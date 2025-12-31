Поздравительное послание Эмомали Рахмона по случаю наступления Нового 2026 года

Поздравительное послание по случаю наступления Нового 2026 года



город Душанбе



Дорогие соотечественники!



Искренне поздравляю всех вас, а также наших соотечественников, проживающих за рубежом, с наступающим Новым 2026 годом.



