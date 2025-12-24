|Минобороны РФ показало схему украинской атаки на резиденцию Путина
13:00 31.12.2025
Схему украинской атаки на резиденцию Путина показало Минобороны
В ведомстве отметили, что ущерба резиденции не было нанесено, суммарно был сбит 91 беспилотник в Брянской, Новгородской и Смоленской областях.
"В отражении массированного удара над территориями Брянской, Смоленской и Новгородской областей применялись зенитные ракетные комплексы, мобильные огневые группы и средства РЭБ", - сообщил начальник зенитных ракетных войск ВКС России генерал-майор Александр Романенков.
Кроме того, было отмечено, что террористическая атака Киева была целенаправленной, тщательно спланированной и носила эшелонированный характер.