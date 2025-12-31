|Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом
00:10 01.01.2026
Новогоднее обращение к гражданам России
31 декабря 2025 года 23:55
Москва, Кремль
В.Путин: Уважаемые граждане России! Дорогие друзья!
В эти минуты перед наступлением Нового года мы все ощущаем течение времени. Перед нами – будущее, и каким оно будет, во многом зависит от нас.
Мы рассчитываем на свои силы, на тех, кто рядом, кто нам близок и дорог, и всегда сами готовы подставить плечо. Такая взаимная поддержка дает нам уверенность в том, что все задуманное, наши надежды и планы обязательно исполнятся.
Конечно, у каждого из нас они свои, личные, особенные, по-своему неповторимые. Но они неотделимы от судьбы нашей Родины, от искреннего стремления принести ей пользу.
Ведь мы вместе, народ России. Труд, успехи и достижения каждого из нас слагают новые главы ее тысячелетней истории, а прочность нашего единства определяет суверенитет и безопасность Отечества, его развитие, его будущее.
Новый год – это прежде всего вера в лучшее, в добро и удачу. Неповторимый и волшебный праздник, когда сердца открываются для любви, дружбы и милосердия, для чуткости и великодушия.
Мы стремимся порадовать, согреть своим вниманием тех, кто нуждается в участии и заботе, и, конечно, словом и делом поддержать наших героев – участников специальной военной операции.
Вы взяли на себя ответственность сражаться за родную землю, за правду и справедливость. Миллионы людей по всей России, уверяю вас, вместе с вами в эту новогоднюю ночь думают о вас, сопереживают, надеются на вас. Мы едины в искренней, беззаветной, преданной любви к России.
Поздравляю всех наших бойцов и командиров с наступающим Новым годом! Верим в вас и нашу победу.
Дорогие друзья!
Через несколько секунд мы услышим бой курантов, и Новый год вступит в свои права. Мы встречаем его вместе с самыми близкими: детьми, родителями, друзьями, боевыми товарищами. Даже те, кто сейчас далеко, – вы все равно рядом с нами.
Желаю всем здоровья и счастья, взаимопонимания и благополучия. И непременно любви, которая вдохновляет. Пусть наши традиции, вера, память соединяют все поколения, поддерживают нас всегда и во всем.
Мы вместе – одна большая семья, сильная и сплоченная, и потому будем и дальше работать и созидать, добиваться поставленных целей, идти только вперед ради наших детей и внуков, ради нашей великой России.
С Новым годом, дорогие друзья!
С Новым, 2026 годом!