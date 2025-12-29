 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Четверг, 01.01.2026
14:04  НГ: Золото Памира под прицелом афганских диверсантов
13:54  Baijiahao: Запад боится Россию из-за ее мощного культурного ядра
01:00  Туркменские ученые предложили способ погасить горящий газовый кратер в Дарвазе
00:30  Новогоднее обращение Председателя КНР Си Цзиньпина в канун 2026 года
00:10  Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом
Среда, 31.12.2025
22:21  Шавкат Мирзиеев поздравил узбекистанцев с Новым 2026 годом
22:08  Поздравление Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
21:08  Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Новым годом
20:42  Поздравительное послание Эмомали Рахмона по случаю наступления Нового 2026 года
17:23  RS: Десять "украинских" моментов 2025 года, которые мы еще долго будем помнить
13:30  Таджикистан построил на границе c Афганистаном танкодром
13:00  Минобороны РФ показало схему украинской атаки на резиденцию Путина
11:25  Президент Киргизии подписал указ по дебюрократизации системы госуправления
01:25  Юань станет первой в мире цифровой валютой центрального банка, приносящей проценты
00:45  Podrobno.uz: Итоги 2025. Как уходящий год испытал Узбекистан на прочность
00:05  ВС РФ порвали оборону ВСУ севернее Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 30 декабря
Вторник, 30.12.2025
16:05  Сбросить бремя иллюзий! Подводя итоги 2025 года, - Сергей Кожемякин
10:33  Российскому природному газу в Центральной Азии альтернативы нет и не предвидится, - Дмитрий Нефедов
10:15  Минобороны РФ: Ракетный комплекс "Орешник" заступил на боевое дежурство в Белоруссии (видео)
10:00  Алмазбек Атамбаев лишен государственных наград Кыргызстана
09:37  О прогрессе в строительстве Рогунской ГЭС, - Камолидин Сирожидинов
02:16  Цифровой юань – как альтернатива системе СВИФТ, - Валентин Катасонов
01:50  Путин утвердил 19 апреля Днем памяти жертв геноцида советского народа
01:26  СП: Афганистанские моджахеды от голода бегут на север, Душанбе отстреливается, 201-я дивизия передергивает затвор
00:46  Военкор Коц: Россия может ответить Киеву оружием, какого мир еще не видел
00:05  ВС РФ начали операцию против Ореховского укрепрайона ВСУ. Трамп был шокирован попыткой атаки ВСУ на резиденцию Путина
Понедельник, 29.12.2025
20:21  Военные учения НОАК под названием "Совместные операции по пресечению попыток "независимости" Тайваня"
18:14  Набор умений для эры ИИ-ассистентов. Почему критического мышления больше недостаточно
17:05  ProFinance: Добыча нефти в Казахстане упала после атаки украинского беспилотника на крупный терминал
16:08  Центральная Азия - понятие достаточно веселое, - Данияр Ашимбаев
15:05  Результат встречи Трампа с Зеленским: договорились договариваться, - Дмитрий Шевченко
12:05  Президент Сердар Бердымухамедов утвердил девиз 2026 года – "Независимый нейтральный Туркменистан – родина целеустремленных крылатых скакунов"
07:02  Podrobno.uz: Как в Узбекистане создавали первый персональный компьютер Согдиана-1
06:43  Почему обостряется ситуация на границе Афганистана и Таджикистана, - Степан Никольский
05:32  "Ястребов" сокрушила мания величия: Россия адаптировалась, Европа - нет
00:17  Фонд Ибн Сины поддержал издание "Избранных трудов по этнографии туркмен" Г.И. Карпова
00:05  В Гуляйполе ВС РФ взяли батальонный КП ВСУ с документами и оборудованием, – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 28.12.2025
22:40  Латинская Америка в годы Второй мировой войны: о помощи малых стран Антигитлеровской коалиции
20:37  10 самых важных дат истории Уральска, - П.В.Густерин
19:02  Подтвержденные запасы золота Кыргызстана приближаются к 1 килотонне, - минприроды Медер Машиев
18:16  МОНЦАМЭ: Главные события 2025 года в Монголии
12:15  Саммиты в формате "С5+1" придали импульс консолидации стран Центральной Азии
06:43  Иран не откажется от права на мирный атом и намерен расширить сотрудничество с РФ
02:00  Трое иностранцев, прикуривших от узбекской купюры 2000 сумов, получили штраф по 24 тыс.юаней каждый
01:32  Станцию метро Калкаман в Алматы закончат строить к середине 2026 года
00:19  Русские волки порвали финских оленей: малые страны продают НАТО свою географию, - Александр Широкорад
Суббота, 27.12.2025
22:55  Ракета "Союз-2.1б" с космодрома Восточный выведет на орбиту 50 спутников, включая три иранских
16:20  Токио засылает гонцов в Москву с "роскошным подарком"
14:27  Известия: О причинах и последствиях обострения на таджикско-афганской границе
12:14  2026 год прогнозируется как период жесткой конкуренции в области искусственного интеллекта
06:39  Россия и Казахстан завершают подготовку комплекса Байтерек и готовят к старту "Союз 5"
03:20  БРИКС – ШОС – Глобальный Юг: связующая роль Нового банка развития
02:10  НГ: Центральная Азия меняет логистику и оказывается в тренде у мировых транспортных игроков
00:05  Русские войска овладели центром Гуляйполя, ВСУ начали покидать город – итоговая сводка Readovka за 26 декабря
Пятница, 26.12.2025
23:01  МИД Азербайджана: Непосредственные отношения с Центральной Азией имеют для нас первостепенное значение
21:14  Президент Шавкат Мирзиеева выступил с посланием к Олий Мажлису и народу Узбекистана
12:54  Президент Садыр Жапаров выступил с обращением на IV Народном Курултае
02:18  Вашингтон делает Астану ключевым партнером США в атомной энергетике
01:36  Акрамжон Неъматов: ЦА все чаще выступает как пространство возможностей
01:00  ГКНБ: "Талибан" проявляет повторяющуюся безответственность. Два таджикских пограничника погибли на границе с Афганистаном
00:50  Денежные власти ряда стран втягиваются в азартную игру с криптовалютами, - Валентин Катасонов
НГ: Золото Памира под прицелом афганских диверсантов
14:04 01.01.2026

Золото Памира под прицелом афганских диверсантов

Главы МИД Таджикистана и Афганистана обсудили критическую ситуацию на границе

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
29.12.2025

Трагический инцидент на таджикско-афганской границе, унесший жизни пограничников и китайских старателей на Памире, стал темой экстренных переговоров глав МИД двух стран Амирхана Муттаки и Сироджиддина Мухриддина. Пока Муттаки заверяет Душанбе в тщательном расследовании вооруженного прорыва, Таджикистан переходит к решительному укреплению южных рубежей.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон лично ввел в строй четыре новые пограничные заставы и специализированный полигон, усиливая обороноспособность страны перед лицом новых вызовов.Глава МИД в правительстве "Талибана" Амирхан Муттаки в общении с местными СМИ подтвердил факт телефонного разговора со своим таджикским коллегой Сироджиддином Мухриддином.

Данная экстренная мера была вызвана критическим обострением ситуации на границе: всего за последний месяц территория Таджикистана подверглась нападениям трижды.

Наиболее резонансными стали ноябрьские атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), осуществленные с интервалом в несколько дней в Хатлонской области и в Дарвазском районе Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана. В результате этих обстрелов в общей сложности погибли пять граждан КНР, еще пятеро получили ранения. Все они были сотрудники золотодобывающей компании "Шохин СМ".

Череда инцидентов продолжилась в ночь на 24 декабря, в районе Шамсуддин-Шохин три человека пересекли афгано-таджикскую границу и укрылись на территории Таджикистана. Утром местонахождение нарушителей было установлено, однако на законное требование таджикских пограничников о сдаче боевики ответили ожесточенным вооруженным сопротивлением. По информации пресс-центра Пограничных войск ГКНБ Таджикистана, целью диверсантов была подготовка вооруженного нападения на одну из пограничных застав. В ходе завязавшегося боестолкновения были ликвидированы трое нападавших, со стороны сил безопасности Таджикистана погибли двое силовиков.

На этом фоне официальный Душанбе занял жесткую позицию, обвинив правящие круги в Кабуле в "серьезной и неоднократной безответственности", а также в систематическом невыполнении международных обязательств и обещаний. Таджикская сторона настаивает не только на официальных извинениях со стороны "Талибана", но и на принятии реальных мер по пресечению вылазок вооруженных групп с афганской территории.

В свою очередь, Амирхан Муттаки объявил о начале масштабного расследования инцидентов, подчеркнув готовность талибов к сотрудничеству для предотвращения подобных угроз в будущем. По мнению министра, за провокациями стоят некие "злонамеренные круги", стремящиеся дестабилизировать ситуацию и разрушить отношения между странами. "Мы находимся на связи с министром иностранных дел Таджикистана и ведем совместную работу, чтобы исключить повторение таких негативных событий", – резюмировал Муттаки, отметив, что обеспечение безопасности в Бадахшане, как и в других регионах страны, является приоритетной задачей правительства "Талибана".

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон после обстрела границы провел 1 декабря экстренное совещание Совбеза, потребовав от силовиков усилить охрану и принять меры для предотвращения повторения инцидентов. Глава государства также поручил установить новые системы наблюдения и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), предназначенных для противодействия БПЛА.

На минувшей неделе Эмомали Рахмон совместно с сыном, председателем Маджлиси миллии Маджлиси Оли (верхней палаты парламента) и мэром Душанбе Рустами Эмомали посетил Министерство обороны республики, где в дистанционном формате ввел в эксплуатацию танкодром учебного полигона "Харбмайдон" и четыре новые пограничные заставы, расположенные на труднодоступном и высокогорном участке границы с Афганистаном. Ранее этот участок не имел полноценной инфраструктуры и защиты. Для обеспечения бесперебойной работы новых объектов в регионе была построена автомобильная дорога протяженностью более 70 км, а также создана необходимая вспомогательная инфраструктура, сообщил ресурс "Азия плюс".

По мнению ведущего научного сотрудника Института международных исследований МГИМО МИД России Александра Князева, налицо планомерные действия по эскалации напряженности. Но было бы абсолютно неверным считать эти действия какой-то самостоятельной инициативой тех международных террористических группировок, которые присутствуют в некоторых приграничных районах афганского северо-востока: в Бадахшане, Тахаре или Кундузе. К слову, афганская газета "Хашти субх" приписывает "авторство" инцидента запрещенной в РФ группировке "Ансаруллах", о которой в последнее время вообще неизвестно, существует ли…

Масштабы этого присутствия оцениваются очень по-разному, с разбросом от нескольких сотен до нескольких десятков тысяч боевиков, но все без исключения эти оценки сомнительны: никто не называет ни источников информации, ни методик подсчета. Трудно говорить с уверенностью о какой-либо объективности всех внешних оценок: учитывая чрезвычайную сложность отношений внешних акторов к ситуации в Афганистане, а также широчайшую палитру их интересов в этой стране, самый простой вывод состоит в том, что любые внешние оценки угроз и рисков в этом регионе будут конъюнктурны. Остается ответить на вполне закономерный в подобных случаях вопрос: кому выгодна подобная эскалация напряженности в представлениях о происходящем и некоего общественного страха?

Эксперт считает, что сообщения о вооруженных столкновениях на афганско-таджикской границе, не имеющие, в общем-то, перспектив перерасти во что-то масштабное, могут являться просто частью агитационно-пропагандистской операции, частью спектра психологической войны, целью которой в большом числе подобных случаев бывает создание управляемого общественного психоза, необходимого для достижения определенных целей. Немало войн в истории начиналось с локальных диверсионных акций, осуществлявшихся по заданиям спецслужб террористическими или просто криминальными группировками и становившихся casus belli…

Князев обратил внимание, что обвинения Душанбе прозвучали на фоне только что наметившихся позитивных тенденций в двусторонних отношениях между Таджикистаном и Афганистаном. "При этом во всех других странах региона давно сформировалось понимание того, что, как недавно говорил в интервью каналу India Today президент России Владимир Путин, "Талибан очевидно контролирует ситуацию в Афганистане… Нужно это признавать, потому что это реальность". Эта реальность, в частности, состоит и в определенной слабости государственных институтов в Афганистане, в силу чего недостаточен, конечно, и контроль ряда регионов страны, как и контроль ситуации на отдельных участках границы", – подчеркнул эксперт "НГ".

По его мнению, слабость государства – не сугубо афганское явление, и оно относится не только к периоду, когда к власти в стране пришло движение талибов. Можно вспомнить, что на протяжении полутора десятков лет эту же границу со стороны Таджикистана охраняла российская пограничная группа и охраняла в гораздо более сложных, нежели нынешние, условиях шедшей тогда в республике гражданской войны. Синхронно с российской помощью создавалась и современная пограничная служба Таджикистана, а теперь самое время помочь Афганистану. Не ведясь на провокации, как в заявлении погранслужбы Таджикистана.

"Есть и еще одна версия. Нынешние афганские госструктуры относительно стабилизировали ситуацию в верховьях реки Пяндж и ее притоков, и там появилось много золотоискателей, в том числе и из Китая. Такие же золотоискатели работают на границе и со стороны Таджикистана. Между ними и идет острая конкуренция за контроль над наиболее золотоносными притоками Пянджа. В эту версию очень убедительно ложится тот факт, что предыдущие нападения были направлены как раз на китайских золотодобытчиков", – отметил Александр Князев в комментарии для "НГ".

Источник - Независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1767265440


