Пятница, 02.01.2026
СП: Киргизско-китайский конфликт состоялся на русском языке - а иначе никак
00:44 02.01.2026

Киргизско-китайский конфликт состоялся на русском языке - а иначе никак
Среднеазиатские республики растят у себя собственных "скакуасов", уроки Украины впрок не идут

Светлана Гомзикова
Материал комментируют:
Борис Якеменко

Глава Государственного комитета национальной безопасности Киргизии, зампред кабмина республики Камчыбек Ташиев устроил разнос китайским бизнесменам за незнание киргизского языка. Все произошло на совещании по вопросам строительства автодорог в Иссык-Кульской области.

Во время обсуждения проекта, касающегося участка трассы Барскоон - Каракол, Ташиев обратился к представителю китайской компании China Road с вопросом, уточнив, на каком языке с ним следует общаться - на киргизском или русском. Получив ответ, что говорить нужно по-русски, глава ГКНБ заметно рассердился.

"Почему до сих пор не научились говорить по-киргизски? China Road уже сколько работает в Киргизии - 20 лет? И что, по-киргизски не умеете разговаривать? Учитесь!", - возмутился он.



Напомним, по Конституции КР государственным языком является киргизский, а русский язык имеет статус официального. Между тем, в июне 2025 года парламент Киргизии принял поправки в законодательство, которые существенно усиливают статус национального языка в политической и общественной жизни, а использование русского ограничивают.

Правда, в законе ничего не говорится о том, что представители иностранных компаний, ведущие бизнес в республике, обязаны владеть киргизским.

Кстати, во время своего государственного визита в Киргизию в ноябре этого года президент РФ Владимир Путин особо отметил внимание руководства республики к вопросам поддержки русского языка.

"Не может не радовать, что в Киргизии … повсеместно и свободно используется русский язык, по Конституции имеющий статус официального, - заметил глава государства. - Мы это высоко ценим". Также он напомнил, что уже с 1 сентября 2027 года в республике начнут работать первые три школы с обучением на русском языке.

Какой-то диссонанс получается. Мы строим школы с русским языком (к 2029 году на средства России в Киргизии планируется возвести девять суперсовременных школ с бассейнами и спортивными городками в Оше, Джалал-Абаде, Нарыне, Таласе, селах Прогресс и Новопавловка), а в киргизском правительстве в то же время за него отчитывают иностранных бизнес-партнеров.

Впрочем, не лучше ситуация и в Казахстане, где в последнее время опять активизировались языковые националисты.

При том, что статья 7 Конституции республики прямо гласит, что "в государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык". И статья 19 Основного закона гарантирует свободный выбор языка общения.

Но в реальности из-за желания говорить на русском можно и работу потерять.

Сейчас в социальных сетях активно обсуждается языковой скандал, который произошел на минувшей неделе в ресторане Gusto, расположенном на горнолыжном курорте "Чимбулак" (по-казахски - "Шымбулак") в окрестностях Алма-Аты.

Ситуация банальная. Посетитель сделал заказ на казахском языке, но администратор якобы "в грубой форме", как сообщают местные блогеры и СМИ, отказала гостю в обслуживании и предложила общаться на русском. Тот в ответ вызвал полицию. После разбирательства девушку уволили, а руководство ресторана принесло публичные извинения.

Но на этом история не закончилась - активисты теперь требуют закрыть заведение, а девушку привлечь к ответственности за "оскорбление государственного языка".

По мнению депутата Московской городской Думы, замгендиректора ВГТРК Андрея Медведева, "Казахстан идет вполне понятным путем, копируя ошибки, совершенные на Украине. При том, что Казахстан всегда был многонациональной республикой, еще в СССР. Сейчас в республике стараются строить казахстанскую политическую нацию. Что-то вроде „советского народа" на новый лад. Но с совершенно украинским подходом. Ничего толкового из этого не получится".

Русских людей, считает Медведев, стоит активнее приглашать в Россию и создавать для них все условия. Он не сомневается, что казахстанские русские, немцы, татары, малороссы - все бывшие жители Туркестанской АССР найдут свое достойное место в нашей стране.

Комментируя для "СП" языковые скандалы в бывших среднеазиатских союзных республиках, замдиректора Центра исторической экспертизы и государственного прогнозирования при РУДН, к.и.н. Борис Якеменко согласился, что украинство, действительно, заразно:

- Причем оно очень хорошо действует именно на "неокрепшие умы", которые считают, что в этой борьбе они могут себя проявить.

Ведь строить очень трудно что-либо, а воевать с этим легко. Тем более, когда противник не сопротивляется, скажем так.

Есть опасность, что "эффект украинства" будет проявляться в этих республиках все больше и больше. С другой стороны, мы не должны исключать варианта, что маргиналы есть везде. У нас идиотов сколько угодно, которые "бьют жидов и спасают Россию", но едва ли это можно считать официальной государственной политикой и т. д. Всегда это было, есть и будет, к сожалению.

Кроме того, может сыграть свою роль и внешнеполитический фактор. Сейчас за влияние в государствах Средней Азии борются Россия и страны Запада. Причем Западу интересны не только природные ресурсы этих республик.

Ему важно разжечь костры ненависти по всему подбрюшью России, растащить таким образом ее силы, а затем превратить регион Средней Азии в полностью антироссийское пространство.

Для нас же важно сохранить наши традиционные связи. И вообще сохранить мир.

В этих условиях резко активизируются националистические силы, которые используются нашими внешними врагами. Национализм, в их представлении, это лучшее, что можно в данном случае придумать.

А кроме того, это легко выдать за голос народа. Вот, мол, люди не хотят, чтобы был русский язык. А мы - власть, мы только выполняем волю народа.

Так что тут, мне кажется, целый ряд факторов, которые стоит учитывать при оценке этих явлений.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1767303840


