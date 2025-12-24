Минобороны РФ показало схему украинской атаки на резиденцию Путина

13:00 31.12.2025

В ведомстве отметили, что ущерба резиденции не было нанесено, суммарно был сбит 91 беспилотник в Брянской, Новгородской и Смоленской областях.



"В отражении массированного удара над территориями Брянской, Смоленской и Новгородской областей применялись зенитные ракетные комплексы, мобильные огневые группы и средства РЭБ", - сообщил начальник зенитных ракетных войск ВКС России генерал-майор Александр Романенков.



Кроме того, было отмечено, что террористическая атака Киева была целенаправленной, тщательно спланированной и носила эшелонированный характер.



