СП: Киргизско-китайский конфликт состоялся на русском языке - а иначе никак

00:44 02.01.2026

Киргизско-китайский конфликт состоялся на русском языке - а иначе никак

Среднеазиатские республики растят у себя собственных "скакуасов", уроки Украины впрок не идут



Светлана Гомзикова

Материал комментируют:

Борис Якеменко



Глава Государственного комитета национальной безопасности Киргизии, зампред кабмина республики Камчыбек Ташиев устроил разнос китайским бизнесменам за незнание киргизского языка. Все произошло на совещании по вопросам строительства автодорог в Иссык-Кульской области.



Во время обсуждения проекта, касающегося участка трассы Барскоон - Каракол, Ташиев обратился к представителю китайской компании China Road с вопросом, уточнив, на каком языке с ним следует общаться - на киргизском или русском. Получив ответ, что говорить нужно по-русски, глава ГКНБ заметно рассердился.



"Почему до сих пор не научились говорить по-киргизски? China Road уже сколько работает в Киргизии - 20 лет? И что, по-киргизски не умеете разговаривать? Учитесь!", - возмутился он.



