Пятница, 02.01.2026
01:05  Россия передала США данные БПЛА, атаковавшего резиденцию Путина
00:44  СП: Киргизско-китайский конфликт состоялся на русском языке - а иначе никак
Четверг, 01.01.2026
20:24  Как Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух выступил с Новогодним обращением
14:04  НГ: Золото Памира под прицелом афганских диверсантов
13:54  Baijiahao: Запад боится Россию из-за ее мощного культурного ядра
01:00  Туркменские ученые предложили способ погасить горящий газовый кратер в Дарвазе
00:30  Новогоднее обращение Председателя КНР Си Цзиньпина в канун 2026 года
00:10  Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом
Среда, 31.12.2025
22:21  Шавкат Мирзиеев поздравил узбекистанцев с Новым 2026 годом
22:08  Поздравление Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
21:08  Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Новым годом
20:42  Поздравительное послание Эмомали Рахмона по случаю наступления Нового 2026 года
17:23  RS: Десять "украинских" моментов 2025 года, которые мы еще долго будем помнить
13:30  Таджикистан построил на границе c Афганистаном танкодром
13:00  Минобороны РФ показало схему украинской атаки на резиденцию Путина
11:25  Президент Киргизии подписал указ по дебюрократизации системы госуправления
01:25  Юань станет первой в мире цифровой валютой центрального банка, приносящей проценты
00:45  Podrobno.uz: Итоги 2025. Как уходящий год испытал Узбекистан на прочность
00:05  ВС РФ порвали оборону ВСУ севернее Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 30 декабря
Вторник, 30.12.2025
16:05  Сбросить бремя иллюзий! Подводя итоги 2025 года, - Сергей Кожемякин
10:33  Российскому природному газу в Центральной Азии альтернативы нет и не предвидится, - Дмитрий Нефедов
10:15  Минобороны РФ: Ракетный комплекс "Орешник" заступил на боевое дежурство в Белоруссии (видео)
10:00  Алмазбек Атамбаев лишен государственных наград Кыргызстана
09:37  О прогрессе в строительстве Рогунской ГЭС, - Камолидин Сирожидинов
02:16  Цифровой юань – как альтернатива системе СВИФТ, - Валентин Катасонов
01:50  Путин утвердил 19 апреля Днем памяти жертв геноцида советского народа
01:26  СП: Афганистанские моджахеды от голода бегут на север, Душанбе отстреливается, 201-я дивизия передергивает затвор
00:46  Военкор Коц: Россия может ответить Киеву оружием, какого мир еще не видел
00:05  ВС РФ начали операцию против Ореховского укрепрайона ВСУ. Трамп был шокирован попыткой атаки ВСУ на резиденцию Путина
Понедельник, 29.12.2025
20:21  Военные учения НОАК под названием "Совместные операции по пресечению попыток "независимости" Тайваня"
18:14  Набор умений для эры ИИ-ассистентов. Почему критического мышления больше недостаточно
17:05  ProFinance: Добыча нефти в Казахстане упала после атаки украинского беспилотника на крупный терминал
16:08  Центральная Азия - понятие достаточно веселое, - Данияр Ашимбаев
15:05  Результат встречи Трампа с Зеленским: договорились договариваться, - Дмитрий Шевченко
12:05  Президент Сердар Бердымухамедов утвердил девиз 2026 года – "Независимый нейтральный Туркменистан – родина целеустремленных крылатых скакунов"
07:02  Podrobno.uz: Как в Узбекистане создавали первый персональный компьютер Согдиана-1
06:43  Почему обостряется ситуация на границе Афганистана и Таджикистана, - Степан Никольский
05:32  "Ястребов" сокрушила мания величия: Россия адаптировалась, Европа - нет
00:17  Фонд Ибн Сины поддержал издание "Избранных трудов по этнографии туркмен" Г.И. Карпова
00:05  В Гуляйполе ВС РФ взяли батальонный КП ВСУ с документами и оборудованием, – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 28.12.2025
22:40  Латинская Америка в годы Второй мировой войны: о помощи малых стран Антигитлеровской коалиции
20:37  10 самых важных дат истории Уральска, - П.В.Густерин
19:02  Подтвержденные запасы золота Кыргызстана приближаются к 1 килотонне, - минприроды Медер Машиев
18:16  МОНЦАМЭ: Главные события 2025 года в Монголии
12:15  Саммиты в формате "С5+1" придали импульс консолидации стран Центральной Азии
06:43  Иран не откажется от права на мирный атом и намерен расширить сотрудничество с РФ
02:00  Трое иностранцев, прикуривших от узбекской купюры 2000 сумов, получили штраф по 24 тыс.юаней каждый
01:32  Станцию метро Калкаман в Алматы закончат строить к середине 2026 года
00:19  Русские волки порвали финских оленей: малые страны продают НАТО свою географию, - Александр Широкорад
Суббота, 27.12.2025
22:55  Ракета "Союз-2.1б" с космодрома Восточный выведет на орбиту 50 спутников, включая три иранских
16:20  Токио засылает гонцов в Москву с "роскошным подарком"
14:27  Известия: О причинах и последствиях обострения на таджикско-афганской границе
12:14  2026 год прогнозируется как период жесткой конкуренции в области искусственного интеллекта
06:39  Россия и Казахстан завершают подготовку комплекса Байтерек и готовят к старту "Союз 5"
03:20  БРИКС – ШОС – Глобальный Юг: связующая роль Нового банка развития
02:10  НГ: Центральная Азия меняет логистику и оказывается в тренде у мировых транспортных игроков
00:05  Русские войска овладели центром Гуляйполя, ВСУ начали покидать город – итоговая сводка Readovka за 26 декабря
Пятница, 26.12.2025
23:01  МИД Азербайджана: Непосредственные отношения с Центральной Азией имеют для нас первостепенное значение
21:14  Президент Шавкат Мирзиеева выступил с посланием к Олий Мажлису и народу Узбекистана
12:54  Президент Садыр Жапаров выступил с обращением на IV Народном Курултае
02:18  Вашингтон делает Астану ключевым партнером США в атомной энергетике
01:05 02.01.2026

В ходе проведения специальной технической экспертизы блока навигационной системы одного из украинских беспилотных летательных аппаратов, пораженных ночью 29 декабря 2025 года в воздушном пространстве Новгородской области, представителям российских спецслужб удалось извлечь загруженный в него файл с полетным заданием.

Расшифровка данных маршрутизации показала, что конечной целью атаки украинских БПЛА 29 декабря 2025 года являлся один из объектов резиденции Президента России в Новгородской области.



Данные материалы по установленным каналам будут переданы американской стороне.



Материалы с расшифрованными данными маршрутизации и контроллер украинского БПЛА, пораженного российскими средствами ПВО ночью 29 декабря 2025 года над Новгородской областью во время террористической атаки по резиденции Президента России, переданы представителю аппарата военного атташе при посольстве США в Москве.

Источник - Минобороны России
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1767305100


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев встретился с юными параспортсменами-боччистами
- Развитие экономики и социальной сферы: одобрен План законопроектных работ Правительства на 2026 год
- Глава государства всегда подчеркивает приоритетность массового и профессионального спорта: в Правительстве рассмотрели ход подготовки к 25-м Зимним Олимпийским играм 2026 года
- Рабочая группа обсудила законодательные функции будущего однопалатного Парламента
- Вопросы продовольственной и энергетической безопасности рассмотрены на заседании МВК по экономической безопасности
- Кадровые перестановки
- АО "ForteBank" объявляет о завершении сделки по приобретению 100 % акций АО "Home Credit Bank" (ДБ АО "Forte Bank")
- Рабочий график главы государства
- Мажилис ратифицировал соглашения с Кыргызстаном по курортным объектам вблизи Иссык-Куля
