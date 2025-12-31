Туркменские ученые предложили способ погасить горящий газовый кратер в Дарвазе

01:00 01.01.2026

31.12.25



Туркменские ученые предложили новый способ потушить горящий более 60 лет газовый кратер в поселке Дарваза в Центральных Каракумах. Специалисты Научно-исследовательского института природного газа Государственного концерна "Туркменгаз" разработали метод ликвидации неконтролируемого горения кратера Дарваза, где природный газ выходит на поверхность и горит с 1963 года. Решение основано на бурении новой скважины и перенаправлении газовых потоков.



