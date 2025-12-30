|Президент Киргизии подписал указ по дебюрократизации системы госуправления
11:25 31.12.2025
Принят Указ "О дальнейшей реализации реформ, направленных на повышение эффективности и дебюрократизацию системы государственного управления Кыргызской Республики"
30.12.2025
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому в целях продолжения начатых реформ в рамках проводимой государственной политики по повышению эффективности системы государственного управления, руководствуясь статьями 66, 71 Конституции Кыргызской Республики, постановляется:
1.Государственным органам обеспечить дальнейшую разработку и реализацию мер, направленных на повышение эффективности и дебюрократизацию системы государственного управления Кыргызской Республики, повышение качества оказываемых населению услуг и оптимизацию административных процессов.
2.Возложить на министра юстиции Кыргызской Республики Баетова Аяза Батыркуловича полномочия по координации и обеспечению взаимодействия органов государственной власти по реализации задач, направленных на повышение эффективности и дебюрократизацию системы государственного управления Кыргызской Республики, придать ему статус заместителя Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики на период до 1 июля 2026 года.
3..Освободить Баетова Аяза Батыркуловича от должности директора Национального института стратегических инициатив при Президенте Кыргызской Республики по совместительству.
4. Признать утратившими силу:
1) Указ Президента Кыргызской Республики "О дополнительных мерах по повышению эффективности и дебюрократизации системы государственной службы Кыргызской Республики" от 10 марта 2025 года № 83;
2).Указ Президента Кыргызской Республики "О внесении изменения в Указ Президента Кыргызской Республики "О дополнительных мерах по повышению эффективности и дебюрократизации системы государственной службы Кыргызской Республики" от 10 марта 2025 года № 83" от 19 сентября 2025 года № 269.
5. Настоящий Указ вступает в силу со дня официального опубликования.