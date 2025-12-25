 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 01.01.2026
01:00  Туркменские ученые предложили способ погасить горящий газовый кратер в Дарвазе
00:30  Новогоднее обращение Председателя КНР Си Цзиньпина в канун 2026 года
00:10  Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом
Среда, 31.12.2025
22:21  Шавкат Мирзиеев поздравил узбекистанцев с Новым 2026 годом
22:08  Поздравление Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
21:08  Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Новым годом
20:42  Поздравительное послание Эмомали Рахмона по случаю наступления Нового 2026 года
17:23  RS: Десять "украинских" моментов 2025 года, которые мы еще долго будем помнить
13:30  Таджикистан построил на границе c Афганистаном танкодром
13:00  Минобороны РФ показало схему украинской атаки на резиденцию Путина
11:25  Президент Киргизии подписал указ по дебюрократизации системы госуправления
01:25  Юань станет первой в мире цифровой валютой центрального банка, приносящей проценты
00:45  Podrobno.uz: Итоги 2025. Как уходящий год испытал Узбекистан на прочность
00:05  ВС РФ порвали оборону ВСУ севернее Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 30 декабря
Вторник, 30.12.2025
16:05  Сбросить бремя иллюзий! Подводя итоги 2025 года, - Сергей Кожемякин
10:33  Российскому природному газу в Центральной Азии альтернативы нет и не предвидится, - Дмитрий Нефедов
10:15  Минобороны РФ: Ракетный комплекс "Орешник" заступил на боевое дежурство в Белоруссии (видео)
10:00  Алмазбек Атамбаев лишен государственных наград Кыргызстана
09:37  О прогрессе в строительстве Рогунской ГЭС, - Камолидин Сирожидинов
02:16  Цифровой юань – как альтернатива системе СВИФТ, - Валентин Катасонов
01:50  Путин утвердил 19 апреля Днем памяти жертв геноцида советского народа
01:26  СП: Афганистанские моджахеды от голода бегут на север, Душанбе отстреливается, 201-я дивизия передергивает затвор
00:46  Военкор Коц: Россия может ответить Киеву оружием, какого мир еще не видел
00:05  ВС РФ начали операцию против Ореховского укрепрайона ВСУ. Трамп был шокирован попыткой атаки ВСУ на резиденцию Путина
Понедельник, 29.12.2025
20:21  Военные учения НОАК под названием "Совместные операции по пресечению попыток "независимости" Тайваня"
18:14  Набор умений для эры ИИ-ассистентов. Почему критического мышления больше недостаточно
17:05  ProFinance: Добыча нефти в Казахстане упала после атаки украинского беспилотника на крупный терминал
16:08  Центральная Азия - понятие достаточно веселое, - Данияр Ашимбаев
15:05  Результат встречи Трампа с Зеленским: договорились договариваться, - Дмитрий Шевченко
12:05  Президент Сердар Бердымухамедов утвердил девиз 2026 года – "Независимый нейтральный Туркменистан – родина целеустремленных крылатых скакунов"
07:02  Podrobno.uz: Как в Узбекистане создавали первый персональный компьютер Согдиана-1
06:43  Почему обостряется ситуация на границе Афганистана и Таджикистана, - Степан Никольский
05:32  "Ястребов" сокрушила мания величия: Россия адаптировалась, Европа - нет
00:17  Фонд Ибн Сины поддержал издание "Избранных трудов по этнографии туркмен" Г.И. Карпова
00:05  В Гуляйполе ВС РФ взяли батальонный КП ВСУ с документами и оборудованием, – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 28.12.2025
22:40  Латинская Америка в годы Второй мировой войны: о помощи малых стран Антигитлеровской коалиции
20:37  10 самых важных дат истории Уральска, - П.В.Густерин
19:02  Подтвержденные запасы золота Кыргызстана приближаются к 1 килотонне, - минприроды Медер Машиев
18:16  МОНЦАМЭ: Главные события 2025 года в Монголии
12:15  Саммиты в формате "С5+1" придали импульс консолидации стран Центральной Азии
06:43  Иран не откажется от права на мирный атом и намерен расширить сотрудничество с РФ
02:00  Трое иностранцев, прикуривших от узбекской купюры 2000 сумов, получили штраф по 24 тыс.юаней каждый
01:32  Станцию метро Калкаман в Алматы закончат строить к середине 2026 года
00:19  Русские волки порвали финских оленей: малые страны продают НАТО свою географию, - Александр Широкорад
Суббота, 27.12.2025
22:55  Ракета "Союз-2.1б" с космодрома Восточный выведет на орбиту 50 спутников, включая три иранских
16:20  Токио засылает гонцов в Москву с "роскошным подарком"
14:27  Известия: О причинах и последствиях обострения на таджикско-афганской границе
12:14  2026 год прогнозируется как период жесткой конкуренции в области искусственного интеллекта
06:39  Россия и Казахстан завершают подготовку комплекса Байтерек и готовят к старту "Союз 5"
03:20  БРИКС – ШОС – Глобальный Юг: связующая роль Нового банка развития
02:10  НГ: Центральная Азия меняет логистику и оказывается в тренде у мировых транспортных игроков
00:05  Русские войска овладели центром Гуляйполя, ВСУ начали покидать город – итоговая сводка Readovka за 26 декабря
Пятница, 26.12.2025
23:01  МИД Азербайджана: Непосредственные отношения с Центральной Азией имеют для нас первостепенное значение
21:14  Президент Шавкат Мирзиеева выступил с посланием к Олий Мажлису и народу Узбекистана
12:54  Президент Садыр Жапаров выступил с обращением на IV Народном Курултае
02:18  Вашингтон делает Астану ключевым партнером США в атомной энергетике
01:36  Акрамжон Неъматов: ЦА все чаще выступает как пространство возможностей
01:00  ГКНБ: "Талибан" проявляет повторяющуюся безответственность. Два таджикских пограничника погибли на границе с Афганистаном
00:50  Денежные власти ряда стран втягиваются в азартную игру с криптовалютами, - Валентин Катасонов
00:05  ВС РФ возобновили штурм Константиновки – итоговая сводка Readovka за 25 декабря
Четверг, 25.12.2025
20:29  Трамп, который смог: итоги 2025 года для США, - Александр Яковенко
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Новогоднее обращение Председателя КНР Си Цзиньпина в канун 2026 годаНовогоднее обращение Председателя КНР Си Цзиньпина в канун 2026 года
00:30 01.01.2026

Председатель КНР Си Цзиньпин в среду в Пекине выступает с новогодним обращением по случаю наступления 2026 года.

Пекин, 31 декабря /Синьхуа/ -- В канун 2026 года Председатель КНР Си Цзиньпин выступил с новогодним обращением, которое транслировалось по каналам Медиакорпорации Китая (CMG) и на базе интернет-медиа. Ниже приводится полный текст новогоднего обращения.

Товарищи, друзья, дамы и господа! Добрый вечер! Уходит старый год, новый приносит новые надежды и начинания. В этот чудесный момент из Пекина поздравляю всех вас с новым счастьем!

Уходящий 2025-й -- год завершения реализации 14-ой пятилетней программы. Минувшие 5 лет запоминаются упорным трудом и смелым созиданием. Несмотря на трудности и вызовы, все поставленные задачи выполнены на отлично, наметилось уверенное продвижение страны по пути китайской модернизации. Преодолевая очередной рубеж, объем экономики, как ожидается, достигнет 140 трлн юаней. Восхищают не только рекордная экономическая, технологическая, оборонная и в целом совокупная мощь нашей страны, но и красота "изумрудных вод и зеленых гор", что несомненно дает соотечественникам чувствовать себя счастливее и безопаснее. Годы эти были совсем не простыми, а успехи дались весьма нелегко. Благодаря миллионам неутомимых рук и горячих сердец Китай продолжает развиваться стремительно. Дань уважения отдаю каждому, кто трудится ради общей нашей Родины.

Этот год запоминается и тем, как торжественно праздновали 80-летие Победы китайского народа в Войне сопротивления японским захватчикам и Победы в Мировой антифашистской войне, был учрежден День памяти освобождения Тайваня от японской оккупации. Увековеченные славные победы побуждают сынов и дочерей Китая помнить историю, чтить память павших героев, беречь мир и открывать будущее, объединив величественные силы в великом возрождении китайской нации.

Мы сделали инновацию драйвером высококачественного развития. Глубоко интегрированы наука и техника с промышленностью. Инновационные заделы появляются как грибы после дождя. Развернулась серьезная конкуренция среди моделей искусственного интеллекта. Прорывное развитие получила самостоятельная разработка чипа, и Китай стал одним из лидеров по темпам роста инновационного потенциала. Зонд Тяньвэнь-2 отправился в далекий космос. Запущено строительство ГЭС в низовьях реки Ярлунг Цангпо. Первый авианосец, оснащенный электромагнитной катапультой, передан на боевое дежурство. Китайский человекоподобный робот обучился приемам кунг-фу. Беспилотники нарисовали сияющие узоры в ночном небе. Инновация не только порождает производительную силу нового качества, но и обогащает нашу жизнь, делая ее ярче и интереснее.

Душа наша питается блестящей китайской культурой. Набирают обороты тренды музейного бума, растет интерес к нематериальному культурному наследию, список всемирного наследия расширяется за счет китайских объектов. Сунь Укун и Нэчжа покоряют чуть не весь мир. Элементы традиционной одежды стали лидером моды для молодежи. Культурно-туристический рынок переживает настоящий ажиотаж. Городские и деревенские суперлиги пользуются широкой популярностью. Зимние виды спорта разжигают невероятный азарт. Гармоничное сочетание традиций и современности придает новое дыхание и блеск многовековой китайской культуре.

Вместе мы делаем жизнь лучше и лучше. Приняв участие в торжествах в Сицзане и Синьцзяне, воочию убедился, насколько мирно и гармонично живут люди разных национальностей от снежного нагорья до подножия Тяньшань, насколько они сплочены как зернышки граната. Преподнося белоснежный хадак, люди в самых зажигательных песнях и плясках выражают любовь к Родине и восхваление счастья. В вопросах жизни людей не бывает мелочей, нашему сердцу важна и близка каждая деталь. Итак, в течение года права и интересы работников, занятых в новых формах занятости, получили дополнительную защиту. Модернизация старых домов создает удобства для пожилых людей. Ежемесячное пособие для семьи с ребенком дополнительно увеличено на 300 юаней. Уют простых будней, смена времен года. Когда жизнь каждой семьи будет наполнена счастьем и благополучием, Отчизну нашу ждет самое лучшее будущее.

Мы с открытой душой обнимаем весь мир. Успешно проведены Тяньцзиньский саммит ШОС и Глобальный саммит женщин. Запущен особый таможенный режим Хайнаньского свободного торгового порта. В этом году Китай объявил о новом национально определяемом вкладе по реагированию на изменение климата. Вслед за "тремя Глобальными инициативами" я выдвинул Инициативу по глобальному управлению, которая призвана формировать более справедливую и рациональную систему глобального управления. Современный мир переживает турбулентность и потрясения, в отдельных регионах все еще бушует пламя войны. Китай решительно стоит на правильной стороне истории, готов объединить усилия со всеми странами в обеспечении мира и развития на планете во имя создания сообщества единой судьбы человечества.

Недавно я присутствовал на открытии Всекитайских спортивных игр, не могу не восхищаться взаимной поддержкой и согласованным развитием Гуандуна-Сянгана-Аомэня. Следует незыблемо претворять в жизнь курс "одна страна -- две системы", поддерживать усилия Сянгана и Аомэня в интеграции в грандиозный план государственного развития в интересах сохранения их долгосрочного процветания и стабильности. Соотечественники по обоим берегам Тайваньского пролива -- это кровные братья, а воссоединение Китая исторически неизбежно и помешать этому никому не удастся!

Сильному государству нужна сильная компартия. Проведение кампании по углубленному внедрению духа восьми установок ЦК КПК позволяет укреплять строгое внутрипартийное управление, уверенно вести антикоррупционную борьбу и революционное самопреобразование, благодаря чему поступательно улучшается стиль работы партии и правительства. Важно оставаться верными первоначальным устремлениям и упорно трудиться в ответ на вопрос "как избавиться от исторических циклов", продолжать усердную работу, достойную доверия народа и нашего времени.

С 2026-го года стартует 15-я пятилетка. Как гласит китайская мудрость: "Кто хочет успеха, тот должен продумать каждый шаг". Нужно ориентироваться на поставленные цели, с полной уверенностью и на основе всего уже достигнутого продвигать высококачественное развитие, углублять реформы и открытость по всем направлениям, способствовать достижению всеобщего благосостояния и открыть новую главу китайского чуда.

Когда зовет мечта, любая даль близка. Сквозь дали -- широким шагом. Пусть наступающий год привнесет в нашу жизнь лошадиную стремительность, энергичность и выносливость. Пусть каждый день для нас будет шагом к общей мечте, счастью и победе в великих начинаниях.

Новогоднее солнце скоро взойдет. Будем вместе желать родной нашей Родине процветания и благополучия. Пусть она купается в утренней заре! Желаю всем вам радости, успехов и исполнения всех желаний!

Источник - Синьхуа
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1767216600


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев встретился с юными параспортсменами-боччистами
- Развитие экономики и социальной сферы: одобрен План законопроектных работ Правительства на 2026 год
- Глава государства всегда подчеркивает приоритетность массового и профессионального спорта: в Правительстве рассмотрели ход подготовки к 25-м Зимним Олимпийским играм 2026 года
- Рабочая группа обсудила законодательные функции будущего однопалатного Парламента
- Вопросы продовольственной и энергетической безопасности рассмотрены на заседании МВК по экономической безопасности
- Кадровые перестановки
- АО "ForteBank" объявляет о завершении сделки по приобретению 100 % акций АО "Home Credit Bank" (ДБ АО "Forte Bank")
- Рабочий график главы государства
- Мажилис ратифицировал соглашения с Кыргызстаном по курортным объектам вблизи Иссык-Куля
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  