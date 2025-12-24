ВС РФ порвали оборону ВСУ севернее Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 30 декабря

00:05 31.12.2025

ВС РФ прорвали генеральную линию обороны ВСУ севернее Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 30 декабря



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 30 декабря в разрезе СВО. Русские войска отразили контратаку ВСУ и прорвали их генеральную оборонительную линию к северу от Гуляйполя в районе Терноватого и Рождественского. Появились подробности инцидента с оставлением в целости и сохранности всей аппаратуры и прочих сверхценных трофеев на батальонном КП части ТрО в недавно освобожденном Гуляйполе.



