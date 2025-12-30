|Таджикистан построил на границе c Афганистаном танкодром
13:30 31.12.2025
Таджикистан запустил на границе c Афганистаном танкодром и 4 погранзаставы нового поколения
30.12.2025 | Обзор событий
Таджикистан и Афганистан имеют общую границу протяженностью более 1,3 тыс. километров. Из них по воде линия соприкосновения достигает свыше 1,1 тыс. км, а сухопутная - почти 190. Республика непосредственно граничит с четырьмя северо-восточными афганскими провинциями.
По официальной информации, президент Таджикистана Эмомали Рахмон в онлайн формате дал старт эксплуатации танкодрома на полигоне "Харбмайдон", а также четырех пограничных застав нового поколения на границе Таджикистана и Афганистана.
Для подготовки профильных специалистов на высоком профессиональном уровне на полигоне построено множество учебных объектов. К другим возможностям данного полигона относится здание командно-наблюдательного пункта с учебными классами по вождению и наблюдательными вышками.
Эмомали Рахмон поручил руководству Министерства обороны и других силовых структур готовить технических специалистов на высоком уровне с использованием новых возможностей.
Пограничные заставы построены впервые в высокогорном и труднопроходимом участке государственной границы с Афганистаном, который ранее не был должным образом защищен. Для их бесперебойной работы в районе построена новая автомобильная дорога протяженностью более 70 км, создана другая вспомогательная инфраструктура.
В последние 2-3 года построено 80 новых пограничных застав с инфраструктурой нового поколения. Во всех этих пограничных заставах построены отдельные жилые дома для офицеров и членов их семей.
В ходе открытия пограничных объектов президент Таджикистана, верховный главнокомандующий Эмомали Рахмон в дистанционном формате дал старт эксплуатации танкодрома на учебном полигоне "Харбмайдон" и четырех новых пограничных застав на участке таджикско-афганской границы, сообщает пресс-служба главы государства.
Танкодром "Харбмайдон" предназначен для подготовки экипажей бронетехники в условиях, максимально приближенных к боевым. Объект включает командно-наблюдательный пункт, учебные классы, а также несколько наблюдательных вышек, обеспечивающих контроль за ходом тактических занятий. По указанию президента, министерству обороны поручено обеспечить высокий уровень профессиональной подготовки технического и командного состава на новой площадке.
Одновременно введены в строй четыре пограничные заставы, расположенные в труднодоступном высокогорном районе таджикско-афганской границы. До последнего времени данный участок не имел постоянной пограничной инфраструктуры. Для обеспечения функционирования объектов в регионе проложена автомобильная дорога протяженностью свыше 70 км и построена вся необходимая инфраструктура.
Укрепление оборонного потенциала страны и улучшение условий службы в Вооруженных силах, включая Пограничные войска, остаются приоритетом государственной политики. Безопасность границ - основа суверенитета и стабильности государства, - отметил лидер Таджикистана.
Модернизация инфраструктуры на таджикско-афганской границе, - долгосрочная стратегическая мера, предпринимаемая Таджикистаном в целях укрепления системы национальной безопасности, обусловлена необходимостью противостоять непредсказуемым вызовам и потенциальным угрозам, которые могут исходить с территории Афганистана.
