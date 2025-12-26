Как Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух выступил с Новогодним обращением

20:24 01.01.2026

Президент Ухнаагийн Хурэлсух выступил с Новогодним обращением к гражданам страны



Улан-Батор, 1 января, 2026 /МОНЦАМЭ/. Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух выступил с Новогодним обращением к гражданам страны.



В обращении, в частности, говорится: "Новый год - символ нового начала. Это праздник, который с радостью отмечают всей семьей и всей нацией, подводя итоги проделанной работы, оценивая достижения и желая друг другу энергии, веры, надежды и исполнения желаний.



В последние годы человечество сталкивается с сложным периодом геополитических и геостратегических вызовов, живя в условиях нарастающих конфликтов и противоречий. Несмотря на то что такая международная обстановка негативно влияет на экономику нашей страны и благосостояние народа, уходящий 2025 год для монголов стал годом, наполненным историческими событиями. Расширялись и укреплялись внешние связи и сотрудничество с другими странами, были достигнуты успехи в сельском хозяйстве и пищевой промышленности, а богатая история, культура и выдающиеся достижения монголов были с большим успехом представлены на мировой арене. В течение года состоялись государственные визиты, навсегда вошедшие в историю, а авторитет Монголии заметно вырос.



Благодаря совместным усилиям народа, созидателя богатства нашей страны, и государственных органов экономика Монголии выросла на 6%, ВВП на душу населения превысил 7000 долларов США, увеличились объемы торговли и инвестиций, иностранные валютные резервы достигли 6 миллиардов долларов, а кредитный рейтинг страны поднялся до исторического максимума. В рамках национального движения 'Продовольственная революция', реализуемого по всей стране для обеспечения продовольственной безопасности, были введены в эксплуатацию 53 новых пищевых предприятия, а на рынок поступило более 1000 новых наименований продуктов питания.



Также успешно реализуется программа 'Белое золото', направленная на переработку животноводческого сырья и его вовлечение в экономический оборот, что уже приносит реальные результаты. От имени государства выражаю глубокую благодарность всем предпринимателям - созидателям национального богатства, а также всем, кто активно трудится ради развития нашей страны, создает рабочие места и поддерживает политику Правительства, внося ценный вклад в развитие монгольской экономики.



Наши ученые, дети и молодежь, представители сферы искусства и спорта, повысили авторитет нашей страны на международной арене, показав редкие примеры свойственных монголам интеллектуальных достижений, терпения, храбрости и таланта, и порадовав соотечественников. Это был удивительный год для нашей страны.



Уважаемые граждане!



В наступающем новом году давайте все вместе поддерживать достижения нашего общества, извлекать уроки из ошибок и гордиться успехами, чтить единство и соблюдать традиции, чтобы сообща трудиться на благо Монголии. В этот праздничный вечер я от всего сердца желаю монгольскому народу новых успехов в труде и творчестве, а также вдохновения и бодрости духа.



Пусть в 2026 году каждый гражданин будет здоров, в каждой семье наступят счастье и успех, пусть сила и энергия моей Монголии возрастут, а весь мир будет жить в согласии и гармонии.



Пусть Монголия процветает под покровительством Вечного Синего Неба!



С наступающим Новым годом!".