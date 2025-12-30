Президент Киргизии подписал указ по дебюрократизации системы госуправления

11:25 31.12.2025

Принят Указ "О дальнейшей реализации реформ, направленных на повышение эффективности и дебюрократизацию системы государственного управления Кыргызской Республики"



30.12.2025



