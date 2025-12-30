Таджикистан построил на границе c Афганистаном танкодром

13:30 31.12.2025

Таджикистан запустил на границе c Афганистаном танкодром и 4 погранзаставы нового поколения



30.12.2025 | Обзор событий



Таджикистан и Афганистан имеют общую границу протяженностью более 1,3 тыс. километров. Из них по воде линия соприкосновения достигает свыше 1,1 тыс. км, а сухопутная - почти 190. Республика непосредственно граничит с четырьмя северо-восточными афганскими провинциями.



По официальной информации, президент Таджикистана Эмомали Рахмон в онлайн формате дал старт эксплуатации танкодрома на полигоне "Харбмайдон", а также четырех пограничных застав нового поколения на границе Таджикистана и Афганистана.



