Поздравление Касым-Жомарта Токаева с Новым годом

22:08 31.12.2025

Поздравление Касым-Жомарта Токаева с Новым годом



Президент: "2025 год стал для Казахстана годом созидания"



Дорогие соотечественники!



Через несколько минут мы встретим Новый год и откроем еще одну страницу в летописи нашей страны.



