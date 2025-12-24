|ВС РФ порвали оборону ВСУ севернее Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 30 декабря
00:05 31.12.2025
ВС РФ прорвали генеральную линию обороны ВСУ севернее Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 30 декабря
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 30 декабря в разрезе СВО. Русские войска отразили контратаку ВСУ и прорвали их генеральную оборонительную линию к северу от Гуляйполя в районе Терноватого и Рождественского. Появились подробности инцидента с оставлением в целости и сохранности всей аппаратуры и прочих сверхценных трофеев на батальонном КП части ТрО в недавно освобожденном Гуляйполе.
Зацепиться за степь
ВС РФ приступили к штурму села Терноватое. Неприятель не смог удержать наших штурмовиков на дистанции, что означает для него самое худшее – вынужденный отход с рубежа в ближайшей перспективе. Русская армия вошла в Терноватое с нескольких сторон. К тому же в населенном пункте крайне мало капитальных зданий, поэтому противник может попытаться зацепиться лишь за район железнодорожной станции Гайчур и примыкающий к нему элеватор с техническими постройками.
Вероятно, стоит ожидать того, что в скором времени украинские подразделения оставят Терноватое. Немного южнее него обозначился конкретный прорыв генеральной оборонительной линии ВСУ русской армией. Подразделения ВС РФ, опираясь на поселок Косовцево, обошли Терноватое и начали сближение с Рождественским. В данный момент идут бои в районе поселка Придорожное, расположенном в 2 км к востоку от вышеупомянутого села. Этим маневром наши штурмовики хотят отсечь противника в Терноватом от возможности отходить в западном направлении, что нарушит его оборонительные порядки и позволит ВС РФ сохранить высокий темп продвижения вглубь украинской обороны.
Более того, подтвердились и прежние предположения редакции Readovka о том, что неприятель будет немедленно контратаковать, чтобы помешать нашим соединениям полноценно обосноваться на западном берегу Гайчура. ВСУ силой бронегруппы, включающую танки, попытались выйти в тыл ВС РФ со стороны села Воздвижевка. Замысел командования незалежной сводился к тому, чтобы навязать русским войскам оперативную картину "слоеного пирога". Она подразумевает нахождение в нашем оперативном тылу значительных украинских сил, что исключает возможность далее полноценно наступать и, соответственно, прорвать генеральную оборонительную линию ВСУ. Таким образом противник хотел отвлечь внимание русской армии. В случае успеха он смог бы вторичными накатами отбивать атаки наших штурмовиков, приблизившихся к Терноватому и потенциально восстановить условную линию фронта по реке. То есть вынудить ВС РФ уйти с западного берега Гайчура. Но даже несмотря на вьюгу, русские операторы БПЛА сожгли неприятельскую бронегруппу и она не достигла Ровнополья.
Тот факт, что ВСУ потерпели неудачу, не означает, что они прекратят пытаться разыграть концепцию "слоеного пирога". Противник может сменить направление удара и исходную точку сосредоточения, например, со стороны поселка городского типа Покровское.
А вот и подробности
Появились подробности инцидента, в результате которого наши бойцы в Гуляйполе захватили в абсолютной целости батальонный КП бригады ТрО ВСУ со всей аппаратурой и документацией.
"Причина не является тайной: 102-я отдельная бригада ТрО давно "стерта" и с таким некомплектом личного состава не способна выполнять боевые задачи. За неделю до массового дезертирства бригаду было решено, наконец, вывести из зоны боевых действий на восстановление боеспособности – дать людям отдохнуть и получить хотя бы какое-то пополнение. Но из-за катастрофической ситуации на фронте перед 18 декабря поступил новый приказ: никакого отдыха, всех снова направить на позиции. Бойцы, когда об этом узнали, просто сели в автомобили и уехали домой", – сообщил украинский журналист Владимир Бойко.
То есть военные незалежной в некотором роде просто сознательно подарили "ящик с сокровищами" нашим бойцам. Они просто "плюнули" и уехали в тыл, не посчитав нужным даже забрать негабаритные "секретки" с КП. То, о чем заявил Бойко, во все времена называлось не иначе как развалом дисциплины – последней ступенькой перед бунтом. Продолжающиеся боевые действия и дальше будут приводить к такого рода неподчинению вышестоящему командованию ВСУ на уровне целых батальонов и даже бригад. Причем первыми в списке потенциальных бунтовщиков числятся как раз части ТрО, они снабжаются по остаточному принципу, весь "ликвид" идет, прежде всего, в механизированные, десантно-штурмовые и штурмовые части. Аналогичная ситуация и с пополнением, территориальщики обеспечиваются в лучшем случае совсем "дурными с военной точки зрения" новобранцами. А задачи у ТрО не слишком отличаются от куда более боеспособных побратимов, разница лишь в том, что части ТрО на острие атак не стоят и "пожарными-гастролерами" не являются. Таким образом, аномально щедрые подарки для ВС РФ были получены далеко не в последний раз.
Кроме того, сам главнокомандующий ВСУ Сырский намекнул на то, что подарки нашим бойцам были оставлены сознательно.
"Будет дана правовая оценка действиям и командира батальона прежде всего после выяснения, почему он так поступил, учитывая то, что он получил приказ от командира бригады организовать круговую оборону, а также уничтожить все, что представляло собой какую-то ценность или содержало сведения конфиденциального характера", – сказал он.
То есть хаоса в управлении или отсутствия связи и прочего не было. Приказ был, но его сознательно проигнорировали те, кто не пожелал "становиться в круговую" – умирать.
Вчера, 29 декабря, главным событием дня стало начало операции по уничтожению Ореховского укрепрайона ВСУ.