Podrobno.uz: Итоги 2025. Как уходящий год испытал Узбекистан на прочность

00:45 31.12.2025 Итоги 2025. Как уходящий год испытал Узбекистан на прочность



30 декабря 2025



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. 2025 год вошел в историю Узбекистана как время глубоких противоречий и беспрецедентных ожиданий. Для республики этот период стал моментом, когда страна одновременно праздновала исторические достижения мирового масштаба и сталкивалась с громкими системными провалами. Мы стали свидетелями запуска реформ невероятного размаха, но в то же время остро ощутили их социальные и экономические последствия. Общественная повестка года была предельно насыщенной: она формировалась вокруг амбициозных мегапроектов, неожиданных кадровых решений, резонансных коррупционных дел, а также вопросов экологии и личной безопасности граждан. Редакция Podrobno.uz подводит итоги уходящего года, выделяя события, которые оказали самое глубокое влияние на настроения в обществе и определили вектор развития страны.



Обсуждение года



Проект международного туристического центра Sea Breeze Uzbekistan стал самым обсуждаемым и неоднозначным событием года, превратившись в эпицентр дискуссий о будущем национального туризма. История началась в декабре прошлого года, когда азербайджанский предприниматель Эмин Агаларов представил президенту Шавкату Мирзиееву концепцию курорта на берегу Чарвакского водохранилища. Проект получил высокую поддержку, а его общая стоимость была оценена в 10 миллиардов долларов. Министр инвестиций Лазиз Кудратов закрепил намерения, подписав соглашение с компанией Agalarov Development о строительстве всесезонного комплекса в Бостанлыкском районе.



Хокимият Ташкентской области и профильные министерства выступили в поддержку стройки, мотивируя это острой нехваткой инфраструктуры: Бостанлык посещают 12 миллионов человек в год, что в четыре раза превышает возможности региона. Sea Breeze должен был решить эту проблему, создав тысячи рабочих мест и внедрив современные системы очистки. Инвестор обязался выплатить 240 миллионов долларов в качестве инфраструктурного сбора на строительство дорог, мостов и коммуникаций, получив взамен 577 гектаров земли по символической арендной плате. На критику о загрязнении воды компания Agalarov Development ответила, что стоки будут уходить в очистные сооружения Чирчика, расположенные значительно ниже точки забора питьевой воды для Ташкента.



Несмотря на обещания "зеленого" подхода, проект столкнулся с беспрецедентным сопротивлением. В социальных сетях развернулась кампания под хештегом #saveChorvoq, а экоактивистка Мутабар Хушвактова (Урикгули) инициировала петицию на платформе Mening Fikrim с требованием остановить застройку и придать водохранилищу статус особо охраняемой зоны. Пользователи забили тревогу, когда очевидцы сообщили о начале земляных работ на берегу еще до получения официальных разрешений. Дискуссия вышла за пределы экологии: экономист Отабек Бакиров публично поставил под сомнение прозрачность конкурса, реальность заявленных 5 миллиардов долларов первого этапа и риски передачи земли в субаренду, что могло привести к спекуляциям вместо реального строительства.



Масла в огонь подлило решение правительства, которое официально разрешило Sea Breeze Uzbekistan начать работы до завершения проектно-сметной документации и прохождения всех экспертиз. Параллельно с этим в комментариях под новостями была замечена активность "ботоферм", оставлявших однотипные хвалебные отзывы, что только усилило кризис доверия. В Министерстве юстиции и Министерстве инвестиций, промышленности и торговли (МИПТ) пытались развеять страхи, ссылаясь на опыт Сингапура и Саудовской Аравии, однако вопросы о том, почему петиция активистов осталась без ответа, а экологическая экспертиза до сих пор не опубликована, остались открытыми.



На сегодняшний день проект получил лишь ограниченное "добро" от Национального комитета по экологии – на посадку деревьев и благоустройство пляжа. Полноценное разрешение на капитальное строительство пока не выдано, и кейс Sea Breeze остается главным символом года, обнажившим отсутствие диалога между государством, крупным капиталом и гражданским обществом на самых ранних этапах реализации мегапроектов.



Прорыв года



На фоне сложных социально-экономических дискуссий 2025 года настоящим эмоциональным взрывом для всей нации стал спорт. Исторический выход национальной сборной Узбекистана на Чемпионат мира по футболу перестал быть просто спортивной новостью, превратившись в событие государственного масштаба. Этот триумф - не случайная удача, а закономерный финал многолетней стратегии по развитию футбола, который сегодня обсуждают везде: от шумных махаллей до правительственных кабинетов.



Кульминация года наступила 5 декабря в Вашингтоне. В величественном Центре Кеннеди прошла жеребьевка ЧМ-2026, которая определила судьбу нашей команды. Узбекистан попал в группу "K", и это будет настоящее испытание на прочность: "белым волкам" предстоит сразиться с легендарной Португалией, темпераментной Колумбией и победителем плей-офф FIFA 1. Главным архитектором этого успеха на поле стал Элдор Шомуродов. Нападающий турецкого "Башакшехира" в очередной раз подтвердил свой статус лидера, получив признание как лучший легионер страны по версии Championat.Asia и Transfermarkt.



Помимо мирового признания, выход в финальную стадию принес стране и весомые финансовые дивиденды. Участие в турнире гарантирует нашей сборной как минимум 10,5 миллиона долларов. Из них 9 миллионов - это бонус за групповую стадию, а еще 1,5 миллиона выделены на качественную подготовку. К слову, тренировочный процесс уже обещает быть жарким: в рамках подготовки к мундиалю Узбекистан проведет товарищескую встречу со сборной Канады.



Мировой футбольный союз FIFA окончательно признал Узбекистан ключевым игроком в регионе: в Ташкенте решено открыть региональный офис FIFA для всей Центральной Азии. Это стратегический шаг не только к ЧМ-2026, но и к молодежному чемпионату мира U-20, который в 2027 году Узбекистан примет вместе с Азербайджаном. 2025 год доказал: большой футбол наконец-то пришел в Узбекистан всерьез и надолго, подарив миллионам болельщиков самую яркую и позитивную страницу в современной истории страны.



Сделка года



Масштабы государственных амбиций Узбекистана в 2025 году ярче всего проявились в небе. Настоящей мировой сенсацией стала закупка 22 широкофюзеляжных лайнеров Boeing 787 Dreamliner. Об этой "великой сделке" на сумму свыше 8 миллиардов долларов лично объявил президент США Дональд Трамп, отметив, что контракт создаст более 35 тысяч рабочих мест в Америке. Власти подчеркивали, что это беспрецедентное обновление авиапарка - ключ к превращению Узбекистана в мощный региональный хаб и расширению географии полетов до самых удаленных точек планеты.



Сотрудничество с Boeing вышло далеко за рамки простой купли-продажи. В октябре "Узбекнефтегаз" и американская корпорация договорились о совместном производстве экологически чистого авиатоплива (SAF). Делегация Boeing посетила Бухарский НПЗ и предприятие Uzbekistan GTL, чтобы внедрить технологии, снижающие углеродные выбросы. Параллельно с этим в Хорезмской области началось строительство завода по производству биотоплива из сельхозотходов стоимостью почти 6 миллиардов долларов. Эти шаги должны обеспечить внутренний рынок керосином на 80%, сделав полеты не только глобальными, но и экологичными.



Символом новой эры стало также открытие 27 августа международного аэропорта, построенного на базе аэродрома "Ташкент-Восточный". В ноябре воздушная гавань официально получила название "Ташкент-Хумо", а ее первым высокопоставленным гостем стал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Аэропорт с взлетно-посадочной полосой длиной 4 километра способен принимать самые тяжелые суда, включая новые "Дримлайнеры". Этот комплекс бизнес-авиации с современными VIP- и CIP-терминалами стал стратегическим узлом для Нового Ташкента, ориентированным на привлечение инвесторов и проведение международных встреч.



Новые лица и громкие отставки



2025 год стал для системы внутренних дел периодом жесткой перезагрузки. Масштабные проверки, публичная критика и персональная ответственность руководителей привели к беспрецедентной кадровой ротации в Министерстве внутренних дел - от региональных управлений до центрального аппарата. Фактически речь шла о демонтаже старой модели, в которой формальная отчетность часто подменяла реальные результаты работы.



Показательным стал так называемый "бухарский прецедент". Весной, по итогам комплексной инспекции рабочей группы МВД, в Бухарской области прошла волна увольнений. Министр внутренних дел Азиз Ташпулатов лично прибыл в регион и детально разобрал деятельность правоохранительных органов по каждому району. Поводом для жестких мер стали провалы в борьбе с преступностью, слабая профилактика правонарушений и неэффективная работа с обращениями граждан.



В результате своих должностей лишились заместитель начальника областного УВД по следствию, руководитель регионального Центра правовой статистики, а также начальники служб общественной безопасности Бухары и ряда районов.



К осени кадровая волна дошла до высшего уровня ведомства. Ноябрь ознаменовался громкими решениями главы государства: постановлением президента были освобождены от должностей два ключевых руководителя МВД, занимавшие свои посты с 2021 года, - заместитель министра внутренних дел, начальник Департамента общественной безопасности Бекмурод Абдуллаев и начальник Департамента исполнения наказаний Рустам Турсунов.



Параллельно с реформами в силовом блоке в 2025 году произошли фундаментальные изменения в системе государственного управления. В июне президент принял решение о восстановлении должности руководителя Администрации президента - ключевого центра координации, ранее упраздненного. На этот стратегический пост была назначена Саида Мирзиеева, до этого курировавшая коммуникационный блок в статусе помощника президента. Назначение стало сигналом консолидации власти вокруг повестки реформ и усиления контроля за исполнением президентских решений.



Для усиления экспертной и публичной составляющей в команду был привлечен Комил Алламжонов, назначенный общественным советником руководителя Администрации президента. В его ведение вошли наиболее чувствительные для страны направления - инновационная экономика, инвестиционный климат, свобода слова и поддержка независимых СМИ.



Кадровые назначения сопровождались глубокой ротацией внутри Администрации. Бекзот Мавлонов занял пост помощника президента, Азиз Магрупов был назначен советником по вопросам внешних инвестиций. Одновременно ряд высокопоставленных функционеров, включая начальника Контрольной инспекции Саидлазиза Саидкаримова и руководителей ключевых департаментов Администрации президента Уткиржона Кодирова и Жахонгира Ибрагимова, были освобождены от должностей в связи с переходом на другую работу.



Процесс года



Криминальная хроника года была отмечена резонансным делом Акмаля Шукурова, которое стало серьезным испытанием для судебной системы страны. История началась в марте с инцидента у ночного клуба в Ташкенте, где Шукуров жестоко избил мужчину, пытавшегося защитить знакомую. Пострадавший впал в кому на несколько недель, а сам нападавший попытался скрыться в Казахстане, но был задержан и экстрадирован. В ходе следствия выяснилось, что за плечами фигуранта не только драки, но и крупное мошенничество.



В октябре суд первой инстанции признал Шукурова виновным по статьям о мошенничестве, хулиганстве и причинении тяжкого вреда здоровью, назначив ему 8 лет и один месяц лишения свободы. Однако в начале декабря в деле произошел поворот, вызвавший общественное возмущение: апелляционный суд Ташкента применил статью о смягчении наказания и заменил реальный срок ограничением свободы. Шукуров вышел на волю прямо из зала суда, что спровоцировало волну жесткой критики в социальных сетях и СМИ.



Решающую роль в восстановлении справедливости сыграла надзорная инстанция: Генеральная прокуратура выразила официальный протест на решение апелляционного суда, посчитав его необоснованно мягким и не соответствующим тяжести совершенных деяний. Благодаря этому вмешательству, уже 18 декабря Ташкентский городской суд по уголовным делам в ходе повторного рассмотрения признал предыдущее решение незаконным. Осужденный был возвращен в колонию для отбытия 6 лет лишения свободы.



Финальной точкой в этой истории стали беспрецедентные кадровые последствия. 25 декабря сразу четверо судей, причастных к скандальному освобождению Шукурова вопреки позиции обвинения, были официально освобождены от своих должностей.



Трагедии года



К сожалению, 2025 год в Узбекистане был омрачен чередой трагических происшествий на объектах промышленной и гражданской инфраструктуры, которые вновь обнажили системные проблемы в области техники безопасности. Эти инциденты, затронувшие как гигантские заводы, так и общественные места, стали горьким напоминанием о том, какую высокую цену приходится платить за халатность и несоблюдение технических регламентов.



Серия крупных техногенных аварий началась 11 марта на заводе "Навоиазот", где в лаборатории одного из цехов произошел мощный взрыв газовоздушной смеси, унесший жизнь одного человека и оставивший 11 пострадавших.



Вслед за этим трагедия повторилась в Каганском районе Бухарской области на предприятии по производству взрывчатых веществ: там в результате взрыва погибли четверо рабочих. Масштаб этих промышленных катастроф потребовал вмешательства на самом высоком уровне - президент поручил создать специальную правительственную комиссию для расследования причин и предотвращения подобных случаев в будущем.



Параллельно с промышленными авариями страну потрясли взрывы в общественных местах, вызванные утечками газа и неисправностью оборудования. 31 марта в Андижанской области взрыв газа буквально разрушил здание для омовения при мечети "Ахмадали Ходжи", в результате чего трое человек погибли и десять получили ранения.



Еще более масштабная трагедия произошла в конце года, 2 декабря, в кафе города Гулистана. Взрыв газового баллона в заведении общественного питания унес жизни троих человек и привел к госпитализации 29 пострадавших. Шавкат Мирзиеев лично навестил раненых в больнице, а семьям погибших была выделена помощь в размере 100 миллионов сумов.



Не менее тревожная ситуация сложилась на топливном рынке, где заправки превратились в зоны повышенного риска. В июне в Байсунском районе автомобиль взорвался прямо в процессе заправки метаном, а в июле в Кашкадарье пожар вспыхнул при перекачке топлива из цистерны.



Все эти случаи - от гигантских цехов до небольших кафе - стали отправной точкой для массовых проверок по всей республике. 2025 год показал, что ни "человеческий фактор", ни износ оборудования больше не могут игнорироваться, поставив перед государством задачу тотального пересмотра стандартов промышленной и общественной безопасности.



Проблема года



Проблема качества воздуха в столице в 2025 году окончательно перешла из разряда сезонных неудобств в статус критической социальной угрозы. На протяжении всего года Ташкент регулярно штурмовал антирейтинги самых загрязненных городов мира, а постоянный смог, пыль и резкий рост жалоб на здоровье со стороны жителей создали беспрецедентное давление на профильные ведомства.



Анализ причин показал, что город оказался в ловушке сразу нескольких факторов. По данным Министерства (ныне Комитета) экологии, около 36% загрязнения приходится на природную пыль, приносимую ветрами, однако основная нагрузка ложится на антропогенные источники. В отопительный сезон на первый план вышла зависимость систем обогрева от мазута и угля, что дает до 28% вредных выбросов, в то время как перегруженность дорог старым автотранспортом и хаотичная застройка, блокирующая естественную вентиляцию города, довершили картину. Ситуация достигла пика в конце года, когда из-за температурной инверсии и отсутствия ветра вредные частицы PM2.5 в десятки раз превышали нормы ВОЗ, буквально прижимая смог к земле.



Реакция властей последовала в виде экстренных мер. Под руководством специально созданной комиссии в Ташкенте была приостановлена работа более сотни объектов, включая крупные стройки и предприятия, не соблюдающие экологические нормы. Правительство анонсировало масштабный план спасения воздуха, включающий запрет на использование мазута в теплицах вокруг столицы, обнуление пошлин на очистители воздуха и расширение зеленых зон.



Тем не менее, 2025 год показал, что разовых рейдов недостаточно. Право на чистый воздух стало главной темой общественного договора, а смог в Ташкенте - горьким символом того, что экологическая безопасность теперь является неотъемлемой частью национальной безопасности.



Афера года



История Жамили Олимбоевой и блогера Санжара Каримова стала самой громкой аферой 2025 года. Это дело вышло далеко за рамки обычного спора о недвижимости, превратившись в показательный процесс над "лидерами мнений", возомнившими себя выше закона.



Все началось с обмана внутри семьи. Жених Жамили, Шахзод, за месяц до свадьбы убедил ее родителей заложить их семейный дом, чтобы якобы перехватить денег на бизнес у своего знакомого - известного блогера Санжара Каримова (Real Sanjik). Доверившись будущему зятю, отец Жамили подписал у нотариуса документы. Позже выяснилось страшное: вместо временного залога семья подписала договор полной купли-продажи. Жених сразу сбежал с деньгами в Дубай, а блогер Каримов стал законным владельцем дома и потребовал от семьи выселиться.



Когда Жамиля рассказала об этом в соцсетях, поднялся шум. Каримов сначала оправдывался, что он "просто купил дом" за 240 тысяч долларов и ничего не знал об обмане. Чтобы успокоить людей, он даже заявил, что отдаст этот дом детскому дому в качестве подарка. Но за кадром все было иначе: Жамиля заявила, что ей угрожают и пытаются опозорить в интернете, рассылая ее личные фото. Ситуация стала настолько серьезной, что в дело вмешалась глава Администрации президента Саида Мирзиеева - девушке выдали охранный ордер и тревожную кнопку для защиты.



Финал этой истории оказался сокрушительным для всех ее участников. В ноябре 2025 года правоохранительные органы провели спецоперацию, итогом которой стал арест Каримова. К обвинениям в соучастии в мошенничестве добавился шокирующий список преступлений: от угроз физической расправой до незаконного оборота наркотиков и хранения оружия. 28 ноября Мирабадский суд поставил точку в медийной карьере Real Sanjik, отправив его в следственный изолятор.



Инвестиции года



В 2025 году Узбекистан и США договорились о сотрудничестве такого масштаба, какого еще не было в истории их отношений. После встречи президентов в Белом доме стало известно, что Узбекистан планирует закупить американских товаров и вложить в совместные проекты огромную сумму - 100 миллиардов долларов до 2035 года.



Дональд Трамп сообщил, что только за первые три года в американские технологии и оборудование будет вложено около 35 миллиардов долларов. Деньги пойдут, как говорилось выше, на покупку новых самолетов Boeing, развитие IT-сферы, закупку техники для сельского хозяйства и энергетику. Также страны вместе будут добывать полезные ископаемые, которые нужны для производства современной электроники.



Реформа года



Декабрь 2025 года стал для жителей Узбекистана временем серьезного испытания на адаптивность. Внедрение системы электронных рецептов в Ташкенте и 15 пилотных регионах страны превратилось в самую обсуждаемую и противоречивую реформу года. Попытка государства навести порядок в обороте лекарств столкнулась с суровой реальностью: неподготовленностью инфраструктуры и острым социальным недовольством.



Суть реформы заключалась в радикальном изменении правил игры на фармацевтическом рынке. Врачи перешли на работу в цифровой системе DMED, где им запретили указывать торговые названия конкретных препаратов. Теперь в рецепте фиксируется только международное непатентованное наименование (МНН) - действующее вещество. По замыслу властей, это должно было уничтожить коррупционные связи между врачами и фармкомпаниями, предоставив пациенту право самому выбирать в аптеке препарат по карману. Вместе с тем система ввела жесткие цифровые фильтры: не более пяти лекарств в одном заказе и блокировка повторных покупок, если положенная доза препарата уже была выдана.



Однако на практике внедрение системы с 10-12 декабря спровоцировало настоящий хаос. Привычный алгоритм - почувствовать недомогание и зайти в аптеку за нимесилом - перестал работать. Тысячи людей устремились в поликлиники за QR-кодами, создав критическую нагрузку на врачей первичного звена. Ситуацию осложнили технические сбои: фармацевты часто не могли считать электронные рецепты, а пациенты терялись в догадках, какие лекарства остались в свободном доступе.



Особо острым стал вопрос ветеринарной помощи. Реформа фактически оставила без лекарств десятки тысяч животных. Поскольку ветеринары не интегрированы в систему электронных рецептов, владельцы питомцев и зоозащитники приютов, таких как "Хает", потеряли законную возможность покупать в "человеческих" аптеках антибиотики и гормоны, жизненно необходимые для лечения собак и кошек.



Шквал жалоб заставил Министерство здравоохранения перейти в режим экстренного реагирования. Чтобы снизить градус напряжения, ведомство опубликовало открытый перечень безрецептурных средств, которые по-прежнему можно купить свободно (жаропонижающие, обезболивающие, антигистаминные). Для удобства людей с хроническими заболеваниями срок действия QR-кода продлили до 90 дней.



Реформа 2025 года наглядно показала, что даже правильная идея - борьба с коррупцией и самолечением - при резком внедрении без учета логистики и смежных сфер (таких как ветеринария) превращается в серьезное испытание для населения. Полное внедрение системы по всей стране отложено до конца 2026 года, и этот период явно не будет простым.



Проект года



Завершает обзор итогов 2025 года исторический прорыв в энергетике Узбекистана. Проект строительства первой в стране атомной электростанции в Джизакской области окончательно вышел из стадии многолетних обсуждений и перешел к реальным строительным работам. Этот шаг стал ответом на растущий дефицит электроэнергии и заложил основу для энергетической устойчивости республики на ближайшие десятилетия - вплоть до 60 лет эксплуатации станции.



9 октября в Фаришском районе Джизакской области официально стартовали работы по разработке котлована под первый реактор станции малой мощности. Тем самым была подведена черта под масштабной подготовительной фазой, которая велась с 2017 года. Выбор площадки рядом с озером Тузкан стал результатом многолетних исследований: специалисты анализировали сейсмическую активность, климатические условия и логистику региона.



Узбекистан пошел по пути поэтапного внедрения атомных технологий. Генеральный подрядчик "Росатом" совместно с местным партнером Enter Engineering реализуют проект в несколько очередей. На первом этапе предусмотрена установка малых модульных реакторов РИТМ-200Н мощностью по 55 МВт каждый. Их ключевое преимущество - интегральная конструкция, при которой все оборудование размещено внутри одного корпуса, что существенно снижает риск утечек. На следующем этапе планируется строительство мощных энергоблоков ВВЭР-1000 по 1000 МВт, которые станут основными донорами электроэнергии для центральных регионов страны.



Отдельное внимание в проекте уделено водному фактору. С учетом дефицита водных ресурсов станцию оснастили сухими градирнями. В отличие от традиционных АЭС, использующих большие объемы воды для охлаждения, джизакская станция будет работать по принципу воздушного охлаждения - как гигантский радиатор. Это решение позволило полностью исключить риск обмеления озера Тузкан и снизить нагрузку на экосистему региона.



Вопросы безопасности стали ключевой темой общественных слушаний, прошедших в декабре 2025 года. Ученые представили расчеты, согласно которым вероятность чрезвычайных ситуаций на современных реакторах составляет менее одного процента. Даже при полном отключении внешнего электроснабжения пассивные системы безопасности, включая "ловушку расплава", способны удерживать ситуацию под контролем в течение 72 часов без вмешательства человека.



Узбекистан также официально присоединился к конвенциям МАГАТЭ, что обеспечивает международный контроль и участие экспертов на всех этапах строительства и пусконаладочных работ.



Проект АЭС имеет и мощное социальное измерение. В 16 километрах от станции началось строительство нового моногорода, рассчитанного на 30 тысяч жителей. Для специалистов и их семей возводятся жилые кварталы, школы, больницы и научные лаборатории.



На пике строительства в проекте будет задействовано около 20 тысяч человек, при этом порядка 70% рабочих мест займут узбекистанские специалисты.



Глава "Узатома" Азим Ахмедхаджаев подчеркивал, что атомный проект не имеет права на ошибку: при малейших сомнениях в безопасности здоровья населения или состоянии окружающей среды эксплуатация станции будет приостановлена. Однако уже сейчас АЭС рассматривается как единственный реальный способ обеспечить стабильное энергоснабжение Самарканда, Навои и Джизака и одновременно вывести Узбекистан в число лидеров высокотехнологичной энергетики в регионе. Источник - Podrobno.uz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1767131100





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Мажилис ратифицировал соглашения с Кыргызстаном по курортным объектам вблизи Иссык-Куля

- Роман Скляр провел встречу с председателем совета директоров MCC International Engineering Group

- Кадровые перестановки

- Прогнозы роста ВВП на 2026 год рассмотрели в Правительстве

- Верховный Суд подвел итоги отправления правосудия судами республики за 2025 год

- Республиканская трехсторонняя комиссия усиливает профилактику рисков в сфере труда

- Казатомпром информирует о внесении изменений в Кодекс "О недрах и недропользовании"

- Мошенники требовали 10 тысяч долларов за "содействие" в изменении меры пресечения

- Рабочий график главы государства

