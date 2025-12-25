Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Новым годом

21:08 31.12.2025

Основное из праздничного обращения президента:



▪️2025 год запомнился как минимум тем, что мы укрепили территориальную целостность государства. Решение вопросов границ - надежная гарантия безопасности и независимости республики и ключевой фактор стабильности



▪️Раньше мы ждали, когда в страну придут инвесторы, а сейчас достигли уровня, когда можем выбирать из их предложений. Заинтересованность инвесторов в крупных проектах - прямое доказательство этому



▪️В минувшем году авторитет Кыргызстана на международной арене возрос еще больше



▪️Честные выборы в парламент - показатель стабильности в стране



▪️Кыргызстан вошел в тройку стран мира по темпам реального роста ВВП. Результаты показывают, что республика последовательно движется по пути устойчивого развития



"Пусть новый год принесет каждой семье мир и благополучие, а нашей стране - дальнейшее развитие, стабильность и новые достижения", - сказал Жапаров.



