Россия передала США данные БПЛА, атаковавшего резиденцию Путина

01:05 02.01.2026

В ходе проведения специальной технической экспертизы блока навигационной системы одного из украинских беспилотных летательных аппаратов, пораженных ночью 29 декабря 2025 года в воздушном пространстве Новгородской области, представителям российских спецслужб удалось извлечь загруженный в него файл с полетным заданием.



Расшифровка данных маршрутизации показала, что конечной целью атаки украинских БПЛА 29 декабря 2025 года являлся один из объектов резиденции Президента России в Новгородской области.



