Поздравительное послание Эмомали Рахмона по случаю наступления Нового 2026 года
20:42 31.12.2025

Поздравительное послание по случаю наступления Нового 2026 года

31.12.2025
город Душанбе

Дорогие соотечественники!

Искренне поздравляю всех вас, а также наших соотечественников, проживающих за рубежом, с наступающим Новым 2026 годом.



Каждой семье благородного и славного народа нашей страны желаю крепкого здоровья, благополучия и мирной, спокойной жизни.

Уходящий год стал для нашего любимого Таджикистана еще одним успешным и историческим годом, годом значимых достижений и заметного прогресса.

Несмотря на уязвимые и сложные условия современного мира и негативное воздействие внешних факторов, в 2025 году мы добились ряда весомых достижений и показателей, как во внутренней, так и во внешней политике.

Эти достижения и успехи были подробно проанализированы и рассмотрены несколько дней назад в Послании Главы государства.

Благодаря миру и спокойствию, полной политической стабильности, национальному единству и самоотверженному труду благородного народа страны было обеспечено устойчивое развитие национальной экономики.

В 2025 году важные программы и планы, принятые в рамках национальных стратегических целей, последовательно реализовывались, придали серьезный импульс развитию экономической и социальной сфер страны, мы значительно приблизились к поставленным целям.

Выборы нового созыва Маджлиси намояндагон, местных маджлисов и Маджлиси милли Маджлиси Оли, прошедшие при активном участии избирателей – славного народа Таджикистана, стали важным политическим событием уходящего года.

Это значимое политическое мероприятие способствовало развитию внутренней политики страны и стало причиной дальнейшего укрепления авторитета таджикского государства на международной арене как демократического, правового и светского государства.

Народ страны, в том числе предприниматели и щедрые лица, искренне и самоотверженно трудились, придавая созидательной и строительной деятельности беспрецедентный размах, и возвели тысячи производственных и социальных объектов, включая цеха и промышленные предприятия, дороги и мосты, детские сады и школы, а также медицинские и обслуживающие учреждения.

В эти праздничные дни выражаю искреннюю благодарность и признательность всем патриотичным и достойным гражданам страны, предпринимателям и всем тем, кто внес вклад в процесс созидания и благоустройства земли предков.

Также хотел бы отметить, что в целях дальнейшего укрепления национальной идентичности, воспитания патриотизма, самосознания и национального самопознания народа, прежде всего подрастающего поколения и молодежи, было издано бессмертное произведение Абулкосима Фирдавси "Шахнаме" и доставлено каждой семье страны.

"Шахнаме" является вечным источником ценностей, формирующих национальную идентичность, а также патриотических и независимостных идей таджикского народа, я убежден, что оно придаст серьезный импульс укреплению национального самосознания всех слоев нашего общества.

Для нас первостепенное значение имеют укрепление национальной идентичности и национального самосознания, патриотизма и любви к Родине, а также защита независимости и свободы.

Потому что в условиях глобализации сложилась ситуация, которая ставит под угрозу национальные ценности.

Именно по этой причине мы объявили 2026 год "Годом расширения благоустройства и созидания, укрепления национального самосознания и самопознания".

Уходящий год стал для нас успешным и памятным также с точки зрения поддержки международных инициатив нашей страны.

В дополнение к инициативам предыдущих лет, в текущем году Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций были приняты несколько предложений Таджикистана, только 12 декабря две его инициативы были одобрены путем принятия соответствующих резолюций.

Дорогие соотечественники!

В эти праздничные минуты хочу с гордостью и чувством глубокого удовлетворения заявить, что все успехи, достигнутые нами на сегодняшний день, прежде всего, являются результатом независимости и свободы, мира и спокойствия, а также национального единства.

Также искренне отмечаю, что к таким спокойным и благополучным дням, достижениям и успехам мы пришли именно благодаря патриотической решимости и усилиям жителей страны, а также их поддержке проводимой государством и Правительством страны политики.

Наступающий год является исключительно важным, как в политическом, так и в социально-экономическом плане – это год 35-летия Государственной независимости нашего дорогого Таджикистана, в честь этого великого юбилея нам предстоит осуществить масштабные и значимые дела.

В этой связи обращаюсь с призывом к каждому человеку, обладающему честью и достоинством, ко всему трудолюбивому народу страны приложить еще больше усилий для дальнейшего благоустройства и украшения нашей любимой Родины, поступательного развития нашего суверенного государства, то есть во имя укрепления государственности и созидания Отечества, а также для дальнейшего улучшения условий жизни каждой семьи страны.

Наши дорогие соотечественники хорошо осведомлены о нестабильных и насыщенных событиями процессах, происходящих сегодня в мире.

Эти процессы служат предостережением каждому патриотично настроенному гражданину, честному и ответственному, сознательному человеку, а также всему народу страны, о необходимости направить все свои силы и усилия на защиту независимости и свободы, укрепление мира и спокойствия, политической стабильности, национального единства, а также развитие и процветание суверенного таджикского государства.

В условиях беспрецедентного развития науки, техники и технологий мы должны уделять первостепенное внимание воспитанию детей - поколений, являющихся будущим нации и Родины, создать для них наилучшие условия для получения образования.

Мы должны создавать как можно больше производственных цехов и предприятий, обеспечивать наших соотечественников рабочими местами.

Уверен, что в этом направлении и впредь будут активно вносить вклад отечественные предприниматели и инвесторы, обладающие честью и достоинством.

С полной уверенностью заявляю, что все мы, от мала до велика, граждане раеподобного Таджикистана, сплоченно и в единстве сделаем нашу Родину предков еще более благоустроенной и процветающей, будем продвигать наше суверенное государство, еще больше укреплять его авторитет и репутацию на международной арене.

С такими добрыми намерениями еще раз искренне поздравляю весь славный народ Таджикистана и наших соотечественников, проживающих за рубежом, с наступлением Нового 2026 года и желаю каждой семье страны, прежде всего, крепкого здоровья и счастья, изобилия и благополучия, а нашему любимому Таджикистану - еще большего развития и процветания.

С Новым 2026 годом, дорогие соотечественники!

Источник - President.tj
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1767202920


