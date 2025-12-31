|Поздравительное послание Эмомали Рахмона по случаю наступления Нового 2026 года
Поздравительное послание по случаю наступления Нового 2026 года
Дорогие соотечественники!
Искренне поздравляю всех вас, а также наших соотечественников, проживающих за рубежом, с наступающим Новым 2026 годом.
Каждой семье благородного и славного народа нашей страны желаю крепкого здоровья, благополучия и мирной, спокойной жизни.
Уходящий год стал для нашего любимого Таджикистана еще одним успешным и историческим годом, годом значимых достижений и заметного прогресса.
Несмотря на уязвимые и сложные условия современного мира и негативное воздействие внешних факторов, в 2025 году мы добились ряда весомых достижений и показателей, как во внутренней, так и во внешней политике.
Эти достижения и успехи были подробно проанализированы и рассмотрены несколько дней назад в Послании Главы государства.
Благодаря миру и спокойствию, полной политической стабильности, национальному единству и самоотверженному труду благородного народа страны было обеспечено устойчивое развитие национальной экономики.
В 2025 году важные программы и планы, принятые в рамках национальных стратегических целей, последовательно реализовывались, придали серьезный импульс развитию экономической и социальной сфер страны, мы значительно приблизились к поставленным целям.
Выборы нового созыва Маджлиси намояндагон, местных маджлисов и Маджлиси милли Маджлиси Оли, прошедшие при активном участии избирателей – славного народа Таджикистана, стали важным политическим событием уходящего года.
Это значимое политическое мероприятие способствовало развитию внутренней политики страны и стало причиной дальнейшего укрепления авторитета таджикского государства на международной арене как демократического, правового и светского государства.
Народ страны, в том числе предприниматели и щедрые лица, искренне и самоотверженно трудились, придавая созидательной и строительной деятельности беспрецедентный размах, и возвели тысячи производственных и социальных объектов, включая цеха и промышленные предприятия, дороги и мосты, детские сады и школы, а также медицинские и обслуживающие учреждения.
В эти праздничные дни выражаю искреннюю благодарность и признательность всем патриотичным и достойным гражданам страны, предпринимателям и всем тем, кто внес вклад в процесс созидания и благоустройства земли предков.
Также хотел бы отметить, что в целях дальнейшего укрепления национальной идентичности, воспитания патриотизма, самосознания и национального самопознания народа, прежде всего подрастающего поколения и молодежи, было издано бессмертное произведение Абулкосима Фирдавси "Шахнаме" и доставлено каждой семье страны.
"Шахнаме" является вечным источником ценностей, формирующих национальную идентичность, а также патриотических и независимостных идей таджикского народа, я убежден, что оно придаст серьезный импульс укреплению национального самосознания всех слоев нашего общества.
Для нас первостепенное значение имеют укрепление национальной идентичности и национального самосознания, патриотизма и любви к Родине, а также защита независимости и свободы.
Потому что в условиях глобализации сложилась ситуация, которая ставит под угрозу национальные ценности.
Именно по этой причине мы объявили 2026 год "Годом расширения благоустройства и созидания, укрепления национального самосознания и самопознания".
Уходящий год стал для нас успешным и памятным также с точки зрения поддержки международных инициатив нашей страны.
В дополнение к инициативам предыдущих лет, в текущем году Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций были приняты несколько предложений Таджикистана, только 12 декабря две его инициативы были одобрены путем принятия соответствующих резолюций.
Дорогие соотечественники!
В эти праздничные минуты хочу с гордостью и чувством глубокого удовлетворения заявить, что все успехи, достигнутые нами на сегодняшний день, прежде всего, являются результатом независимости и свободы, мира и спокойствия, а также национального единства.
Также искренне отмечаю, что к таким спокойным и благополучным дням, достижениям и успехам мы пришли именно благодаря патриотической решимости и усилиям жителей страны, а также их поддержке проводимой государством и Правительством страны политики.
Наступающий год является исключительно важным, как в политическом, так и в социально-экономическом плане – это год 35-летия Государственной независимости нашего дорогого Таджикистана, в честь этого великого юбилея нам предстоит осуществить масштабные и значимые дела.
В этой связи обращаюсь с призывом к каждому человеку, обладающему честью и достоинством, ко всему трудолюбивому народу страны приложить еще больше усилий для дальнейшего благоустройства и украшения нашей любимой Родины, поступательного развития нашего суверенного государства, то есть во имя укрепления государственности и созидания Отечества, а также для дальнейшего улучшения условий жизни каждой семьи страны.
Наши дорогие соотечественники хорошо осведомлены о нестабильных и насыщенных событиями процессах, происходящих сегодня в мире.
Эти процессы служат предостережением каждому патриотично настроенному гражданину, честному и ответственному, сознательному человеку, а также всему народу страны, о необходимости направить все свои силы и усилия на защиту независимости и свободы, укрепление мира и спокойствия, политической стабильности, национального единства, а также развитие и процветание суверенного таджикского государства.
В условиях беспрецедентного развития науки, техники и технологий мы должны уделять первостепенное внимание воспитанию детей - поколений, являющихся будущим нации и Родины, создать для них наилучшие условия для получения образования.
Мы должны создавать как можно больше производственных цехов и предприятий, обеспечивать наших соотечественников рабочими местами.
Уверен, что в этом направлении и впредь будут активно вносить вклад отечественные предприниматели и инвесторы, обладающие честью и достоинством.
С полной уверенностью заявляю, что все мы, от мала до велика, граждане раеподобного Таджикистана, сплоченно и в единстве сделаем нашу Родину предков еще более благоустроенной и процветающей, будем продвигать наше суверенное государство, еще больше укреплять его авторитет и репутацию на международной арене.
С такими добрыми намерениями еще раз искренне поздравляю весь славный народ Таджикистана и наших соотечественников, проживающих за рубежом, с наступлением Нового 2026 года и желаю каждой семье страны, прежде всего, крепкого здоровья и счастья, изобилия и благополучия, а нашему любимому Таджикистану - еще большего развития и процветания.
С Новым 2026 годом, дорогие соотечественники!