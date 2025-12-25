|Шавкат Мирзиеев поздравил узбекистанцев с Новым 2026 годом
22:21 31.12.2025
Шавкат Мирзиеев поздравил узбекистанцев с Новым 2026 годом
1 января 2026
Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев выступил с новогодним обращением к народу страны, поздравив соотечественников с наступающим 2026 годом и обозначив ключевые итоги уходящего года, а также приоритеты развития на будущее.
Глава государства отметил, что 2025 год стал периодом крупных преобразований и значимых достижений, укрепивших уверенность общества в завтрашнем дне. Несмотря на сложную международную обстановку, Узбекистану удалось выполнить все намеченные цели и выйти на новые экономические рубежи. Впервые в истории объем валового внутреннего продукта страны превысил 145 миллиардов долларов, что позволило республике закрепиться в группе стран со средним уровнем дохода.
Президент подчеркнул, что экономический рост находит прямое отражение в повседневной жизни граждан: растут доходы семей, меняется облик махаллей, укрепляется вера молодежи в собственное будущее. По его словам, уходящий год принес многим семьям радость новоселья, развитие бизнеса, повышение благосостояния, а также успехи детей в науке, культуре и спорте.
Отдельно было отмечено, что именно эти позитивные изменения наполняют общество энергией и уверенностью для достижения новых целей в 2026 году.
В своем обращении Шавкат Мирзиеев заявил, что в новом году государство продолжит мобилизовывать все возможности для обеспечения достойной, благополучной и здоровой жизни каждой семьи. Приоритетами останутся качественное образование для молодежи, освоение профессий будущего и создание условий для регулярных занятий спортом.
Президент напомнил, что 2026 год в Узбекистане объявлен Годом развития махалли и всего общества. В рамках этого курса планируется масштабное обновление инфраструктуры тысяч махаллей, формирование их современного облика в духе Нового Узбекистана. Экономика страны, по его словам, будет поэтапно переводиться на модель технологического и инновационного роста, при этом особое внимание будет уделяться повышению доходов и покупательной способности населения.
Глава государства также подчеркнул, что в новом году будет расширена поддержка социально уязвимых слоев населения, ветеранов, женщин и молодежи. Продолжатся системные меры по улучшению экологической ситуации, развитию зеленой энергетики и рациональному использованию водных ресурсов.
Президент выразил уверенность, что председатели и активисты махаллей, представители интеллигенции, предприниматели, молодежь и все граждане страны внесут достойный вклад в реализацию намеченных задач.
Завершая обращение, Шавкат Мирзиеев пожелал, чтобы в 2026 году сбылись все добрые надежды и устремления граждан, чтобы каждая семья обрела здоровье, счастье и благополучие, а Узбекистан продолжил путь устойчивого развития в условиях мира и спокойствия.
Президент также выразил надежду на божье благословение для страны и ее народа, пожелав соотечественникам успехов и процветания в новом году.