|Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Новым годом
21:08 31.12.2025
Основное из праздничного обращения президента:
▪️2025 год запомнился как минимум тем, что мы укрепили территориальную целостность государства. Решение вопросов границ - надежная гарантия безопасности и независимости республики и ключевой фактор стабильности
▪️Раньше мы ждали, когда в страну придут инвесторы, а сейчас достигли уровня, когда можем выбирать из их предложений. Заинтересованность инвесторов в крупных проектах - прямое доказательство этому
▪️В минувшем году авторитет Кыргызстана на международной арене возрос еще больше
▪️Честные выборы в парламент - показатель стабильности в стране
▪️Кыргызстан вошел в тройку стран мира по темпам реального роста ВВП. Результаты показывают, что республика последовательно движется по пути устойчивого развития
"Пусть новый год принесет каждой семье мир и благополучие, а нашей стране - дальнейшее развитие, стабильность и новые достижения", - сказал Жапаров.