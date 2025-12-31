Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом

00:10 01.01.2026

Новогоднее обращение к гражданам России



31 декабря 2025 года 23:55

Москва, Кремль



В.Путин: Уважаемые граждане России! Дорогие друзья!



В эти минуты перед наступлением Нового года мы все ощущаем течение времени. Перед нами – будущее, и каким оно будет, во многом зависит от нас.



