Юань станет первой в мире цифровой валютой центрального банка, приносящей проценты

01:25 31.12.2025

30.12.2025



с 1 января, электронные юани (e-CNY), хранящиеся в кошельках, будут приносить проценты в соответствии со ставками по депозитам до востребования, став первой в мире цифровой валютой центрального банка, приносящей проценты



С 1 января следующего года владельцы китайского цифрового юаня (e-CNY) начнут получать проценты на свои сбережения в рамках новой системы. Об этом сообщила государственная телекомпания CCTV, подчеркнув, что Китай активно развивает использование своей цифровой валюты центрального банка.



С нового года электронные юани (e-CNY), находящиеся в цифровых кошельках, будут начислять проценты по ставкам, аналогичным депозитам до востребования. Таким образом, e-CNY станет первой в мире цифровой валютой центрального банка, приносящей процентный доход. По словам CCTV, это означает переход от "цифровых денег" к "цифровым депозитам".



"Эта мера повысит интерес пользователей к цифровому юаню, расширит его применение и укрепит лидирующие позиции Китая на мировой арене цифровых валют центральных банков", - отметила государственная телекомпания.



На данный момент использование цифрового юаня ограничено государственными учреждениями и компаниями. Большинство транзакций через популярные в Китае платформы Alipay и WeChat Pay осуществляются без применения e-CNY.



Народный банк Китая (PBOC) в прошлом месяце заявил о своей решительной позиции в отношении криптовалют и намерении бороться с незаконной деятельностью вокруг стейблкоинов.



Тем временем центральный банк усиливает меры по популяризации собственной цифровой валюты.



PBOC создал глобальный операционный центр в Шанхае, чтобы способствовать международному использованию цифрового юаня. Банк также планирует поддержать больше коммерческих банков в работе с e-CNY.



Ранее в этот же день издание Financial News, связанное с Народным банком Китая, сообщило о планах центрального банка обнародовать стратегию по управлению цифровым юанем.



С 1 января вступит в силу новая система, регулирующая измерение, управление, функционирование и экосистему цифрового юаня, как сообщила газета.



Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Thomson Reuters