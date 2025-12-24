 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Среда, 31.12.2025
01:25  Юань станет первой в мире цифровой валютой центрального банка, приносящей проценты
00:45  Podrobno.uz: Итоги 2025. Как уходящий год испытал Узбекистан на прочность
00:05  ВС РФ порвали оборону ВСУ севернее Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 30 декабря
Вторник, 30.12.2025
16:05  Сбросить бремя иллюзий! Подводя итоги 2025 года, - Сергей Кожемякин
10:33  Российскому природному газу в Центральной Азии альтернативы нет и не предвидится, - Дмитрий Нефедов
10:15  Минобороны РФ: Ракетный комплекс "Орешник" заступил на боевое дежурство в Белоруссии (видео)
10:00  Алмазбек Атамбаев лишен государственных наград Кыргызстана
09:37  О прогрессе в строительстве Рогунской ГЭС, - Камолидин Сирожидинов
02:16  Цифровой юань – как альтернатива системе СВИФТ, - Валентин Катасонов
01:50  Путин утвердил 19 апреля Днем памяти жертв геноцида советского народа
01:26  СП: Афганистанские моджахеды от голода бегут на север, Душанбе отстреливается, 201-я дивизия передергивает затвор
00:46  Военкор Коц: Россия может ответить Киеву оружием, какого мир еще не видел
00:05  ВС РФ начали операцию против Ореховского укрепрайона ВСУ. Трамп был шокирован попыткой атаки ВСУ на резиденцию Путина
Понедельник, 29.12.2025
20:21  Военные учения НОАК под названием "Совместные операции по пресечению попыток "независимости" Тайваня"
18:14  Набор умений для эры ИИ-ассистентов. Почему критического мышления больше недостаточно
17:05  ProFinance: Добыча нефти в Казахстане упала после атаки украинского беспилотника на крупный терминал
16:08  Центральная Азия - понятие достаточно веселое, - Данияр Ашимбаев
15:05  Результат встречи Трампа с Зеленским: договорились договариваться, - Дмитрий Шевченко
12:05  Президент Сердар Бердымухамедов утвердил девиз 2026 года – "Независимый нейтральный Туркменистан – родина целеустремленных крылатых скакунов"
07:02  Podrobno.uz: Как в Узбекистане создавали первый персональный компьютер Согдиана-1
06:43  Почему обостряется ситуация на границе Афганистана и Таджикистана, - Степан Никольский
05:32  "Ястребов" сокрушила мания величия: Россия адаптировалась, Европа - нет
00:17  Фонд Ибн Сины поддержал издание "Избранных трудов по этнографии туркмен" Г.И. Карпова
00:05  В Гуляйполе ВС РФ взяли батальонный КП ВСУ с документами и оборудованием, – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 28.12.2025
22:40  Латинская Америка в годы Второй мировой войны: о помощи малых стран Антигитлеровской коалиции
20:37  10 самых важных дат истории Уральска, - П.В.Густерин
19:02  Подтвержденные запасы золота Кыргызстана приближаются к 1 килотонне, - минприроды Медер Машиев
18:16  МОНЦАМЭ: Главные события 2025 года в Монголии
12:15  Саммиты в формате "С5+1" придали импульс консолидации стран Центральной Азии
06:43  Иран не откажется от права на мирный атом и намерен расширить сотрудничество с РФ
02:00  Трое иностранцев, прикуривших от узбекской купюры 2000 сумов, получили штраф по 24 тыс.юаней каждый
01:32  Станцию метро Калкаман в Алматы закончат строить к середине 2026 года
00:19  Русские волки порвали финских оленей: малые страны продают НАТО свою географию, - Александр Широкорад
Суббота, 27.12.2025
22:55  Ракета "Союз-2.1б" с космодрома Восточный выведет на орбиту 50 спутников, включая три иранских
16:20  Токио засылает гонцов в Москву с "роскошным подарком"
14:27  Известия: О причинах и последствиях обострения на таджикско-афганской границе
12:14  2026 год прогнозируется как период жесткой конкуренции в области искусственного интеллекта
06:39  Россия и Казахстан завершают подготовку комплекса Байтерек и готовят к старту "Союз 5"
03:20  БРИКС – ШОС – Глобальный Юг: связующая роль Нового банка развития
02:10  НГ: Центральная Азия меняет логистику и оказывается в тренде у мировых транспортных игроков
00:05  Русские войска овладели центром Гуляйполя, ВСУ начали покидать город – итоговая сводка Readovka за 26 декабря
Пятница, 26.12.2025
23:01  МИД Азербайджана: Непосредственные отношения с Центральной Азией имеют для нас первостепенное значение
21:14  Президент Шавкат Мирзиеева выступил с посланием к Олий Мажлису и народу Узбекистана
12:54  Президент Садыр Жапаров выступил с обращением на IV Народном Курултае
02:18  Вашингтон делает Астану ключевым партнером США в атомной энергетике
01:36  Акрамжон Неъматов: ЦА все чаще выступает как пространство возможностей
01:00  ГКНБ: "Талибан" проявляет повторяющуюся безответственность. Два таджикских пограничника погибли на границе с Афганистаном
00:50  Денежные власти ряда стран втягиваются в азартную игру с криптовалютами, - Валентин Катасонов
00:05  ВС РФ возобновили штурм Константиновки – итоговая сводка Readovka за 25 декабря
Четверг, 25.12.2025
20:29  Трамп, который смог: итоги 2025 года для США, - Александр Яковенко
16:28  ФСК: Как ШОС стабилизирует Ближний Восток
12:22  НГ: "Талибану" пытаются противопоставить "Национальное единство"
03:55  Случилось немыслимое. США санкциями принуждают Европу к свободе слова
02:59  В ОДКБ подтвердили укрепление таджикско-афганской граница и опровергли информацию об обращении Душанбе за помощью
01:20  Anorbank: доля основного владельца сократилась вдвое после его похищения в Париже
00:50  Вредный акт незалежных дронов. Экспорт нефти из Казахстана упал до 14-месячного минимума
00:05  ВС РФ возобновили активные действия к северу от Сум – итоговая сводка Readovka за 24 декабря
Среда, 24.12.2025
20:37  Кыргызстан: Каныбек Досмамбетов назначен министром здравоохранения, Гульзат Исаматова - и.о. министра науки
16:44  Победитель в третьей мировой войне определен. Но это неточно, - Виктория Никифорова
12:38  В Улан-Баторе состоялось заседание Межправительственной комиссии Россия – Монголия
04:31  В Росатоме рассказали, как обеспечат устойчивость АЭС в Узбекистане к землетрясениям
ВС РФ порвали оборону ВСУ севернее Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 30 декабря
00:05 31.12.2025

ВС РФ прорвали генеральную линию обороны ВСУ севернее Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 30 декабря

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 30 декабря в разрезе СВО. Русские войска отразили контратаку ВСУ и прорвали их генеральную оборонительную линию к северу от Гуляйполя в районе Терноватого и Рождественского. Появились подробности инцидента с оставлением в целости и сохранности всей аппаратуры и прочих сверхценных трофеев на батальонном КП части ТрО в недавно освобожденном Гуляйполе.



Зацепиться за степь

ВС РФ приступили к штурму села Терноватое. Неприятель не смог удержать наших штурмовиков на дистанции, что означает для него самое худшее – вынужденный отход с рубежа в ближайшей перспективе. Русская армия вошла в Терноватое с нескольких сторон. К тому же в населенном пункте крайне мало капитальных зданий, поэтому противник может попытаться зацепиться лишь за район железнодорожной станции Гайчур и примыкающий к нему элеватор с техническими постройками.

Вероятно, стоит ожидать того, что в скором времени украинские подразделения оставят Терноватое. Немного южнее него обозначился конкретный прорыв генеральной оборонительной линии ВСУ русской армией. Подразделения ВС РФ, опираясь на поселок Косовцево, обошли Терноватое и начали сближение с Рождественским. В данный момент идут бои в районе поселка Придорожное, расположенном в 2 км к востоку от вышеупомянутого села. Этим маневром наши штурмовики хотят отсечь противника в Терноватом от возможности отходить в западном направлении, что нарушит его оборонительные порядки и позволит ВС РФ сохранить высокий темп продвижения вглубь украинской обороны.

Более того, подтвердились и прежние предположения редакции Readovka о том, что неприятель будет немедленно контратаковать, чтобы помешать нашим соединениям полноценно обосноваться на западном берегу Гайчура. ВСУ силой бронегруппы, включающую танки, попытались выйти в тыл ВС РФ со стороны села Воздвижевка. Замысел командования незалежной сводился к тому, чтобы навязать русским войскам оперативную картину "слоеного пирога". Она подразумевает нахождение в нашем оперативном тылу значительных украинских сил, что исключает возможность далее полноценно наступать и, соответственно, прорвать генеральную оборонительную линию ВСУ. Таким образом противник хотел отвлечь внимание русской армии. В случае успеха он смог бы вторичными накатами отбивать атаки наших штурмовиков, приблизившихся к Терноватому и потенциально восстановить условную линию фронта по реке. То есть вынудить ВС РФ уйти с западного берега Гайчура. Но даже несмотря на вьюгу, русские операторы БПЛА сожгли неприятельскую бронегруппу и она не достигла Ровнополья.

Тот факт, что ВСУ потерпели неудачу, не означает, что они прекратят пытаться разыграть концепцию "слоеного пирога". Противник может сменить направление удара и исходную точку сосредоточения, например, со стороны поселка городского типа Покровское.

А вот и подробности

Появились подробности инцидента, в результате которого наши бойцы в Гуляйполе захватили в абсолютной целости батальонный КП бригады ТрО ВСУ со всей аппаратурой и документацией.

"Причина не является тайной: 102-я отдельная бригада ТрО давно "стерта" и с таким некомплектом личного состава не способна выполнять боевые задачи. За неделю до массового дезертирства бригаду было решено, наконец, вывести из зоны боевых действий на восстановление боеспособности – дать людям отдохнуть и получить хотя бы какое-то пополнение. Но из-за катастрофической ситуации на фронте перед 18 декабря поступил новый приказ: никакого отдыха, всех снова направить на позиции. Бойцы, когда об этом узнали, просто сели в автомобили и уехали домой", – сообщил украинский журналист Владимир Бойко.

То есть военные незалежной в некотором роде просто сознательно подарили "ящик с сокровищами" нашим бойцам. Они просто "плюнули" и уехали в тыл, не посчитав нужным даже забрать негабаритные "секретки" с КП. То, о чем заявил Бойко, во все времена называлось не иначе как развалом дисциплины – последней ступенькой перед бунтом. Продолжающиеся боевые действия и дальше будут приводить к такого рода неподчинению вышестоящему командованию ВСУ на уровне целых батальонов и даже бригад. Причем первыми в списке потенциальных бунтовщиков числятся как раз части ТрО, они снабжаются по остаточному принципу, весь "ликвид" идет, прежде всего, в механизированные, десантно-штурмовые и штурмовые части. Аналогичная ситуация и с пополнением, территориальщики обеспечиваются в лучшем случае совсем "дурными с военной точки зрения" новобранцами. А задачи у ТрО не слишком отличаются от куда более боеспособных побратимов, разница лишь в том, что части ТрО на острие атак не стоят и "пожарными-гастролерами" не являются. Таким образом, аномально щедрые подарки для ВС РФ были получены далеко не в последний раз.

Кроме того, сам главнокомандующий ВСУ Сырский намекнул на то, что подарки нашим бойцам были оставлены сознательно.

"Будет дана правовая оценка действиям и командира батальона прежде всего после выяснения, почему он так поступил, учитывая то, что он получил приказ от командира бригады организовать круговую оборону, а также уничтожить все, что представляло собой какую-то ценность или содержало сведения конфиденциального характера", – сказал он.

То есть хаоса в управлении или отсутствия связи и прочего не было. Приказ был, но его сознательно проигнорировали те, кто не пожелал "становиться в круговую" – умирать.

Вчера, 29 декабря, главным событием дня стало начало операции по уничтожению Ореховского укрепрайона ВСУ.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1767128700


