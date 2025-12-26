|Россия передала США данные БПЛА, атаковавшего резиденцию Путина
01:05 02.01.2026
В ходе проведения специальной технической экспертизы блока навигационной системы одного из украинских беспилотных летательных аппаратов, пораженных ночью 29 декабря 2025 года в воздушном пространстве Новгородской области, представителям российских спецслужб удалось извлечь загруженный в него файл с полетным заданием.
Расшифровка данных маршрутизации показала, что конечной целью атаки украинских БПЛА 29 декабря 2025 года являлся один из объектов резиденции Президента России в Новгородской области.
Данные материалы по установленным каналам будут переданы американской стороне.
Материалы с расшифрованными данными маршрутизации и контроллер украинского БПЛА, пораженного российскими средствами ПВО ночью 29 декабря 2025 года над Новгородской областью во время террористической атаки по резиденции Президента России, переданы представителю аппарата военного атташе при посольстве США в Москве.