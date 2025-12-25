Шавкат Мирзиеев поздравил узбекистанцев с Новым 2026 годом

22:21 31.12.2025

1 января 2026



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев выступил с новогодним обращением к народу страны, поздравив соотечественников с наступающим 2026 годом и обозначив ключевые итоги уходящего года, а также приоритеты развития на будущее.



Глава государства отметил, что 2025 год стал периодом крупных преобразований и значимых достижений, укрепивших уверенность общества в завтрашнем дне. Несмотря на сложную международную обстановку, Узбекистану удалось выполнить все намеченные цели и выйти на новые экономические рубежи. Впервые в истории объем валового внутреннего продукта страны превысил 145 миллиардов долларов, что позволило республике закрепиться в группе стран со средним уровнем дохода.



