другими являются создание образа врага из числа иммигрантов, левых и прочих "врагов нации и традиционных ценностей". В этом и кроется секрет крайне правого дрейфа американской политики. По тому же пути идет Европа, подталкиваемая администрацией Трампа. Ощутив поддержку капитала, ультраправые все смелее возвращаются к истокам, оправдывая фашистские диктатуры XX века, приравнивая антифашизм к терроризму и т.д.



Но элиты не всесильны. В мире продолжают шириться протесты. В июле всеобщая забастовка объединила миллионы трудящихся Индии. Они выступили против неолиберальных реформ и принятия новых трудовых кодексов в интересах бизнеса. Схожие мотивы двигали участниками октябрьской всеобщей забастовки в Греции, где власти узаконили 13-часовой рабочий день. Против "современного рабства" выступили портовые рабочие, работники образования, здравоохранения, транспорта. Миллион человек - максимум за последние годы - влились в забастовку во Франции. Их объединило возмущение сокращением соцрасходов и требование повысить налоги для богатых.



Еще шире размах борьбы в Италии. Только осенью страна пережила три всеобщие забастовки. Призывы были не только экономическими. Помимо повышения минимальной зарплаты, снижения пенсионного возраста, развития государственных систем медицины и образования, трудящиеся потребовали сокращения военных расходов и прекращения поддержки Израиля. Выступления не на шутку встревожили руководство страны. Спикер сената Иньяцио Ла Русса назвал бастующих "преступниками", а выступления - "городской партизанской войной". Сын функционера режима Муссолини, не сильно скрывающий свои неофашистские взгляды, политик наверняка был бы рад прибегнуть к методам идейных предшественников.



Рабочая борьба всколыхнула и прежде пассивные общества. В Новой Зеландии в забастовках участвовали более 100 тыс. человек, возмущенных урезанием бюджетных расходов. Переписывание трудового законодательства, с ограничением прав на забастовку и социальных льгот, спровоцировало первую за десять лет всеобщую забастовку в Марокко. В США с января по ноябрь прошло 28 крупных забастовок, число их участников превысило 300 тыс. - значительно больше, чем годом ранее.



Поколебать основы капиталистического строя, однако, сами по себе такие выступления не могут. Для этого нужен стержень в виде коммунистической идеологии. С этим дела обстоят, скажем прямо, не очень. И все же ряд положительных тенденций отрицать нельзя. Международное движение солидарности с Палестиной приобрело институциональную форму. "Глобальный альянс за Палестину" провел летом свой первый съезд с участием делегаций от 25 стран и 65 организаций. В сентябре в Италии прошел съезд портовых рабочих Европы и Средиземноморья, постановивший отказаться от обслуживания военных грузов для Израиля.



Тысячи человек из 30 с лишним стран участвовали в шестой по счету акции "Заставь "Амазон" платить". Сотрудники ведущей платформы электронной коммерции возмущены препятствиями на объединение в профсоюзы и другими ограничениями их прав.



Ни репрессии, ни популизм не могут развеять растущие сомнения в неверности курса. Даже в США положительное отношение к капитализму снизилось с 61 до 54 процентов за последние 15 лет. Две трети молодых людей в возрасте 18-24 лет позитивно отзываются о социализме. На этом фоне 7 ноября (обратите внимание на дату!) Трамп подписал указ об учреждении "недели антикоммунизма". Каждый год 2-8 ноября в стране должны вспоминать о "бедах, вызванных одной из самых разрушительных идеологий в истории".



Капитал отлично знает, откуда исходит смертельная для него угроза. И это не переоцененные возможности "многополярного мира", суть которого сводится к простой перетасовке карт старой буржуазной колоды. Это классовая борьба и коренное переустройство общества.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

