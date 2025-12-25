 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Среда, 31.12.2025
Поздравление Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
22:08 31.12.2025

Поздравление Касым-Жомарта Токаева с Новым годом

Президент: "2025 год стал для Казахстана годом созидания"

Дорогие соотечественники!

Через несколько минут мы встретим Новый год и откроем еще одну страницу в летописи нашей страны.



Наш народ всегда с особым воодушевлением ждет этот праздник. В эти мгновения каждый загадывает свои сокровенные желания, вспоминает самые яркие события уходящего года, строит планы и с надеждой смотрит в будущее.

2025 год стал для Казахстана годом созидания. Страна вышла на магистральный путь развития. Несмотря на сложную ситуацию в мире, наша экономика демонстрирует хороший рост. Валовой внутренний продукт увеличился на 6 процентов, объем золотовалютных резервов превысил 62 миллиарда долларов.

Благодаря привлечению масштабных инвестиций мы реализовали ряд крупных проектов. В частности, была запущена вторая линия железной дороги Достык – Мойынты. Это самая крупная железнодорожная магистраль, построенная за годы Независимости.

Наряду с этим осуществляется строительство и ремонт 13 тысяч километров автомобильных дорог, что позволит значительно укрепить транзитный потенциал Казахстана.

Наши аграрии второй год подряд собирают богатый урожай, заполняя зерном закрома Родины. Мы уделяем приоритетное внимание развитию сельских территорий и агропромышленного комплекса. Фермерам была оказана беспрецедентная финансовая поддержка в размере 1 триллиона тенге.

В уходящем году в строй было введено более 19 миллионов квадратных метров жилья, в результате тысячи семей обрели собственные квартиры.

Большая работа проделана в социальной сфере. Возведено свыше 100 школ и порядка 200 объектов здравоохранения. В стране открылись филиалы ведущих университетов мира.

Особое внимание уделяется защите прав человека. В обществе укореняется принцип "Закон и Порядок", что способствует повышению уровня правосознания граждан.

***

Касым-Жомарт Токаев: "Как прогрессивная нация мы смотрим далеко вперед"

Все эти и другие достижения стали возможны благодаря упорному труду нашего народа.

Многие соотечественники покорили новые высоты в образовании, науке, культуре. Тем самым они внесли серьезный вклад в укрепление нашего образа как интеллектуальной и сильной духом нации.

Учащиеся успешно выступали на международных олимпиадах и конкурсах. В честь побед наших спортсменов не раз поднимался над мировыми аренами наш небесно-голубой флаг.

В уходящий год, прошедший под знаком Года рабочих профессий, особые почести были оказаны людям труда. Это начинание получит свое продолжение и в дальнейшем.

Государство всесторонне поддерживало учителей и врачей. И такая политика носит долгосрочный стратегический характер. Большое внимание также было уделено поддержке деятелей культуры и науки.

Несомненно, нацию, которая ценит честный труд, ждет светлое будущее. Именно патриотичные граждане, являющиеся подлинными профессионалами своего дела, идут в авангарде прогресса нашей страны.

Таким образом, мы достойно завершаем первую четверть XXI века, закрепив за Казахстаном лидирующие позиции по социально-экономическим показателям в нашем политико-географическом регионе.

Общими усилиями мы строим Справедливый, Безопасный, Сильный, Чистый, Передовой Казахстан.

Мы стоим на пороге Года лошади. Это животное занимает особое место в жизни нашего народа. Согласно поверьям, Год лошади считается благоприятным. Мы возлагаем большие надежды на 2026 год. Как прогрессивная нация мы смотрим далеко вперед. Перед нами стоят высокие цели, и у нас есть конкретные планы, как их достичь.

***

2026 год объявлен Годом цифровизации и искусственного интеллекта

2026 год откроет новый этап модернизации Казахстана. Важное значение для благополучного будущего нашей страны будет иметь предстоящая конституционная реформа. Уверен, граждане поддержат эту реформу, которая ускорит движение Казахстана по пути развития и прогресса.

Будем работать над укреплением энергетического потенциала, решением вопросов агропромышленного комплекса, водного хозяйства, развития транспорта и логистики, жилищно-коммунальной инфраструктуры.

И, конечно, в фокусе внимания государства будет находиться малый и средний бизнес.

Во всех регионах откроются новые предприятия, будут ремонтироваться дороги, строиться жилые дома, школы, медицинские, спортивные и культурные объекты.

В Послании я заявил о необходимости превращения Казахстана в цифровое государство. Мною принято решение объявить следующий год Годом цифровизации и искусственного интеллекта. Внедрение передовых технологий позволит усилить потенциал страны во всех сферах.

Наша обязанность – в практическом плане проявлять заботу о подрастающем поколении. Совсем скоро в рамках моей инициативы "Нацфонд – детям" на счет каждого ребенка уже в третий раз поступят финансовые средства.

Государство продолжит выполнять свои социальные обязательства. Как это было и ранее, особое внимание уделим образованию и здравоохранению.

***

Глава государства: "Мы должны упорно трудиться, чтобы в 2026 году наша страна достигла новых успехов на благо народа"

Нашим неизменным приоритетом останется реализация общенационального проекта "Таза Қазақстан". Мы должны сделать наши города и села чистыми, зелеными, комфортными.

Это станет наилучшим вкладом в развитие страны в год 35-летия Независимости. Мы отметим эту историческую веху реальными делами.

Незыблемая основа наших достижений – это стабильность, согласие общества в духе концепции "Единство в многообразии".

Государство и далее будет проводить конструктивную, сбалансированную внешнюю политику в строгом соответствии с международным правом и национальными интересами.

По предложению Казахстана 2026 год объявлен ООН Международным годом добровольцев. Мировое волонтерское движение олицетворяет такие незыблемые человеческие ценности, как солидарность и доброта. Эти благородные качества свойственны и нашему народу.

Наступающий год, несомненно, станет годом важных перемен. Насколько они будут успешными, зависит, прежде всего, от нас самих.

Мы должны упорно трудиться, чтобы в 2026 году наша страна достигла новых успехов на благо народа.

***

Президент поблагодарил соотечественников, встречающих Новый год на рабочих местах

Дорогие друзья!

Многие наши соотечественники в эти минуты встречают Новый год на рабочих местах. Это наглядно демонстрирует вашу преданность своему делу и ответственность перед обществом.

Я высоко ценю ваш самоотверженный труд. Примите мои особые поздравления. Хочу выразить огромную благодарность всем гражданам, которые вносят свою лепту в процветание нашей страны.

Действительно, нет большего счастья, чем беззаветное служение Родине. Казахская мудрость гласит: "Ынтымақ бар жерде – ырыс бар" ("Там, где есть единство, будет и благополучие"). Поэтому мы должны беречь наше единство и дальше развивать наш Казахстан.

***

Глава государства: "Вы живете в эпоху совершенно новых явлений и огромных возможностей"

В эти особенные мгновения хочу отдельно обратиться к молодежи и детям.

Вы живете в эпоху совершенно новых явлений и огромных возможностей. Каждый из вас, прежде всего, должен верить в себя, в свои силы и способности.

Всегда будут актуальными слова великого Абая: "Өзіңе сен, өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақтап" ("Верь самому себе, спасут тебя труды и ум – отныне и навек"). Будьте энергичными, компетентными, трудолюбивыми, дисциплинированными, предприимчивыми! Желаю вам светлого будущего и покорения самых высоких вершин!

Всем соотечественникам желаю крепкого здоровья, благополучия и успехов!

Пусть у нас всегда будут только мир и согласие! Пусть каждый дом будет наполнен счастьем! Пусть всегда высоко реет наш небесно-голубой флаг! Пусть процветает наша Родина – Республика Казахстан!

С Новым годом!

Источник - Akorda.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1767208080


