17:23 31.12.2025 Responsible Statecraft США

31 декабря 2025



Десять "украинских" моментов 2025 года, которые мы еще долго будем помнить

RS: чем дольше Киев тянет с соглашением, тем хуже будут для него условия



Слова Трампа "Киев не сможет победить" оказались пророческими, пишет RS. Автор подводит итоги года для Украины: американцы довели европейцев до отчаяния, Зеленский перестал быть звездой и покрыл себя позором, а Россия освобождает территории по всему фронту.



Иэн Прауд (Ian Proud)



В уходящем году нас накрыл настоящий вихрь политических событий. Дональд Трамп, едва вступив в должность президента, поклялся прекратить украинский конфликт, внести посильный вклад США в разрешение этого кризиса и кардинально изменить подход к внешней политике по сравнению со своим предшественником Джо Байденом. Вот десять ключевых моментов.



Мюнхенские слезы



После вступления президента Трампа в должность нам не пришлось долго ждать одного из самых странных моментов 2025 года. 16 февраля уходящий председатель Мюнхенской конференции по безопасности расплакался во время прощальной речи. Он выразил категорическое несогласие с выступлением вице-президента США Джей Ди Вэнса двумя днями ранее, который сказал: "Мы должны бояться другого: что наша общая система ценностей на самом деле не такая уж и общая".

А Вэнс тем временем даже не упомянул Украину в своей звездной речи. Он рассыпался в похвале прекрасному городу Мюнхену и вознес молитвы о жертвах чудовищного теракта, произошедшего накануне. Так в чем его преступление? Он упомянул продвижение демократии и свободы слова в Европе. Об этом же недавно написали в декабрьской стратегии безопасности. Если Евросоюз столь бурно отреагировал на небольшой эпизод речи Вэнса, то такая реакция говорит о хрупкости Европы куда красноречивее, чем их солидарность по украинскому конфликту.



Головомойка в Овальном кабинете



Владимира Зеленского ни разу не подвергали критике за его неформальный внешний вид, ставший визитной карточкой всех международных встреч. Ни разу до 28 февраля, когда один журналист из пресс-пула Белого дома в резкой форме спросил его, почему тот не соблюдает дресс-код Овального кабинета. После этой реплики весь разговор как будто пошел наперекосяк, а встреча двух лидеров закончилась легендарной перепалкой на глазах у прессы.

Эта ссора стала поворотным моментом 2025 года. До нее Зеленский оставался неприкасаемым, он диктовал свои условия с высоких трибун Евросоюза, прилетал в Вашингтон и требовал увеличения военной поддержки для своей многострадальной страны. Как сказал вице-президент Вэнс в мюнхенской речи, Дональд Трамп в очередной раз дал всему миру сигнал: "В городе новый шериф".



Стармер создает коалицию (не очень) желающих



Несколько дней спустя в Лондоне премьер-министр Великобритании Кир Стармер принимал Зеленского и других европейских лидеров, чтобы представить "коалицию желающих". Стармер захотел невозможного: сохранить твердую позицию Евросоюза по продолжению боевых действий на Украине, одновременно превратившись в эдакое связующее звено между Старым Светом и США. Последнее было жизненно необходимым, поскольку правящая британская партия открыто критиковала Трампа.

Ничего из перечисленного ему не удалось. Фантазии Стармера о том, что мирное соглашение по Украине поддержат "британские солдаты на земле и самолеты в воздухе", рухнули за несколько недель. Лондону стало очевидно, что, даже мобилизовав резервы, он физически не сможет отправить 25 тысяч военнослужащих на помощь Киеву. Попытки европейских лидеров всячески саботировать мирные инициативы Белого дома привели к тому, что их исключили из переговоров.



"Приезжай в Турцию, если осмелишься!"



В условиях колоссального давления со стороны Дональда Трампа, желавшего как можно скорее начать мирные переговоры, 15 мая Зеленский бросает российскому президенту открытый вызов. Это была чистая показуха, типичная для киевского лидера. Владимир Путин никогда бы не явился на такой двусторонний саммит без предварительного раунда переговорных делегаций.

Как и следовало ожидать, он отправил переговорную кремлевскую группу, которая прождала украинскую сторону весь день, но представители Киева так и не явились. Тогда президент Турции Эрдоган открыто надавил на Зеленского, чтобы встреча состоялась в заявленном формате. И вот 16 мая переговоры наконец-то прошли. Какого-либо ощутимого прогресса на них не наблюдалось, кроме крайне важного и символического шага по обмену пленными и телами погибших военнослужащих.

Всем стало очевидно, что дальнейший переговорный трек невозможен без непосредственного участия Соединенных Штатов Америки. Только Вашингтон смог бы оказать необходимое давление на Киев, чтобы ускорить мирный процесс.



Зеленский больше не звезда



В июле 2025 года по всей Украине, впервые с начала вооруженного конфликта, прошли массовые уличные демонстрации. Они были связаны с попыткой Зеленского ограничить работу двух антикоррупционных ведомств, которые на тот момент вели дело против нескольких чиновников из его ближайшего окружения. Президент отступил под растущим давлением западных партнеров, однако его репутация была необратимо подпорчена. Даже ряд проукраинских СМИ его внезапно "разлюбил".

Позже газета New York Times обнародовала еще более шокирующие детали, которые доказывают причастность украинской администрации к многомиллионным схемам по отмыванию денег. Параллельно с этими новостями несколько западных изданий публикуют цикл статей о рекордной нехватке военнослужащих в рядах украинской армии, а также прогремевшие на весь мир кадры насильственной мобилизации молодых мужчин. Из всего вышесказанного можно сделать неутешительный вывод, что Зеленский стал для своей страны очередной проблемой, а не их решением.



Кто твой папочка?



Несмотря на растущую настойчивость президента Трампа в стремлении как можно скорее добиться мирного соглашения по Украине, европейские лидеры перешли к новой стратегии - неприкрытой лести. Пик столь странного поведения высокопоставленных чиновников пришелся на саммит НАТО в Гааге 25 июня. На нем генеральный секретарь альянса Марк Рютте назвал главу США "папочкой".

Европейцы тогда активно настаивали, чтобы Киев получал неограниченную военно-финансовую помощь, - только так они могли гарантировать поражение Москвы на поле боя. Они заливали президента Трампа лестью, надеясь, что он не заметит, как коллективный Евросоюз изо всех сил пытается разрушить любые мирные инициативы Вашингтона. Кончилось это тем, что Трамп встретил Зеленского и компанию европейских лидеров на крыльце Белого дома в августе. Украинский лидер сменил худи на черный спортивный пиджак, но выглядел в нем, как отлупленный школьник.



Трамп вывел Путина из тени



Самый трогательный момент мировой политической жизни в 2025 году случился в день прилета Владимира Путина на Аляску 16 августа. Визит уже тогда называли первым шагом к преодолению политической изоляции, которую наложили на Москву с момента начала боевых действий. Хотя, будем честны, все началось уже в 2014 году.

Двусторонняя встреча Путина и Трампа сыграла немаловажную роль в формировании будущего мирного плана, к которому, я надеюсь, мы медленно приближаемся. Пока что его текст полностью снимает потенциальное членство Украины в НАТО, а также вынуждает Киев идти на некоторые территориальные уступки в пользу Москвы.



Ермак уволен, обещал пойти на фронт (но не пошел)



Бывшего главу офиса Зеленского, Андрея Ермака, называли вторым человеком на Украине. Однако местные СМИ регулярно упоминали его фамилию, как едва ли не главного виновника в захлестнувшем страну авторитаризме. После массовых уличных протестов, что прошли в июле во многих городах, коррупционный скандал разгорелся с такой силой, что у Зеленского не осталось другого выбора.

После увольнения бывший кинопродюсер Ермак эффектно объявил о своем намерении вступить в армию и отправиться на фронт. Однако, по всей видимости, он до сих пор этого не сделал. В украинские СМИ просочилась информация, что экс-помощник президента по-прежнему занимает около десяти консультативных должностей при высшем руководстве страны. Вакансия главы офиса до сих пор открыта, что намекает на растущую изоляцию Зеленского во власти.



Брюссельские разборки



Уже довольно давно стало ясно, что Украина банкрот и в конечном итоге у нее закончатся деньги на продолжение интенсивных боевых действий. Ответ Европы на просьбу о помощи тоже казался очевидным: экспроприировать суверенные российские активы и найти юридическое обоснование в соответствии с законами ЕС, чтобы передать эти средства Киеву. Однако на пути хитрого плана, предложенного Европейской комиссией, появилось непреодолимое препятствие - Бельгия.

Страна, возглавляемая Бартом де Вевером, вообще не собиралась идти на подобный радикальный шаг, ссылаясь на финансовые, юридические и репутационные риски. 18 декабря на суматошном заседании Европейского совета в Брюсселе бельгийский премьер-министр упорно стоял на своем. Ведь в тот день именно он заставил еврочиновников принять указ о выделении кредита на сумму в 90 миллиардов евро, чтобы Украина хоть какое-то время оставалась на плаву.

Теперь европейские налогоплательщики напрямую будут финансировать боевые действия на Украине… а я такой исход предсказывал, и очень давно.



Красноармейск медленно сдается, а Украина продолжает терять территории по всей линии фронта



Украинская армия доблестно сражалась 18 месяцев за то, чтобы отстоять важнейший стратегический населенный пункт Красноармейск (Покровск). Похоже, что сейчас укрепленный город окружен с двух сторон. Интенсивные бои медленно разрушают жилую застройку, а Москва считает взятие этого рубежа приоритетной задачей. Эксперты ставят военно-тактическое значение Красноармейска под сомнение, но как только Россия возьмет его под полный контроль, это станет чувствительным ударом по политическому режиму Зеленского (об освобождении Красноармейска Минобороны отчиталось 2 декабря. - Прим. ИноСМИ). В таком положении ему сложнее будет просить помощи и военной поддержки у западных партнеров.

Как бы то ни было, Киев продолжает терять территории "рекордно быстрыми темпами с самого начала боевых действий в 2022 году". Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Великобритании Андрей Келин в частной беседе на прошлой неделе рассказал мне, что Кремль вернет себе всю ДНР военным путем, если Зеленский откажется принимать мирный план, разработанный при посредничестве США. И последние события говорят о том, что так все и будет.



Время уходит, и чем дольше Киев тянет с подписанием мирной сделки, тем хуже для него будут условия. По мере приближения 2026 года часть реплик Дональда Трампа из печально известной перепалки в Овальном кабинете звучат как сбывшийся прогноз: "Вы не сможете победить". А вот эти слова президента США, скорее всего, уже не сбудутся: "Благодаря нам у Украины чертовски хорошие шансы выжить".



Об авторе: Иэн Прауд, сотрудник дипломатической службы Его Британского Величества с 1999 по 2023 год. С июля 2014 по февраль 2019 года - экономический советник при посольстве Великобритании в Российской Федерации. Автор нон-фикшн бестселлера "Неудачник в Москве: как британская дипломатическая миссия потерпела крах в России". Внештатный сотрудник Института Куинси. Источник - ИноСМИ

